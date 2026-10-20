Costa Rica

La modelo Chonta Mullins regresará a Costa Rica para entregarse voluntariamente tras haber sido involucrada con Pecho de Rata

La imputada volverá voluntariamente desde Zúrich, donde permanece desde marzo, para comparecer por supuesta legitimación de capitales ligada a la estructura de Edwin López Vega, según confirmó su abogado Gregorio Briglia

El Ministerio Público detectó una desproporción entre el salario declarado de ₡286 mil (USD 630.55 ) y los activos de alto valor registrados a nombre de la imputada./ (Redes sociales)
El Ministerio Público detectó una desproporción entre el salario declarado de ₡286 mil (USD 630.55 ) y los activos de alto valor registrados a nombre de la imputada./ (Redes sociales)
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Chonta Mullins Abegglen se entregará esta semana a las autoridades de Costa Rica para enfrentar las acusaciones por presunta legitimación de capitales en el caso Riverside, vinculado a la organización criminal que lideraba Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Su regreso permitirá avanzar con las diligencias pendientes sobre su supuesta participación en la estructura.

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La investigación contra ese grupo derivó en un operativo policial realizado el 24 de junio en Cahuita, Limón, donde las autoridades allanaron 84 propiedades e intervinieron 106 vehículos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estimó de forma preliminar que la organización habría acumulado un patrimonio cercano a ₡10,000 millones (USD 22,051,689).

Mullins lleva cuatro meses fuera del país y regresará voluntariamente desde Zúrich, Suiza, donde permanece desde que salió de Costa Rica el 23 de marzo, tres días después de la extradición de López Vega a Estados Unidos. Su abogado, Gregorio Briglia, confirmó la decisión a CR Hoy.

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El defensor explicó que su representada cubre con recursos propios el boleto aéreo y que el retorno demoró por las coordinaciones necesarias para la guarda y crianza de su hija menor de edad. También indicó que la Fiscalía aún no le comunicó en cuál circuito judicial se realizará la indagatoria.

Las autoridades vinculan a la modelo Chonta Mullins con la estructura criminal de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”./ (Redes sociales)
Las autoridades vinculan a la modelo Chonta Mullins con la estructura criminal de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”./ (Redes sociales)

“Mi representada está viniendo de forma voluntaria. Está costeando con sus propios medios económicos el tiquete aéreo. No se pudo realizar con la urgencia que esta representación deseaba, en virtud de las coordinaciones que debían hacerse por cuestiones propias de la guarda y crianza de su hija, quien es menor de edad”, sostuvo el abogado.

El expediente judicial identifica a Mullins como presunta testaferra y coautora dentro de la estructura criminal atribuida a “Pecho de Rata”. Las autoridades sostienen que su falta de antecedentes penales habría facilitado que asumiera la administración, colocación y resguardo de bienes y activos de alto valor supuestamente adquiridos con dinero del narcotráfico.

La pesquisa también describe una relación cercana entre la joven y el núcleo familiar de López Vega. Mullins fue pareja de Carlos Vaz Mc Leod, hijo del líder de la organización y también requerido para extradición, con quien tiene una hija.

El director interino del OIJ, Michael Soto, había señalado que la modelo se encontraba en Suiza junto con Jeydi Smith de La O, esposa de López Vega. Smith de La O se entregó a las autoridades el 1 de setiembre.

El expediente judicial señala a Mullins como presunta testaferra encargada de custodiar bienes adquiridos con dinero del narcotráfico./ (Redes sociales)
El expediente judicial señala a Mullins como presunta testaferra encargada de custodiar bienes adquiridos con dinero del narcotráfico./ (Redes sociales)

La defensa decidió concretar el retorno después de conocer la totalidad del expediente que fundamenta los señalamientos contra Mullins, según CR Hoy. La joven prevé comparecer ante las autoridades judiciales, afrontar el proceso y ejercer su defensa.

Un salario de ₡286 mil (USD 630.55 ) frente a bienes de alto valor

La investigación registra que Mullins declaraba un salario de ₡286 mil (USD 630.55) pese a tener a su nombre bienes muebles e inmuebles de considerable valor. El Ministerio Público considera que existe una desproporción entre sus ingresos reportados y el patrimonio inscrito a su nombre.

Según el expediente, esa diferencia patrimonial habría sido resultado de una participación que permitió un crecimiento acelerado e injustificado de sus activos. La causa examina el origen y la administración de esos bienes.

La organización de López Vega introducía grandes cargamentos de cocaína y marihuana por rutas marítimas y desembocaduras de ríos del Caribe Sur, de acuerdo con la investigación. Después distribuía la droga dentro y fuera de Costa Rica.

La investigada regresa de forma voluntaria desde Zúrich después de permanecer cuatro meses fuera del territorio costarricense./ (Redes sociales)
La investigada regresa de forma voluntaria desde Zúrich después de permanecer cuatro meses fuera del territorio costarricense./ (Redes sociales)

Entre los activos intervenidos durante el operativo figuraban maquinaria pesada, vehículos de alta gama, seis hoteles, un redondel de toros, un restaurante, cuatro casas de alquiler turístico, un gimnasio y una cancha de fútbol cinco. Las autoridades consideran que esos bienes integraban un esquema para incorporar al sistema financiero recursos presuntamente procedentes del tráfico internacional de drogas.

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