Mundo

Violentas protestas en Alemania: los disturbios en Frankfurt dejaron más de 100 policías heridos, uno de gravedad

Las autoridades indicaron, además, que hubo 54 detenidos, 17 comercios dañados y saqueos en cinco establecimientos. El arco político atribuyó los actos de vandalismo a grupos de extrema izquierda y a inmigrantes

Disturbios y saqueos durante la protesta en Frankfurt
Guardar

El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, atribuyó los disturbios del sábado en Frankfurt a una convergencia entre extremistas de izquierda y jóvenes de origen inmigrante, aunque precisó que la mayoría de los 54 detenidos posee nacionalidad alemana. Asimismo, informó que los violentos enfrentamientos dejaron más de 100 agentes heridos, uno de gravedad.

Las movilizaciones de la iniciativa GenZ-regelt habían reunido a unas 120.000 personas en cerca de 30 ciudades alemanas para reclamar inversiones en educación, sanidad, seguridad social, protección del clima y vivienda asequible, además de rechazar un posible retorno del servicio militar obligatorio.

PUBLICIDAD

Los incidentes comenzaron durante la concentración de Frankfurt y llevaron a la disolución de la protesta. La policía desplegó hasta 1.300 efectivos en el momento de mayor tensión y calculó que se enfrentó a entre 1.000 y 1.500 jóvenes violentos, en su mayoría procedentes de entornos migrantes.

Durante las protestas del sábado en Alemania, el mayor foco de tensión se vivió en Frankfurt, donde los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Durante las protestas del sábado en Alemania, el mayor foco de tensión se vivió en Frankfurt, donde los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Los detenidos tenían entre 13 y 29 años. Las autoridades registraron daños en 17 comercios, saqueos en cinco establecimientos, 1.255 órdenes de desalojo y 366 controles de identidad.

Roman Poseck habló el domingo en una rueda de prensa sobre la composición de los grupos que participaron en los ataques contra la policía y los comercios. “Debemos nombrar muy claramente a qué grupo de agresores nos enfrentamos ayer por la tarde y por la noche. Este grupo estaba compuesto en su mayoría por personas de origen inmigrante, y también debemos abordar esta cuestión”, declaró.

PUBLICIDAD

El ministro regional sostuvo que “no debe haber tabúes infundados” al abordar esa cuestión. También describió lo ocurrido como una “noche difícil”, con “terribles episodios” de “violencia totalmente desinhibida”, en especial contra las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes dañaron 17 comercios en Frankfurt (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Los manifestantes dañaron 17 comercios en Frankfurt (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Poseck relacionó los hechos con una advertencia que había formulado antes de la convocatoria juvenil. “La violencia y la destrucción” de la jornada mostraron, según afirmó, “esta conexión sumamente peligrosa entre extremistas de izquierda violentos y jóvenes violentos en su mayoría de origen inmigrante”.

La iniciativa GenZ-regelt se había desmarcado de forma expresa de cualquier acto violento y había definido sus protestas como pacíficas. Comerciantes y policía habían reforzado las medidas de seguridad ante la posibilidad de que otros grupos u organizaciones extremistas aprovecharan las movilizaciones.

Las protestas transcurrieron en general sin incidentes hasta la caída de la noche, aunque también hubo actos vandálicos en Colonia, Berlín y Hamburgo. La presidenta de Die Linke, Ines Schwerdtner, pidió separar esas acciones de las demandas planteadas por los manifestantes.

El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, dijo que la mayoría de los manifestantes violentos eran inmigrantes (REUTERS/Sanne Schimanski)
El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, dijo que la mayoría de los manifestantes violentos eran inmigrantes (REUTERS/Sanne Schimanski)

En declaraciones al Rheinische Post, Schwerdtner se refirió a la crisis del poder adquisitivo, el deterioro social y la voluntad de movilización pacífica. “Ni la crisis del poder adquisitivo, ni el desmantelamiento social, ni la voluntad ampliamente compartida de manifestarse pacíficamente desaparecerán porque pequeños grupos de personas frustradas hayan cometido después actos vandálicos”, afirmó.

La líder de Los Verdes, Franziska Brantner, condenó en el mismo diario unos altercados que, a su juicio, “perjudican la causa legítima de las numerosas personas que se manifestaron pacíficamente”. Brantner instó al Gobierno alemán a responder al mensaje “inequívoco” enviado por los jóvenes.

En Frankfurt también hubo saqueos de comercios (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
En Frankfurt también hubo saqueos de comercios (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, señaló al diario Bild que las autoridades habían podido “evitar” enfrentamientos como los registrados en París. Dobrindt acusó a “grupos de izquierda propensos a la violencia y alborotadores procedentes del entorno de la inmigración” de haber “secuestrado las manifestaciones pacíficas”.

La copresidenta de Alternativa para Alemania señaló en la red social X al “extremismo de izquierda” y a la “inmigración descontrolada” como responsables de los disturbios.

Temas Relacionados

DisturbiosFráncfortExtremismoInmigraciónFrankfurtprotestas en Alemania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness

Marcel Paul, ingeniero eléctrico de 31 años, completó tres recorridos en el Hockenheimring, donde los verificadores internacionales oficializaron la marca mundial

A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness

Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

La ceremonia reunió a una multitud frente a la reconstruido estación ferroviaria Novi Sad, donde una estructura de cemento cayó en 2024 y causó muertes, incluidas dos niñas de seis y diez de edad

Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

Los grupos Silent Crow y Ciberpartisanos BY afirman haber accedido a la sede central y a las oficinas regionales de Rosstat. La agencia reconoció el ataque, pero negó que se hayan robado información

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

El presidente de Israel pidió a los líderes políticos mostrar flexibilidad de cara a las negociaciones para formar gobierno

Isaac Herzog recibirá el próximo miércoles el cómputo oficial de las elecciones para definir qué dirigente recibirá el encargo de conformar el próximo Ejecutivo

El presidente de Israel pidió a los líderes políticos mostrar flexibilidad de cara a las negociaciones para formar gobierno

Cómo hace el alcatraz para chocar a 110 km/h contra el océano sin fracturarse la columna

Un estudio reveló que estas aves poseen vértebras cuadradas y superficies de contacto adicionales para resistir fuerzas equivalentes a estrellarse contra concreto durante sus maniobras de pesca

Cómo hace el alcatraz para chocar a 110 km/h contra el océano sin fracturarse la columna
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

Cuánto aumentarán la luz, el gas y el agua en noviembre y qué nuevos ajustes están en evaluación

Dos ‘papamóviles’ para León XIV: Así fue la llegada de las unidades al Callao para su desplazamiento en el Perú

Seis plantas ideales para darle color a tu jardín para este invierno: desde flores llamativas hasta bayas decorativas

Fico Gutiérrez le lanzó dura advertencia a Daniel Quintero tras el traslado de su hermano Miguel a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Sigue él”

DEPORTES

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defensores”

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS