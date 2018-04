CINTIA GARRIDO Y SU YORKSHIRE TERRIER. "Su nombre Lupita es porque cuando era chiquita yo decía que había que mirarla con lupa: era diminuta. Cuando llegó a casa, uno de los primeros días, no la encontraba en su cucha. Entonces la empecé a buscar desesperadamente por todo el departamento y no aparecía. Después de más de una hora, me di cuenta de que estaba en el vestidor, durmiendo adentro de una bota".