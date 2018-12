MANUAL DE USO. En los '80 y los '90 los cycling shorts eran casi exclusivos para looks deportivos, mientras que hoy en día se llevan en looks urbanos y hasta formales. La pregunta es ¿cómo los combinamos? La experta Laura Malpeli de Jordaan afirma: "Hay varias maneras de usarlos, las más urbanas usan biker shorts negros o en tonos neutros lisos, con outfits netamente deportivos (remera oversize); otra opción puede ser con prendas largas (blazer, kimono, chaleco o camisa masculina) o bien con campera de denim para un look más relajado. También se observan estilismos con tacos altos".