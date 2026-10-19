Cruz Roja Panameña intensifica respuesta para asistir a 4 mil personas afectadas por el terremoto del 9 de octubre

Un miembro de la Cruz Roja Panameña observa una residencia que fue afectada por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. (Cruz Roja)

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La Cruz Roja Panameña ampliará su asistencia humanitaria a 4.075 familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el 9 de octubre.

La operación, respaldada por un desembolso de 617 mil francos suizos (aproximadamente $745.000) del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC-DREF), se extenderá por nueve meses.

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Se informó que la respuesta se concentrará en cuatro provincias del interior del país, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, regiones donde el movimiento sísmico dejó mayores daños en viviendas y donde continúan las labores de evaluación y asistencia a las familias desplazadas.

El mecanismo de ayuda prioriza transferencias de dinero directas.

La intervención se concentrará en la entrega de transferencias monetarias multipropósito.

Desde el primer momento los equipos de la Cruz Roja Panameña indicaron que recorrieron las áreas afectadas. (Cruz Roja)

Esta modalidad de asistencia, según se detalla en una nota de prensa, permite que cada familia decida de manera autónoma cómo cubrir sus necesidades más urgentes, sin que la organización determine previamente el destino de los fondos.

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El IFRC-DREF es un mecanismo global de respuesta a desastres que canaliza fondos directamente a los equipos locales de la Cruz Roja, quienes actúan como primera línea de atención ante las emergencias.

El fondo existe desde 1979 y ha sido clave para fortalecer la anticipación, evaluación y respuesta a desastres en Panamá y en el resto del mundo.

La operación en curso también contempla actividades de participación comunitaria y rendición de cuentas.

Estas incluyen reuniones de información y consulta con las comunidades, además de encuestas posteriores a la entrega de la ayuda, con el objetivo de que las opiniones de los afectados orienten el resto de la asistencia.

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La entidad asegura que la coordinación ha sido efectiva para brindar ayuda a los damnificados por el movimiento sísmico. (Cruz Roja)

La información indica que el plan de respuesta dará especial atención a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad.

Entre ellos se cuentan los encabezados por mujeres, las familias con niñas y niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.

También recibirán prioridad las mujeres embarazadas o en período de lactancia, las personas con enfermedades crónicas y las comunidades indígenas.

El esquema de ayuda forma parte del plan único de respuesta de la Cruz Roja Panameña, que además contempla necesidades en salud, apoyo psicosocial, agua, saneamiento e higiene, protección y medios de vida, financiadas mediante fuentes complementarias.

La organización indicó que el financiamiento adicional busca sostener la capacidad operativa de sus equipos durante los próximos meses de trabajo en terreno.

La organización puso en marcha evaluaciones rápidas de daños y necesidades en las áreas afectadas. (Cruz Roja)

Desde el momento del terremoto, los equipos de la Cruz Roja Panameña brindaron primeros auxilios, apoyo psicosocial y atención básica en salud.

También contribuyeron con el traslado de pacientes a centros médicos y apoyaron las evacuaciones hospitalarias en las zonas más golpeadas.

La organización puso en marcha evaluaciones rápidas de daños y necesidades en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud.

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Esa tarea conjunta permitió identificar con mayor precisión las zonas donde la asistencia resultaba más urgente.

Además, movilizó cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria desde el Hub Humanitario de la IFRC, ubicado en Ciudad de Panamá, hacia las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas.

Voluntarios de la Cruz Roja laboran en llevar una ayuda efectiva a las personas que así lo requieran. (Cruz Roja)

El traslado de esos insumos se sumó a las tareas de atención directa que los voluntarios desarrollaron en las comunidades afectadas.

En los días inmediatamente posteriores al sismo, los equipos de la Sociedad Nacional ya habían reportado trabajo activo en varias comunidades como Penonomé, Chitré, La Villa, Las Tablas y Pedasí, donde prestaron primeros auxilios, agua y refugio temporal y colaboraron en las evacuaciones.

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En Changuinola, Almirante y Barú, los voluntarios trasladaron a personas afectadas hacia centros de atención médica y brindaron apoyo a quienes presentaban trastornos emocionales tras la emergencia.