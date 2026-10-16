El Aeropuerto del Pacífico en El Salvador ya supera el 60% de avance: $113 millones más en 2027 y una fecha de entrega que genera dudas

La CAF confirmó el avance general del proyecto en Conchagua tras una visita de su presidente ejecutivo. Foto cortesía de Secretaría de Prensa.

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Las obras del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, superan ya el 60% de ejecución general, según informó la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo multilateral de desarrollo, tras una visita de su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, a finales de septiembre.

Ese avance se produce en paralelo a una nueva inyección de recursos que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) planifica para 2027.

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Según el anteproyecto de presupuesto de la empresa estatal, consultado por El Mundo, la autónoma destinará $ 113.71 millones a la construcción de la terminal aérea el año próximo. La cifra se descompone en $ 98.82 millones de financiamiento externo y $ 14.88 millones de fondos propios de la institución.

El proyecto busca consolidar un polo de desarrollo en el oriente del país

CEPA sostiene, de acuerdo con el diario, que la inversión busca “garantizar la ejecución del proyecto de inversión del Aeropuerto Internacional del Pacífico conforme a su planificación, cumpliendo con los más altos estándares e incentivar el desarrollo económico en el país y generar un polo de desarrollo en el oriente”.

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El Aeropuerto Internacional del Pacífico se construye en el cantón El Ciprés, en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión. Las obras arrancaron en enero de 2025 y la primera fase del proyecto implica una inversión total de $ 386.4 millones.

Esa primera etapa contempla una terminal de pasajeros, una pista de aterrizaje de 2,400 metros de longitud y una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 12,000 metros cuadrados.

El Aeropuerto Internacional del Pacífico se construye en el cantón El Ciprés, en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión. Foto cortesía de Secretaría de Prensa.

El plan incluye también calles de rodaje, una torre de control e instalaciones aeroportuarias complementarias, según el anteproyecto citado por El Mundo.

CEPA proyecta que la terminal reciba 365,000 pasajeros al año en su primera fase de operaciones, un flujo que la empresa estatal espera que aumente de forma progresiva.

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Avance del 30% según CEPA, 60% según la CAF

A inicios de octubre, CEPA informó un avance del 30% en la construcción, de acuerdo con el diario. Ese porcentaje abarcó trabajos de cimentación, sótano, losa de primer nivel, muros, columnas y cubierta, además de cuatro zapatas que sostendrán la estructura metálica de la terminal.

Los trabajos de esa etapa incluyeron también la colocación y compactación de las primeras capas de pavimento, tanto en la pista de aterrizaje como en la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

Sin embargo, la cifra de CEPA no coincide con la que maneja la CAF. El organismo financiero informó que el avance general del proyecto ya supera el 60%, dato que corresponde a la obra completa y no debe confundirse con mediciones parciales de etapas específicas, como el 85% en terracería que la autónoma había reportado en abril.

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La diferencia entre ambos porcentajes responde a que miden componentes distintos de la construcción. Mientras el dato de abril se limitaba a los trabajos de movimiento de tierra, el de la CAF refleja el estado conjunto de toda la infraestructura, incluida la terminal de pasajeros.

CEPA proyecta que la terminal reciba 365,000 pasajeros al año en su primera fase de operaciones, un flujo que la empresa estatal espera que aumente de forma progresiva. Foto cortesía de Secretaría de Prensa

CEPA compartió el 8 de octubre un video en sus redes sociales donde mostró el montaje de la estructura metálica del edificio terminal, junto con una vista general de la pista. La propia institución describió la obra como un proyecto “que marcará una nueva etapa para la zona oriental”.

Fecha de entrega prevista para el primer semestre de 2027

El anteproyecto presupuestario revisado por El Mundo mantiene la previsión de que la terminal esté lista durante el primer semestre de 2027.

Esa proyección contrasta, no obstante, con información publicada por otros medios especializados, que ubican el inicio de operaciones recién en el segundo semestre de ese año.

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Ni CEPA ni la CAF han confirmado públicamente una fecha definitiva y actualizada de finalización, pese al avance reportado en las últimas semanas.

El anteproyecto destina, además, $ 5 millones al mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la terminal internacional y $ 3.5 millones a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Foto cortesía de Secretaría de Presidencia.

Rehabilitación y modernización de los aeropuertos ya en operación

Más allá de La Unión, el anteproyecto de presupuesto contempla $ 23.30 millones para la rehabilitación y modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y del Aeropuerto Internacional de Ilopango, de acuerdo con el documento citado por el diario.

La planificación de CEPA se suma a un programa de modernización del Aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD 195 millones, cuya segunda licitación —para ampliar la terminal de pasajeros— se abrió el 8 de octubre con plazo de presentación de ofertas hasta el 20 de noviembre.

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El anteproyecto destina, además, $ 5 millones al mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la terminal internacional y $ 3.5 millones a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Se suman otros $ 3.5 millones para el sistema de control de luces en la pista y la calle de rodaje de ese mismo aeropuerto.

Para Ilopango, el documento prevé $ 11.30 millones destinados al mejoramiento y equipamiento de la terminal. En conjunto, el anteproyecto fija un portafolio total de inversión pública de $ 137.01 millones para CEPA durante el ejercicio de 2027, según el diario.