-Aprendí por qué vale la pena sudar y por qué no, por qué tiene sentido pelear o alzar la voz y por qué no. También a ponerme en el lugar del otro, entender que no todo es "me hizo", "me dijo". El otro también está peleando sus propias batallas y no todo lo que te dice es para un escándalo o para que te vayas de la casa. Tengo amigas de treinta años a las que siempre les digo: "Es una pavada lo que estás sufriendo, no vale la pena, la vida después se encarga de poner drama".

Hay cosas que si te sentás dos minutos, respirás y las ves desde la perspectiva del otro no son tan terribles. Entiendo que cada uno hace lo que puede. Yo también. Por eso también tengo buena relación con mis ex. No sólo con Iván, con quien me llevo bárbaro.