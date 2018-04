Y es exactamente lo que nos están proporcionando las películas Marvel", adelantó Gillian. Otro pilar de Avengers es Scarlett Johansson –consagrada como la espía Viuda Negra– cuya última aparición Marvel fue en Capitán América: Civil War en 2016 y quien en conferencia de prensa se mostró irritada ante una pregunta que interpretó como sexista en la previa de la premiere del film: "¡¿Justo a mí me toca la pregunta sobre moda?! –se rió–. Sí, uso mucho cuero en este film y lo he hecho los últimos diez años. ¡Y luzco un nuevo corte de pelo, por si no lo han notado aún".