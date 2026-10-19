Panamá

Cruz Roja Panameña intensifica respuesta para asistir a 4 mil personas afectadas por el terremoto del 9 de octubre

El apoyo tendrá una duración de nueve meses en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, y contará con un fondo de unos $745.000, indicó la entidad

Un miembro de la Cruz Roja Panameña observa una residencia que fue afectada por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. (Cruz Roja)
Un miembro de la Cruz Roja Panameña observa una residencia que fue afectada por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. (Cruz Roja)
Guardar

La Cruz Roja Panameña ampliará su asistencia humanitaria a 4.075 familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el 9 de octubre.

La operación, respaldada por un desembolso de 617 mil francos suizos (aproximadamente $745.000) del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC-DREF), se extenderá por nueve meses.

PUBLICIDAD

Se informó que la respuesta se concentrará en cuatro provincias del interior del país, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, regiones donde el movimiento sísmico dejó mayores daños en viviendas y donde continúan las labores de evaluación y asistencia a las familias desplazadas.

El mecanismo de ayuda prioriza transferencias de dinero directas.

La intervención se concentrará en la entrega de transferencias monetarias multipropósito.

Desde el primer momento los equipos de la Cruz Roja Panameña indicaron que recorrieron las áreas afectadas. (Cruz Roja)
Desde el primer momento los equipos de la Cruz Roja Panameña indicaron que recorrieron las áreas afectadas. (Cruz Roja)

Esta modalidad de asistencia, según se detalla en una nota de prensa, permite que cada familia decida de manera autónoma cómo cubrir sus necesidades más urgentes, sin que la organización determine previamente el destino de los fondos.

PUBLICIDAD

El IFRC-DREF es un mecanismo global de respuesta a desastres que canaliza fondos directamente a los equipos locales de la Cruz Roja, quienes actúan como primera línea de atención ante las emergencias.

El fondo existe desde 1979 y ha sido clave para fortalecer la anticipación, evaluación y respuesta a desastres en Panamá y en el resto del mundo.

La operación en curso también contempla actividades de participación comunitaria y rendición de cuentas.

Estas incluyen reuniones de información y consulta con las comunidades, además de encuestas posteriores a la entrega de la ayuda, con el objetivo de que las opiniones de los afectados orienten el resto de la asistencia.

La entidad asegura que la coordinación ha sido efectiva para brindar ayuda a los damnificados por el movimiento sísmico. (Cruz Roja)
La entidad asegura que la coordinación ha sido efectiva para brindar ayuda a los damnificados por el movimiento sísmico. (Cruz Roja)

La información indica que el plan de respuesta dará especial atención a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad.

Entre ellos se cuentan los encabezados por mujeres, las familias con niñas y niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.

También recibirán prioridad las mujeres embarazadas o en período de lactancia, las personas con enfermedades crónicas y las comunidades indígenas.

El esquema de ayuda forma parte del plan único de respuesta de la Cruz Roja Panameña, que además contempla necesidades en salud, apoyo psicosocial, agua, saneamiento e higiene, protección y medios de vida, financiadas mediante fuentes complementarias.

La organización indicó que el financiamiento adicional busca sostener la capacidad operativa de sus equipos durante los próximos meses de trabajo en terreno.

La organización puso en marcha evaluaciones rápidas de daños y necesidades en las áreas afectadas. (Cruz Roja)
La organización puso en marcha evaluaciones rápidas de daños y necesidades en las áreas afectadas. (Cruz Roja)

Desde el momento del terremoto, los equipos de la Cruz Roja Panameña brindaron primeros auxilios, apoyo psicosocial y atención básica en salud.

También contribuyeron con el traslado de pacientes a centros médicos y apoyaron las evacuaciones hospitalarias en las zonas más golpeadas.

La organización puso en marcha evaluaciones rápidas de daños y necesidades en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud.

Esa tarea conjunta permitió identificar con mayor precisión las zonas donde la asistencia resultaba más urgente.

Además, movilizó cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria desde el Hub Humanitario de la IFRC, ubicado en Ciudad de Panamá, hacia las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas.

Voluntarios de la Cruz Roja laboran en llevar una ayuda efectiva a las personas que así lo requieran. (Cruz Roja)
Voluntarios de la Cruz Roja laboran en llevar una ayuda efectiva a las personas que así lo requieran. (Cruz Roja)

El traslado de esos insumos se sumó a las tareas de atención directa que los voluntarios desarrollaron en las comunidades afectadas.

En los días inmediatamente posteriores al sismo, los equipos de la Sociedad Nacional ya habían reportado trabajo activo en varias comunidades como Penonomé, Chitré, La Villa, Las Tablas y Pedasí, donde prestaron primeros auxilios, agua y refugio temporal y colaboraron en las evacuaciones.

En Changuinola, Almirante y Barú, los voluntarios trasladaron a personas afectadas hacia centros de atención médica y brindaron apoyo a quienes presentaban trastornos emocionales tras la emergencia.

Temas Relacionados

PanamáTerremoto en PanamáCruz RojaApoyoProvinciasAfectadasRespuestaTransferenciasMonetariasMultipropósitoFondoIFRC-DREF

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desde el próximo miércoles la mayoría de estudiantes volverá a clases de manera paulatina en Panamá, tras el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre

En las provincias más afectadas de Los Santos, Herrera y Veraguas las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso

Desde el próximo miércoles la mayoría de estudiantes volverá a clases de manera paulatina en Panamá, tras el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre

Análisis indican acidez y concentraciones de hierro y sulfatos en una quebrada cercana a una mina abandonada en Panamá

La cercanía con una planta potabilizadora obliga a mantener controles, señala el Ministerio de Ambiente

Análisis indican acidez y concentraciones de hierro y sulfatos en una quebrada cercana a una mina abandonada en Panamá

En Panamá condenan a una abogada a 12 años de prisión por estafa agravada

Autoridades afirman que la profesional del derecho se apropió de manera fraudulenta de una finca de dos adultos mayores

En Panamá condenan a una abogada a 12 años de prisión por estafa agravada

El llamado del sector privado en Panamá: mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha

Sostener la actividad productiva no compite con la asistencia humanitaria, la complementa, afirma la Cámara de Comercio

El llamado del sector privado en Panamá: mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha

Más de 27 mil personas han visto sus casas afectadas por el terremoto de 7,5 grados que estremeció Panamá

Los daños van desde pérdida total, moderada, parcial y leves, según el último informe oficial

Más de 27 mil personas han visto sus casas afectadas por el terremoto de 7,5 grados que estremeció Panamá

TECNO

Dragon Ball Super Beerus con subtítulos en español latino: dónde ver el anime de forma segura y sin virus

Dragon Ball Super Beerus con subtítulos en español latino: dónde ver el anime de forma segura y sin virus

Robar con un celular y un código QR nunca fue tan fácil: ojo a la modalidad que roba datos y fotos

Con instrucciones en chino, un hacker vulneró sitios de más de 100 empresas: usó agentes de IA casi sin supervisión humana

Directora financiera de Meta advierte sobre el futuro de la empresa: “Si Muse no funciona, las cosas van a ir mal”

Cada cuántos días se deben cambiar todas las contraseñas de redes sociales y correos

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

Veronica Roth sobre el fallido desenlace de Divergente: “Todos habían seguido adelante y no íbamos a retroceder”

Hunter Schafer, famosa actriz transgénero, se sometió a una cirugía de reafirmación genital: "Fue increíble y me encanta"

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Kylie Jenner provoca críticas al portar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret: "Una falta de respeto total a las modelos de verdad"

MUNDO

Las violentas protestas en Francia en fotos: rige el toque de queda en París y otras ciudades

Las violentas protestas en Francia en fotos: rige el toque de queda en París y otras ciudades

¿Un nuevo misterio?: la verdad sobre la pista que señaló una isla deshabitada del Pacífico como posible final de Amelia Earhart

Arabia Saudita aplazó su foro de inversiones, el ‘Davos del Desierto’, en medio de los ataques hutíes

Un ataque ruso contra un parque ucraniano en Kharkiv dejó seis muertos, entre ellos dos niñas

El papa León XIV pidió a Zelensky que colabore con Rusia para evacuar a los civiles de Kherson