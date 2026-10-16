Mundo

El papa León XIV habló con Putin desde el hospital y le pidió un alto el fuego urgente en Ucrania

Mientras las tropas rusas intensifican su campaña en Kherson, el máximo jefe de la Iglesia Católica se recupera de la cirugía de pulmón sin dejar de trabajar en el hospital Gemelli. El líder del Kremlin mantiene reuniones con sus jefes militares

Papa León XIV y Vladimir Putin
El papa León XIV habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde el hospital donde está internado
Guardar

El papa León XIV mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde el hospital romano donde se encuentra internado, con el objetivo de solicitarle una tregua en el conflicto con Ucrania y ofrecerle una vía de diálogo.

El pontífice estadounidense transmitió su “profunda preocupación por la grave crisis humanitaria” en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Kherson, según indicó la Santa Sede en un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

En esa línea, el Papa reclamó “una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil” de esa localidad bajo ocupación.

“Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz”, señala la nota vaticana.

El papa León XIV celebró una misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)
El papa León XIV celebró una misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)

La comunicación tuvo lugar mientras León XIV permanece internado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le fue extirpada parte de un pulmón a raíz de un adenocarcinoma. Los últimos partes médicos confirman una “mejoría constante” del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.

PUBLICIDAD

Desde su elección en mayo de 2025, el Papa ha manifestado una marcada preocupación por la guerra en Ucrania, con reiterados llamados públicos al cese de las hostilidades y el ofrecimiento de la Santa Sede como sede para una eventual negociación entre Kiev y Moscú.

Su primer contacto con el presidente ruso se produjo el 4 de junio de aquel año, cuando ya le exigió un “gesto que favorezca la paz” en Ucrania. Del mismo modo, ha recibido en múltiples ocasiones en el Vaticano al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

La última vez que León XIV aludió al conflicto fue tras el rezo del Ángelus el pasado domingo, poco antes de revelar al mundo que padecía ese tipo de cáncer de pulmón. Desde la ventana del Palacio Apostólico, instó a garantizar el comercio de cereales en el Mar Negro, y advirtió que numerosos países en situación de pobreza dependen de la importación de este alimento básico.

La guerra en la martirizada Ucrania sigue causando sufrimientos incluso mucho más allá de sus fronteras, especialmente en los países más pobres, donde tantas personas dependen de las importaciones de cereales”, denunció.

Acto seguido, lanzó un llamamiento “apremiante” a las partes en conflicto para que “permitan el transporte seguro de cereales por el mar Negro” porque, subrayó, “el pan de cada día de millones de personas no puede ser rehén de la guerra”.

Una imagen aérea muestra la destrucción en Oleshky, Kherson (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
Una imagen aérea muestra la destrucción en Oleshky, Kherson (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)

Ahora, León XIV transita su cuarto día de convalecencia tras la operación y, aunque su agenda oficial fue suspendida hasta el 20 de octubre, ya ha retomado ciertas actividades, como esta llamada a Putin confirmada por el Vaticano.

Además, durante la tarde recibió sus primeras visitas de forma separada: la del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente designado decano del Colegio Cardenalicio —figura clave en la Curia Romana—, y la del cardenal Baldassare Reina, su vicario en la diócesis de Roma.

No obstante, del lado ruso la respuesta al pedido papal no parece encaminarse hacia la distensión. El presidente Vladimir Putin recalcó que la creación de una zona de seguridad en la frontera no será objeto de negociaciones.

Durante una visita al puesto de mando auxiliar del Grupo Conjunto de Fuerzas, el jefe de Estado indicó que, tras la incursión de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk, las tropas rusas recibieron la orden no solo de desalojar al enemigo, sino también de establecer esa zona de seguridad, una tarea que, según afirmó, se está cumpliendo con éxito.

“Nuestro objetivo es garantizar la seguridad absoluta en los territorios fronterizos de Rusia en el futuro, y no tenemos previsto convertir esto en objeto de posibles negociaciones de paz con Ucrania”, subrayó Putin.

Temas Relacionados

Papa León XIVVladimir PutinGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la central de Zaporizhzhia a la Justicia argentina: el ucraniano que busca que se investigue su tortura reveló su identidad

Un ex trabajador de la central nuclear ocupada por tropas de Putin dice que fue electrocutado en una comisaría. Su caso, presentado por jurisdicción universal, fue archivado en la Argentina y sus abogados pidieron reabrirlo

De la central de Zaporizhzhia a la Justicia argentina: el ucraniano que busca que se investigue su tortura reveló su identidad

La historia del teniente ruso que entregó datos militares a Ucrania y causó más de 300 bajas en las tropas de Putin

Desde febrero de 2024 facilitó ataques contra la 36ª Brigada, incluidos bombardeos sobre un entrenamiento y una reunión. Su única condición: no recibir dinero a cambio. Su mayor dolor: el amor que no lo acompañó

La historia del teniente ruso que entregó datos militares a Ucrania y causó más de 300 bajas en las tropas de Putin

La Unión Europea admitió que no puede reemplazar a Starlink para colaborar con la defensa de Ucrania a corto plazo

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia del bloque, pidió acelerar la implementación de capacidades propias para asistir al ejército de Kiev en la detección y defensa de tropas y drones de Putin

La Unión Europea admitió que no puede reemplazar a Starlink para colaborar con la defensa de Ucrania a corto plazo

La Unión Europea recibió a Zelensky y reafirmó su apoyo a Ucrania: “No es momento de aliviar sanciones a Rusia”

El presidente se reunió con funcionarios del bloque continental en Bruselas, en medio del distanciamiento de Trump por los ataques a las refinerías rusas y el acuerdo del diésel entre Washington y Moscú

La Unión Europea recibió a Zelensky y reafirmó su apoyo a Ucrania: “No es momento de aliviar sanciones a Rusia”

Los niños hospitalizados en el Gemelli enviaron cartas al papa León XIV: “Rezamos por ti”

Las misivas fueron difundidas por la Santa Sede y reflejan la cercanía de quienes atraviesan tratamientos con el pontífice, atendido en el policlínico romano, junto a sus familias y equipos médicos

Los niños hospitalizados en el Gemelli enviaron cartas al papa León XIV: “Rezamos por ti”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un experto lo confirma: el espresso es el café que menos cafeína tiene

Un experto lo confirma: el espresso es el café que menos cafeína tiene

La mexicana Yareli Acevedo se mete al Top 12 del Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026

¿Dónde conviene guardar las bananas para que no se pongan negras?

Día Mundial del Pan Dulce: por qué se celebra el 16 de octubre y qué promociones hay en México

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A: hora, TV y probables formaciones

El entrenador del Manchester United habló sobre la reunión de emergencia que mantuvo con Lisandro Martínez tras sus explosivas declaraciones

Dieron a conocer 11 sanciones a integrantes de All Boys tras el escándalo con el “celuVAR”

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia

Vince Gilligan palideció en plena presentación de Breaking Bad: la serie con una premisa parecida que amenazó con arruinar su proyecto