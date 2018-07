BÚSQUEDA. El prestigioso diseñador Benito Fernández afirma: "Busco productos que me movilicen y despierten algo diferente. Siempre tiene que haber un primer impacto, conectarme con ese objeto". Luisa Norbis agrega: "Me interesa mucho aquello que trasciende, me gusta que cuente una historia, encontrar un diferencial, que brinde una solución". Finalmente, Marcelo Yarussi sintetiza: "Hay que tener en cuenta la identidad de marca, una buena resolución, innovación y que sea fuerte desde lo comunicacional".