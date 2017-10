En ese ecosistema hecho de sonrisas, contratos y "favores" recíprocos, Weinstein estaba en el lugar y momento correctos para lanzarse a eso que le interesaba casi tanto como hacer dinero: la cacería de mujeres. Ninguna en Hollywood (sabemos ahora) lograba entrar en el rango de visión de Weinstein y salir indemne. ¿Y cómo sabemos hoy eso? Pues porque casi en simultáneo y a principios de este mes, nada menos que el matutino The New York Times y la revista The New Yorker presentaron sendas investigaciones sobre él.