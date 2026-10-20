Fuertes lluvias golpean zonas afectadas por el terremoto en Panamá y obligan a declarar alerta verde

El Sinaproc declaró alerta verde en los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias en zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en tres distritos de Panamá, ante las fuertes lluvias que afectan zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

Las condiciones meteorológicas han complicado las labores de recuperación y distribución de ayuda humanitaria, especialmente en comunidades alejadas de los principales centros de acopio.

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La medida comprende Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde existe riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y nuevas afectaciones. Estas localidades se encuentran entre las áreas que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo favorece las precipitaciones en la región central del país. El Sinaproc advirtió que la combinación de lluvias y trabajos de recuperación aumenta los riesgos para la población, por lo que recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y caminos inundados.

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DAME UN PIE SOBRE LO QUE SIGNITIFA LA ALETTA VERDE La alerta verde representa una fase de vigilancia y monitoreo ante condiciones que pueden evolucionar hacia situaciones de riesgo. Las autoridades mantienen el seguimiento preventivo y recomiendan a la población estar atenta a las indicaciones oficiales. Visuales IA

Las precipitaciones registradas durante los últimos días también han dificultado el traslado de suministros hacia las comunidades afectadas, principalmente aquellas distantes de los centros de distribución. Esta situación añade presión a las operaciones de asistencia, que requieren movilizar alimentos, agua y otros artículos esenciales mientras continúan las evaluaciones de daños en distintas localidades.

El más reciente balance oficial, divulgado el 19 de octubre, revela que más de 9,500 viviendas han sido evaluadas mediante el procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), correspondientes a una población de 31,643 personas.

Las inspecciones permiten determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas, mientras continúan las labores de recuperación en las comunidades impactadas por el terremoto.

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El informe también identifica 27 personas lesionadas, 104 mujeres embarazadas y 1,265 personas con discapacidad entre la población registrada durante las evaluaciones. Estas cifras forman parte del seguimiento institucional a las consecuencias del terremoto, que provocó afectaciones en viviendas, instalaciones públicas, centros educativos y servicios de salud de varias provincias.

Un total de 3,827 personas permanecen en 55 albergues habilitados para atender a los afectados por el terremoto, de las cuales 2,672 se encuentran en Veraguas. EFE/ Bienvenido Velasco

En materia humanitaria, el Gobierno informó que entre el 14 y el 19 de octubre se brindó asistencia en 204 comunidades, distribuidas en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé. Las entregas alcanzaron 32 distritos, con mayor concentración en Los Santos, donde fueron atendidas 74 comunidades, mientras que Veraguas contabilizó otras 54 localidades beneficiadas.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó la distribución de 26,985 bolsas de alimentos durante siete días de operaciones, con un alcance estimado de 110,525 personas en 556 comunidades. Del total, 24,561 bolsas fueron entregadas directamente en las localidades y otras 2,424 mediante canales institucionales, como parte del abastecimiento destinado a las familias afectadas.

La emergencia también mantiene una importante demanda de alojamiento temporal. El Ministerio de Desarrollo Social reportó 55 albergues activos y 3,827 personas alojadas, según datos del 17 de octubre. Veraguas concentra 2,672 damnificados en estos espacios, equivalentes al 69.8% del total, mientras las instituciones continúan evaluando sus necesidades básicas y condiciones de permanencia.

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Las operaciones de respuesta incluyen más de 194,887 libras de carga transportadas por vía aérea, 306.45 horas de vuelo y 37 evacuaciones. También se movilizaron más de 406 toneladas de suministros por carretera.

El terremoto del 9 de octubre mantiene a miles de familias en situación de emergencia, con más de 9,500 viviendas evaluadas, 3,827 personas en albergues y 120 instalaciones de salud afectadas. EFE

Panamá ha recibido asistencia internacional de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, incluidos 39 expertos en infraestructura y geología, hospitales tipo carpa y 48 toneladas de ayuda humanitaria estadounidense.

En los servicios públicos, el Ministerio de Salud contabilizó 120 instalaciones afectadas, de las cuales 13 presentan daños totales, principalmente en Herrera y Los Santos. Paralelamente, el Ministerio de Educación informó que ha inspeccionado 721 centros educativos, mientras avanzan las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad y las necesidades de rehabilitación.

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La respuesta institucional también contempla atención especializada para aproximadamente 100 personas sordas identificadas entre los afectados. Para facilitar el acceso a información y asistencia, las autoridades habilitaron la línea de videollamadas 6998-4776, mientras mantienen el seguimiento de las condiciones de las personas alojadas temporalmente en los albergues.

El Sinaproc mantiene activos los centros de operaciones de emergencia y solicita a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas inundaciones. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de continuar la asistencia a miles de familias damnificadas sin que las condiciones climáticas agraven los daños existentes ni dificulten todavía más el acceso a las comunidades.

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