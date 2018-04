Que se entienda: no es mala fe, no es voluntad de engaño, no es nada de eso. No es nada, en realidad. Pero, convengamos, llegando abril ya queda más que claro que todo eso que supimos prometer en Navidad y Año Nuevo (aquello de la dieta, la carrera de acupunturista que comenzaríamos este año y el trabajo ése al que íbamos a renunciar) comienza a mostrarse como lo que siempre fue: un espejismo. Una pila de deseos bonitos que a medida que se pasa el efecto de las burbujas y uno cae en la realidad se vuelven más y más dificultosos. Como si a medida que el año avanzara uno fuera tomando conciencia de lo difícil que será cumplir con toda esa sarta de propósitos, comenzamos a envolvernos en nuestro tapado favorito: un espeso abrigo de excusas. De pretextos.

Comenzamos luego a recitar el mantra del porque. No arrancamos gimnasia porque no hay horario que nos venga bien; no ordenamos el placard porque sábados y domingos "son para descansar", y tampoco nos anotamos en el curso de fotografía porque la plata no alcanza. Entonces llegan los tengo… aumentó el mondongo, tengo que pasear a Hermes y además… ¿te das cuenta? Una fábrica de levantar excusas: eso somos. Lo de siempre: nos llevamos tan mal con el tiempo, con el paso de los días, que la mejor solución que se nos ocurre es correr hacia adelante. Patear eso que decimos querer hacer –porque, allá en el fondo, no queremos hacer más que nada– y ganar un poco de tiempo. Y así hasta llegar otra vez a diciembre y volver a prometer al pie del árbol lo único que sí nos sale siempre: no cumplir.