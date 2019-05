.Greta abrió su corazón al hablar en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ante autoridades de todo el mundo: "Ustedes solo hablan del crecimiento económico verde y eterno, porque tienen demasiado miedo de no ser populares. Solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros, los niños. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta", declaró.