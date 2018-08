NO MÁS ESTRÉS. Los que saben lo remarcan: darle vida al latch hook no es nada difícil. Lo genial es que no necesitás conocimientos previos (ni de crochet ni de nada) y las instrucciones son bastante simples –Vero Alfie, además de cursos, ideó cajas con kits y explicaciones incluidas para quienes prefieren aprenderlo en casa–. Se trata de movimientos sencillos y monótonos que desestresan como lo hace también pintar mandalas o amasar pan.