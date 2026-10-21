Panamá

Dengue en Panamá suma 740 casos adicionales en una semana y supera los 10,400 contagios

El Ministerio de Salud reportó un aumento de los pacientes hospitalizados y de las infecciones graves, aunque el acumulado nacional permanece por debajo del registrado en 2025.

Panamá acumula 10,419 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, según el Ministerio de Salud. Cortesía MINSA
Panamá acumula 10,419 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, según el Ministerio de Salud. Cortesía MINSA
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Panamá registró 740 casos adicionales de dengue en su acumulado nacional durante una semana, al pasar de 9,679 a 10,419 contagios entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 de 2026.

Aunque las cifras continúan por debajo de las registradas en 2025, el incremento evidencia que la transmisión del virus persiste en distintas regiones del país.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el nuevo balance corresponde al período comprendido hasta el 3 de octubre, cuando se contabilizaron 10,419 casos. La diferencia semanal incluye nuevas notificaciones y actualizaciones de registros anteriores, por lo que no necesariamente representa 740 infecciones ocurridas exclusivamente durante esos siete días.

La comparación también muestra un aumento de los casos de dengue grave, que pasaron de 56 a 62 entre ambas semanas. Los pacientes con signos de alarma aumentaron de 1,209 a 1,291, mientras los contagios sin manifestaciones de gravedad subieron de 8,414 a 9,066, de acuerdo con los informes epidemiológicos oficiales.

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Una mujer con uniforme médico azul sostiene documentos en una sala de hospital con varias camas cubiertas con mosquiteros blancos.
Las hospitalizaciones por dengue aumentaron de 1,100 a 1,160 en el acumulado de una semana, aunque se mantienen por debajo de las cifras de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hospitalizaciones registraron 60 ingresos adicionales en el acumulado semanal, al pasar de 1,100 a 1,160 pacientes. Pese a ese incremento, la cifra continúa por debajo de las 1,193 hospitalizaciones contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución interanual de 2.77%.

El número de fallecidos se mantuvo en 20 personas durante ambas semanas, sin nuevas defunciones incorporadas al balance nacional. Colón registra cuatro muertes; Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, tres cada una. Las restantes defunciones se distribuyen entre otras seis regiones sanitarias, según los registros del Minsa.

Aunque el acumulado semanal aumentó, Panamá presenta 2,056 casos menos que en 2025, cuando se habían contabilizado 12,475 infecciones para la misma fecha. Esto representa una reducción de 16.5%, mientras la tasa nacional disminuyó de 273 a 225.3 casos por cada 100,000 habitantes, equivalente a una caída de 17.47%.

Colón continúa encabezando las estadísticas con 2,432 casos confirmados, seguido de la región Metropolitana, con 2,389, y Chiriquí, con 1,259. Panamá Oeste acumula 1,004 contagios y San Miguelito registra 841. Estas cinco regiones concentran 7,925 infecciones, aproximadamente el 76% de todos los casos reportados en el país.

El Ministerio de Salud mantiene operativos de fumigación, inspección y eliminación de criaderos para reducir la transmisión del dengue. Cortesía MINSA
El Ministerio de Salud mantiene operativos de fumigación, inspección y eliminación de criaderos para reducir la transmisión del dengue. Cortesía MINSA

Entre los corregimientos con mayor incidencia, Veracruz registra 719 casos y Puerto Pilón otros 458, mientras Burunga acumula 368 y Sabanitas, 345. También destacan Tocumen, con 336, y Cristóbal, con 316. La concentración de contagios en estas comunidades mantiene activa la vigilancia epidemiológica y los operativos para eliminar criaderos.

El grupo de 10 a 14 años presenta la mayor tasa de incidencia del país, con 318.9 casos por cada 100,000 habitantes y 1,182 infecciones. En la semana anterior contabilizaba 1,099 casos, por lo que el acumulado aumentó en 83 registros, una variación que evidencia la exposición de la población escolar.

El dengue es transmitido principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de la especie Aedes aegypti. Las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos y pueden transmitir el virus durante ese proceso. Los machos no pican a las personas, pues se alimentan de néctar y otras sustancias azucaradas.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, articulares, náuseas y erupciones cutáneas. Sin embargo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y los sangrados pueden indicar una evolución peligrosa, especialmente cuando aparecen después de que comienza a disminuir la fiebre.

Loreto - epidemia de dengue Perú - 3 de mayo
Los niños de 10 a 14 años presentan la mayor tasa de incidencia de dengue en Panamá, con 318.9 casos por cada 100,000 habitantes. Foto: Composición Infobae Perú

La enfermedad puede convertirse en dengue grave cuando provoca hemorragias importantes, choque circulatorio o daños en órganos vitales. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante cualquier señal de alarma y evitar medicamentos como aspirina e ibuprofeno, que pueden aumentar el riesgo de sangrado en pacientes infectados.

En América Latina y el Caribe, el dengue continúa representando un desafío sanitario, aunque los registros regionales muestran una disminución respecto de los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud reportó más de 1.7 millones de casos sospechosos en las Américas hasta la semana 38 de 2026, una reducción frente al mismo período de 2025.

La circulación del virus persiste después de la epidemia histórica registrada en 2024, cuando las Américas superaron los 13 millones de casos. En Panamá, las autoridades mantienen los operativos de control del mosquito transmisor y reiteran que la eliminación de recipientes con agua acumulada resulta fundamental para prevenir nuevos contagios.

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