Un día me llegó un mensaje por WhatsApp con una foto de pantalla: era la fecha de un vuelo donde aparecía mi nombre y el de mi marido, con destino a Miami: mi regalo del Día de la madre. Fue una sorpresa increíble que vino acompañada de emoción, nervios y –cómo no– el llanto culpable. Pero por dentro, me sentí feliz. No era la responsable de la decisión. Si en unos años, Salvador (mi hijo) me cuestiona por qué lo dejé al año y 11 meses podré lavarme las manos. Esa ridícula idea me hizo sentir bien. Pero, ¿por qué sentimos que estamos haciendo algo mal?, ¿tiene que ver con que somos una nueva generación de padres, con otros intereses? ¿Por qué tanta culpa?