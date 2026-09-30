El 52% de las defunciones en Panamá son causadas por las enfermedades cerebrovasculares

Un paramédico atiende a un hombre mayor con síntomas de derrame cerebral en su domicilio mientras una mujer realiza una llamada telefónica de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca del 52% de las defunciones en Panamá están relacionadas con enfermedades cardionefro-cerebrovasculares.

La expresión “cardionefro‑cerebrovasculares” agrupa enfermedades del corazón, del sistema vascular y del riñón que comparten factores de riesgo y se potencian mutuamente.

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El 71% de la población panameña presenta sobrepeso u obesidad, mientras que esta condición alcanza cerca del 10% de la población infantil.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de muerte en las Américas, por lo que el Ministerio de Salud impulsa acciones de promoción de la salud orientadas a fortalecer el autocuidado y fomentar estilos de vida que contribuyan a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

El médico familiar de Promoción de la Salud, Jorge Jesús Rodríguez, reiteró las cifras que reflejan algunos de los principales factores de riesgo presentes en la población panameña.

El sobrepeso y la obesidad afectan aproximadamente al 10% de los niños en Panamá.

De acuerdo con los datos compartidos durante la actividad, cerca del 52% de las defunciones en Panamá están relacionadas con afecciones cardionefro-cerebrovasculares, mientras que aproximadamente el 71% de la población presenta sobrepeso u obesidad, condición que también afecta a cerca del 10% de los niños.

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Asimismo, la hipertensión arterial alcanza alrededor del 33% de la población, mientras que la diabetes, las enfermedades renales y las dislipidemias representan condiciones que afectan, cada una, a cerca del 10% de la población, según las cifras expuestas durante la jornada.

“Estas son enfermedades prevenibles. Lo que hacemos en el día a día impacta de manera directa en nuestra salud. Cambiando hábitos podemos vivir más años, con mayor calidad y felicidad”, enfatizó Rodríguez.

La subdirectora de Promoción de la Salud, Enélida Guerra, recordó que el cuidado cardiovascular requiere de acciones sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria.

Entre las principales recomendaciones se encuentran realizar el autocuidado de la salud y acudir a evaluaciones periódicas; mantener una alimentación saludable, reduciendo el consumo de sodio, azúcar y grasas; aumentar la ingesta de frutas y vegetales; realizar actividad física de manera regular; procurar un descanso adecuado y adoptar medidas para manejar el estrés.

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Un profesional médico mide la presión arterial de un paciente durante un chequeo rutinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios que describen el Registro Nacional de Mortalidad entre 2002 y 2019 muestran que las enfermedades no transmisibles se consolidaron como la principal categoría de causas de muerte, con cambios relativamente pequeños en el ranking de enfermedades que lideran la mortalidad año tras año.

En ese periodo, la causa específica más frecuente de muerte fue de manera constante el grupo de “tumores (neoplasias) malignos”, mientras que los siguientes puestos se alternaron entre los accidentes y violencia, la enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular, y la diabetes mellitus se mantuvo como la quinta causa de muerte a nivel nacional.

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En 2023, con la mortalidad por COVID‑19 en descenso, las estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirman la persistencia de las enfermedades crónicas como principales causas de muerte.

Ese año se registraron 21,735 defunciones, con una tasa bruta de mortalidad de 4.9 muertes por cada mil habitantes, y las cinco principales causas de muerte concentraron el 50.8 % del total de defunciones.

Dentro de ese grupo, los tumores malignos representaron el 16.9 %, las enfermedades isquémicas del corazón el 10.1 %, las enfermedades cerebrovasculares el 8.6 %, otras enfermedades del corazón el 7.8 % y los accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otras formas de violencia el 7.4 %, siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión.

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Una persona realiza una prueba de glucemia en el dedo junto a un glucómetro digital sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de que tres de las cinco principales causas —enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades del corazón— correspondan a patologías del sistema circulatorio subraya el rol central de estas enfermedades en el perfil de mortalidad del país.