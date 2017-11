HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE. El de Celine Dion es uno de esos casos en los que el talento y el esfuerzo son suficientes para construir una carrera brillante y las noticias que llegan a las revistas son pocas y nada escandalosas. Cuando en 1997 Dion grabó la canción "My Heart Will Go On" para Titanic tenía 30 años y diez de trayectoria en el mundo de la música con un hombre clave a su espalda: René Angelil, su manager y su pareja.