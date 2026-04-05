El conejo y los huevos de Pascua: qué significa y cómo llegó esta tradición a México

La leyenda del conejo de la Pascua tiene su origen en antiguas tradiciones europeas. Foto: (Gemini IA)

La celebración de la Pascua en México tiene profundas raíces religiosas vinculadas al cristianismo, pero algunos de sus elementos más populares —como los huevos decorados y el conejo de Pascua— provienen de tradiciones europeas que se incorporaron con el paso del tiempo, especialmente a través de la influencia cultural extranjera.

Originalmente, la Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo y es el momento culminante de la Semana Santa. En México, esta festividad se ha caracterizado históricamente por procesiones, representaciones religiosas y reuniones familiares. Sin embargo, las figuras del conejo y los huevos no forman parte de la tradición católica original, sino que tienen un origen simbólico mucho más antiguo.

El huevo, por ejemplo, ha sido desde tiempos ancestrales un símbolo de vida, fertilidad y renacimiento. En diversas culturas antiguas, como la egipcia y la persa, se regalaban huevos durante la llegada de la primavera como representación del inicio de un nuevo ciclo. Con la expansión del cristianismo en Europa, esta simbología se adaptó a la Pascua, asociando el huevo con la resurrección y la vida eterna. Durante la Edad Media, además, era común que se prohibiera el consumo de huevo durante la Cuaresma, por lo que se cocían los huevos producidos en este periodo y, al terminar este, la gente regalaba y comía los huevos como señal de la resurrección de Jesús.

Una ilustración conceptual muestra la convergencia de tradiciones cristianas, paganas y populares, representadas por un conejo, huevos decorados, niños celebrando la primavera y elementos religiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el conejo de Pascua tiene su origen en tradiciones germánicas. Este animal era considerado un símbolo de fertilidad debido a su alta capacidad reproductiva. En Alemania, surgió la leyenda de un conejo que escondía huevos para que los niños los encontraran, lo cual eventualmente se convirtió en una tradición lúdica. Esta costumbre fue llevada a América por inmigrantes europeos, especialmente en Estados Unidos, donde se popularizó ampliamente.

La llegada de estas tradiciones a México es relativamente reciente y está relacionada con la globalización y la influencia cultural estadounidense, particularmente durante el siglo XX. A través de medios de comunicación, el comercio y la cercanía geográfica, elementos como el “Easter Bunny” (conejo de Pascua) y la búsqueda de huevos comenzaron a integrarse en ciertos sectores de la sociedad mexicana, sobre todo en contextos urbanos y en instituciones educativas privadas.

Hoy en día, en México es común ver huevos de chocolate, decoraciones coloridas y actividades recreativas para niños durante la Pascua, aunque estas prácticas conviven con las celebraciones religiosas tradicionales. Para muchas familias, los huevos y el conejo representan una oportunidad para compartir momentos lúdicos, más que un elemento espiritual.

Actualmente en México se ha incluido esta tradición con huevos de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En búsqueda de los huevos de Pascua: cómo hacer esta dinámica en casa

Organizar una búsqueda de huevos durante la Pascua en casa puede ser una actividad divertida y educativa para los niños. Primero, elige huevos de plástico o chocolate sorpresa y escóndelos en distintos lugares, adaptando la dificultad según la edad. Puedes crear pistas sencillas o mapas para guiarlos, fomentando la observación y el trabajo en equipo.

Añade colores, canastas y pequeños premios para aumentar la emoción. También puedes asignar un límite de tiempo o retos especiales. Esta tradición no solo entretiene, sino que estimula la imaginación, fortalece la convivencia familiar y convierte la celebración en un momento inolvidable.

La tradición de los huevos y el conejo de Pascua en México no es originaria del país, sino el resultado de un proceso de intercambio cultural. Aunque su significado ha evolucionado, estos símbolos siguen vinculados a ideas universales como la vida, la renovación y la alegría, integrándose de manera particular en la diversidad de las celebraciones mexicanas.