GIRL POWER. Dua es la viva representación de una nueva generación de artistas pop que sabe las reglas del juego y no se deja manejar. "Si creés en algo tenés que ir por ello –aseguró la cantante–. Es bueno tener gente alrededor que sea sincera, que te diga lo que realmente piensa. Tanto como algunos de los referentes con los que ha crecido. "Me atrae mucho una feminidad poderosa, una voluntad fuerte. Me sentía empoderada cuando escuchaba a Pink, y me gustaría que la gente que me escuche también se sienta así con mis canciones. Esa es mi meta", contó. Y no tiene problema en definirse. "Soy feminista – dijo–, porque si no eres sexista. La palabra feminismo a veces se malinterpreta y hay gente que la percibe de manera negativa, pero simplemente se trata de igualdad. Esa es la definición de feminismo". Lipa está a cargo de la Fundación Sunny Hill para apoyar obras benéficas y programas de arte en Kosovo. Y también usa las redes sociales (en Instagram tiene 6 millones de seguidores) para abogar por cuestiones como el control de armas y los derechos de las mujeres.