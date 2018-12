Y continúa: "Algunos de ellos conllevan cierto malestar en función a nuestra propia percepción de las festividades o bien en relación a los acontecimientos que tienen lugar social, laboral o familiar. Por las características de estos días y el énfasis en su significado y sus rituales, suelen verse acentuados, precisamente, sus contenidos emocionales y se vuelven cuestiones a afrontar situaciones como desavenencias familiares, distanciamientos con amigos, seres queridos que ya no están, cambios significativos a los que no terminamos de adaptarnos, como pérdidas de personas, trabajo, económicas, entre otras". Para superar estas sensaciones negativas, la experta recomienda "evitar prejuzgar situaciones, rescatar valores, apostar al reencuentro, redescubrirnos más abiertos y flexibles y no presos de nuestras propias creencias".