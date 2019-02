1. Empezá limpiando tu piel con agua micelar. Hidrata tanto la cara como el contorno de ojos y comenzó poniendo corrector.

2. En el párpado aplicá sombras en tonos corales y esfumá. Repetí el procedimiento en la línea inferior de las pestañas. Destacá la parte inferior con glitter para darle un toque de luz e iluminá el lagrimal. Delinea el ojo por dentro y por fuera y aplicá mascara de pestañas.

3. Para los labios usá un labial en los mismos tonos naturales.

4. Terminá el make up con gloss en los labios.