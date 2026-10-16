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El Reino Unido estudia una “tasa Netflix” para financiar a una BBC en aprietos

La corporación pública británica perdió casi dos millones de suscriptores en cinco años y el Gobierno evalúa gravar a las plataformas de streaming para sostenerla

El logo de la BBC (REUTERS/Isabel Infantes)
El logo de la BBC (REUTERS/Isabel Infantes)
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El Reino Unido evalúa gravar a las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon+ y Disney+ con un nuevo impuesto destinado a apuntalar las finanzas de la BBC, la cadena pública británica que perdió casi dos millones de suscriptores en apenas cinco años.

El plan, según reveló The Telegraph —que lo bautizó como “tasa Netflix”—, será presentado antes de que termine el año por la ministra de Cultura, Lisa Nandy.

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La iniciativa busca generar una fuente alternativa de ingresos para la corporación, cuyo modelo de financiación depende de una tasa anual de 180 libras (210 euros) que abonan los hogares británicos de forma voluntaria.

Ese esquema de licencias atraviesa un deterioro sostenido. El año pasado, 23,3 millones de hogares pagaron la tasa, medio millón menos que el período anterior. La tendencia responde al desinterés creciente de las audiencias jóvenes por la televisión convencional y su migración hacia el contenido bajo demanda.

El director de la cadena, Matt Brittin (REUTERS/Chris J Ratcliffe)
El director de la cadena, Matt Brittin (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

A la merma de ingresos se suma un frente judicial costoso: la demanda interpuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la BBC por la edición de un programa documental en el que el mandatario parecía llamar directamente a la insurrección contra el Capitolio en Washington en 2021, mediante una manipulación de sus declaraciones.

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El nuevo director de la cadena, Matt Brittin, anunció en junio que la BBC despedirá a aproximadamente la décima parte de su plantilla para reducir el gasto de funcionamiento en 500 millones de libras (590 millones de euros) en dos años.

No obstante, el pasado fin de semana, Brittin abogó en una entrevista por reforzar los contenidos informativos de la corporación y sostuvo que la cadena debería tener presencia en plataformas como TikTok, YouTube o Spotify para alcanzar nuevas audiencias.

La BBC, además de su oferta informativa, produce contenidos educativos, culturales y divulgativos que forman parte de su mandato como servicio público.

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