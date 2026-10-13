Panamá

Más de 6,000 personas resultaron afectadas por el terremoto, detalla el Presidente Mulino

En el país persisten los llamados de ayuda de parte de la población afectada por el terremoto de 7.5 grados, mientras el gobierno afirma que movilizó a más de 7,000 funcionarios para llevar asistencia

"Ya comenzaron a abrirse vías y comenzaron los primeros trabajos para recuperar las comunicaciones", aseguró el presidente Mulino sobre la infraestructura vial.
"Ya comenzaron a abrirse vías y comenzaron los primeros trabajos para recuperar las comunicaciones", aseguró el presidente Mulino sobre la infraestructura vial.
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Ante los llamados de ayuda de la población afectada, el presidente José Raúl Mulino informó la noche de este lunes que el Gobierno movilizó a 7,100 miembros de las fuerzas de seguridad para asistir a las provincias golpeadas por el sismo de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre y sus réplicas.

El mandatario detalló el despliegue de recursos humanos y logísticos destinados a las provincias Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

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Para llegar a las comunidades que quedaron incomunicadas por daños en las vías, el Gobierno dijo que desplegó 10 aeronaves desde las principales ciudades del país.

“Así comenzamos a llevar agua, alimentos y artículos de primera necesidad a las comunidades donde no se podía llegar por tierra”, detalló Mulino.

El presidente agregó que también se movilizaron 1.000 vehículos, 300 motocicletas y 46 embarcaciones para atender las zonas costeras y las islas afectadas por el terremoto.

Una de las iglesias católica impactada por los efectos del terremoto en Panamá este 9 de octubre. (Presidencia)
Una de las iglesias católica impactada por los efectos del terremoto en Panamá este 9 de octubre. (Presidencia)

Según el informe presidencial, ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá, equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y especialistas de Estados Unidos evaluaron 1.744 viviendas y contabilizaron 6.174 personas afectadas en las provincias con mayor daño estructural.

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A la movilización de seguridad se sumaron 1.100 funcionarios y voluntarios de Sinaproc, encargados de atender la emergencia sobre el terreno y coordinar las operaciones con apoyo administrativo.

También participan 460 bomberos desplegados en las zonas afectadas y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que distribuyen alimentos entre la población damnificada.

Mulino indicó que toda esa movilización responde a la declaratoria de estado de emergencia nacional, acordada en Consejo de Gabinete el sábado previo al informe presidencial.

Por vía aérea se trasladaron más de 66.140 libras de suministros de emergencia, mientras que 170 toneladas de agua llegaron a comunidades y hospitales de las zonas más golpeadas.

Hospitales como el Aquilino Tejeira de Penonomé, provincia de Coclé, tienen algunas áreas clausuradas, debido al sismo. (Cortesía)
Hospitales como el Aquilino Tejeira de Penonomé, provincia de Coclé, tienen algunas áreas clausuradas, debido al sismo. (Cortesía)

Explicó que la atención médica se reanuda en las instalaciones cuyo uso ya autorizaron los expertos en estructuras.

“Donde aún no es seguro hacerlo, se traslada a los pacientes o se instalan carpas acondicionadas para su atención, en reemplazo de las habilitadas inicialmente durante la emergencia”, aclaró el mandatario.

El presidente reconoció en su mensaje la dedicación de los trabajadores de la salud durante la emergencia.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en todo el país por motivos de seguridad para los estudiantes.

Según el cronograma anunciado, los planteles particulares deben abrir sus puertas este martes, mientras que las escuelas oficiales que estén en condiciones de operar lo harán al día siguiente.

Personal de Salud trabaja en carpas improvisadas para poder atender a los pacientes. (Presidencia)
Personal de Salud trabaja en carpas improvisadas para poder atender a los pacientes. (Presidencia)

Desde este martes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial enviará materiales de construcción para iniciar las reparaciones de los hogares dañados por el sismo.

El Gobierno también anunció la construcción de viviendas de dos y tres habitaciones, a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional.

“Las obras estarán a cargo de constructoras locales, con precios establecidos y en cumplimiento de las normas vigentes”, detalló Mulino sobre el plan habitacional.

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas reportó daños en numerosas vías y puentes, además de deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras en las provincias afectadas.

“Ya comenzaron a abrirse vías y comenzaron los primeros trabajos para recuperar las comunicaciones”, sostuvo el presidente sobre la infraestructura vial.

Un número plural de centros educativos también fueron afectados por el movimiento telúrico, en menor y mayor escala. (Meduca)
Un número plural de centros educativos también fueron afectados por el movimiento telúrico, en menor y mayor escala. (Meduca)

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) distribuyó 100 mil galones de agua mediante 19 camiones que operan en las zonas golpeadas por el sismo.

Desde el domingo, todas las plantas potabilizadoras del país funcionan con normalidad y el Gobierno ya entregó 240 toneladas de agua potable a hospitales y comunidades. A ese esfuerzo se sumó el Despacho de la Primera Dama, que de acuerdo con Mulino coordinó el envío de 21 camiones con ayuda de primera necesidad para higiene y alimentación.

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