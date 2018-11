-Lo ideal es comprarlos frescos, directamente de productores de nuestra zona de residencia. Con esto no sólo se apoya la producción local, sino que suma en sustentabilidad al evitar, por ejemplo, el transporte de alimentos a largas distancias y el consecuente gasto de combustible. Para poder llevar todo esto a cabo, resulta fundamental el apoyo del sector público.

Nuestro ritmo de vida nos lleva a consumir alimentos procesados, ¿qué podemos hacer al respecto? Es que cuando se inventó esta dieta –con una población eminentemente rural–, no existían los productos industrializados. Actualmente, sin ciertos procesamientos, muchos productos de la dieta mediterránea no estarían disponibles para el consumo, así que yo no los demonizarla.