El papa León XIV habló con Putin desde el hospital y le pidió un alto el fuego urgente en Ucrania

El papa León XIV habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde el hospital donde está internado

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El papa León XIV mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde el hospital romano donde se encuentra internado, con el objetivo de solicitarle una tregua en el conflicto con Ucrania y ofrecerle una vía de diálogo.

El pontífice estadounidense transmitió su “profunda preocupación por la grave crisis humanitaria” en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Kherson, según indicó la Santa Sede en un comunicado oficial.

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En esa línea, el Papa reclamó “una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil” de esa localidad bajo ocupación.

“Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz”, señala la nota vaticana.

El papa León XIV celebró una misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)

La comunicación tuvo lugar mientras León XIV permanece internado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le fue extirpada parte de un pulmón a raíz de un adenocarcinoma. Los últimos partes médicos confirman una “mejoría constante” del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.

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Desde su elección en mayo de 2025, el Papa ha manifestado una marcada preocupación por la guerra en Ucrania, con reiterados llamados públicos al cese de las hostilidades y el ofrecimiento de la Santa Sede como sede para una eventual negociación entre Kiev y Moscú.

Su primer contacto con el presidente ruso se produjo el 4 de junio de aquel año, cuando ya le exigió un “gesto que favorezca la paz” en Ucrania. Del mismo modo, ha recibido en múltiples ocasiones en el Vaticano al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

La última vez que León XIV aludió al conflicto fue tras el rezo del Ángelus el pasado domingo, poco antes de revelar al mundo que padecía ese tipo de cáncer de pulmón. Desde la ventana del Palacio Apostólico, instó a garantizar el comercio de cereales en el Mar Negro, y advirtió que numerosos países en situación de pobreza dependen de la importación de este alimento básico.

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“La guerra en la martirizada Ucrania sigue causando sufrimientos incluso mucho más allá de sus fronteras, especialmente en los países más pobres, donde tantas personas dependen de las importaciones de cereales”, denunció.

Acto seguido, lanzó un llamamiento “apremiante” a las partes en conflicto para que “permitan el transporte seguro de cereales por el mar Negro” porque, subrayó, “el pan de cada día de millones de personas no puede ser rehén de la guerra”.

Una imagen aérea muestra la destrucción en Oleshky, Kherson (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)

Ahora, León XIV transita su cuarto día de convalecencia tras la operación y, aunque su agenda oficial fue suspendida hasta el 20 de octubre, ya ha retomado ciertas actividades, como esta llamada a Putin confirmada por el Vaticano.

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Además, durante la tarde recibió sus primeras visitas de forma separada: la del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente designado decano del Colegio Cardenalicio —figura clave en la Curia Romana—, y la del cardenal Baldassare Reina, su vicario en la diócesis de Roma.

No obstante, del lado ruso la respuesta al pedido papal no parece encaminarse hacia la distensión. El presidente Vladimir Putin recalcó que la creación de una zona de seguridad en la frontera no será objeto de negociaciones.

Durante una visita al puesto de mando auxiliar del Grupo Conjunto de Fuerzas, el jefe de Estado indicó que, tras la incursión de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk, las tropas rusas recibieron la orden no solo de desalojar al enemigo, sino también de establecer esa zona de seguridad, una tarea que, según afirmó, se está cumpliendo con éxito.

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“Nuestro objetivo es garantizar la seguridad absoluta en los territorios fronterizos de Rusia en el futuro, y no tenemos previsto convertir esto en objeto de posibles negociaciones de paz con Ucrania”, subrayó Putin.