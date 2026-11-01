Violentas protestas en Alemania: los disturbios en Frankfurt dejaron más de 100 policías heridos, uno de gravedad

Disturbios y saqueos durante la protesta en Frankfurt

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El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, atribuyó los disturbios del sábado en Frankfurt a una convergencia entre extremistas de izquierda y jóvenes de origen inmigrante, aunque precisó que la mayoría de los 54 detenidos posee nacionalidad alemana. Asimismo, informó que los violentos enfrentamientos dejaron más de 100 agentes heridos, uno de gravedad.

Las movilizaciones de la iniciativa GenZ-regelt habían reunido a unas 120.000 personas en cerca de 30 ciudades alemanas para reclamar inversiones en educación, sanidad, seguridad social, protección del clima y vivienda asequible, además de rechazar un posible retorno del servicio militar obligatorio.

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Los incidentes comenzaron durante la concentración de Frankfurt y llevaron a la disolución de la protesta. La policía desplegó hasta 1.300 efectivos en el momento de mayor tensión y calculó que se enfrentó a entre 1.000 y 1.500 jóvenes violentos, en su mayoría procedentes de entornos migrantes.

Durante las protestas del sábado en Alemania, el mayor foco de tensión se vivió en Frankfurt, donde los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Los detenidos tenían entre 13 y 29 años. Las autoridades registraron daños en 17 comercios, saqueos en cinco establecimientos, 1.255 órdenes de desalojo y 366 controles de identidad.

Roman Poseck habló el domingo en una rueda de prensa sobre la composición de los grupos que participaron en los ataques contra la policía y los comercios. “Debemos nombrar muy claramente a qué grupo de agresores nos enfrentamos ayer por la tarde y por la noche. Este grupo estaba compuesto en su mayoría por personas de origen inmigrante, y también debemos abordar esta cuestión”, declaró.

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El ministro regional sostuvo que “no debe haber tabúes infundados” al abordar esa cuestión. También describió lo ocurrido como una “noche difícil”, con “terribles episodios” de “violencia totalmente desinhibida”, en especial contra las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes dañaron 17 comercios en Frankfurt (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Poseck relacionó los hechos con una advertencia que había formulado antes de la convocatoria juvenil. “La violencia y la destrucción” de la jornada mostraron, según afirmó, “esta conexión sumamente peligrosa entre extremistas de izquierda violentos y jóvenes violentos en su mayoría de origen inmigrante”.

La iniciativa GenZ-regelt se había desmarcado de forma expresa de cualquier acto violento y había definido sus protestas como pacíficas. Comerciantes y policía habían reforzado las medidas de seguridad ante la posibilidad de que otros grupos u organizaciones extremistas aprovecharan las movilizaciones.

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Las protestas transcurrieron en general sin incidentes hasta la caída de la noche, aunque también hubo actos vandálicos en Colonia, Berlín y Hamburgo. La presidenta de Die Linke, Ines Schwerdtner, pidió separar esas acciones de las demandas planteadas por los manifestantes.

El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, dijo que la mayoría de los manifestantes violentos eran inmigrantes (REUTERS/Sanne Schimanski)

En declaraciones al Rheinische Post, Schwerdtner se refirió a la crisis del poder adquisitivo, el deterioro social y la voluntad de movilización pacífica. “Ni la crisis del poder adquisitivo, ni el desmantelamiento social, ni la voluntad ampliamente compartida de manifestarse pacíficamente desaparecerán porque pequeños grupos de personas frustradas hayan cometido después actos vandálicos”, afirmó.

La líder de Los Verdes, Franziska Brantner, condenó en el mismo diario unos altercados que, a su juicio, “perjudican la causa legítima de las numerosas personas que se manifestaron pacíficamente”. Brantner instó al Gobierno alemán a responder al mensaje “inequívoco” enviado por los jóvenes.

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En Frankfurt también hubo saqueos de comercios (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, señaló al diario Bild que las autoridades habían podido “evitar” enfrentamientos como los registrados en París. Dobrindt acusó a “grupos de izquierda propensos a la violencia y alborotadores procedentes del entorno de la inmigración” de haber “secuestrado las manifestaciones pacíficas”.

La copresidenta de Alternativa para Alemania señaló en la red social X al “extremismo de izquierda” y a la “inmigración descontrolada” como responsables de los disturbios.