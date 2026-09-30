Costa Rica

Costa Rica registra 12 casos de rabia paralítica bovina en 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) informó que durante este año se han contabilizado 12 casos de la enfermedad en distintos puntos del país y reiteró la importancia de la vacunación y la detección temprana.

Una vaca blanca yace echada de costado sobre el suelo de tierra dentro de un corral con cerco de madera.
SENASA registró 12 casos de rabia paralítica bovina durante 2026 en diferentes zonas de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Costa Rica se mantiene libre de rabia canina, pero la rabia paralítica bovina continúa siendo una enfermedad endémica en el territorio nacional, de acuerdo con información divulgada por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Durante 2026, la institución ha registrado 12 casos de esta enfermedad en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Cañas, Naranjo y Upala, situación que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en las zonas donde se han detectado brotes o existe riesgo de transmisión.

PUBLICIDAD

SENASA señaló que mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en todo el país y que atiende las notificaciones de casos sospechosos con el objetivo de proteger tanto el hato ganadero nacional como la salud pública.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso de los animales de sangre caliente y que también puede afectar a las personas. En los seres humanos la enfermedad representa un riesgo especialmente grave, ya que cuando aparecen los síntomas, la rabia es mortal.

En el caso de la rabia paralítica bovina, SENASA identifica al murciélago hematófago Desmodus rotundus como el principal transmisor del virus. Esta especie se alimenta de sangre y puede transmitir la enfermedad a los animales mediante mordeduras.

PUBLICIDAD

La institución mantiene varias acciones para prevenir y controlar la propagación del virus, entre ellas la inspección de fincas, la cuarentena de animales expuestos tras la detección de brotes, la vacunación preventiva del ganado y el control de poblaciones de murciélagos hematófagos en áreas afectadas.

Uno de los principales llamados de las autoridades está dirigido precisamente a los productores pecuarios. SENASA recomienda mantener al día la vacunación de bovinos y equinos en las zonas de riesgo, con una aplicación que debe realizarse de manera anual.

También pide revisar periódicamente a los animales para detectar posibles heridas provocadas por murciélagos, especialmente en áreas como el cuello, el lomo y las extremidades, donde pueden encontrarse señales de ataques.

Cuatro vacas están detrás de un cerco de alambre en un campo verde con árboles, colinas y una palmera al fondo.
Los casos reportados se localizaron en Buenos Aires, Golfito, Osa, Cañas, Naranjo y Upala, según datos de la autoridad sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante animales sospechosos

SENASA advierte que las personas no deben manipular animales que presenten signos compatibles con rabia sin tomar las debidas precauciones.

Entre los síntomas que pueden levantar sospechas se encuentran la descoordinación, dificultad para caminar y parálisis. Ante cualquiera de estas manifestaciones, la recomendación es evitar el contacto directo con saliva o tejido nervioso y notificar el caso a las autoridades correspondientes.

La institución también recomienda a la población no tocar ni recoger animales silvestres que presenten signos de enfermedad, debido al riesgo potencial que puede representar el contacto con especies infectadas.

A ello se suma la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de perros y gatos, aun cuando Costa Rica se encuentra actualmente libre de rabia canina. Esta medida forma parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de reintroducción o transmisión de la enfermedad.

SENASA reiteró su mensaje de prevención bajo la frase “Juntos somos más fuertes”, con un llamado a fortalecer las acciones destinadas a proteger la salud de los animales y de las personas.

Vacunas Senasa
SENASA recomienda a los productores mantener al día la vacunación de bovinos y equinos en las zonas consideradas de riesgo. (Foto: Shutterstock)

La institución insiste en que la detección temprana es fundamental. Su campaña resume esa advertencia con un mensaje directo: “La rabia se puede prevenir. Actuar a tiempo marca la diferencia”.

Para el sector ganadero, la prevención se apoya principalmente en tres líneas de acción: vigilancia activa, vacunación preventiva y control de vectores.

En la vigilancia activa, SENASA realiza inspecciones en propiedades y aplica medidas sobre animales que pudieron estar expuestos. En la vacunación preventiva, la estrategia consiste en inmunizar al ganado ubicado en zonas con riesgo para frenar el avance del virus. Mientras tanto, el control de vectores busca reducir la población de murciélagos vampiros que participan en la transmisión.

El reporte de 12 casos en seis cantones durante 2026 refuerza el llamado de las autoridades a que los productores vigilen de manera constante el comportamiento y las condiciones físicas de sus animales, particularmente en regiones donde se han identificado casos.

SENASA también solicita que cualquier caso sospechoso sea reportado a sus oficinas para que pueda ser investigado oportunamente y se apliquen las medidas sanitarias necesarias.

Temas Relacionados

Costa RicaRabia paralítica bovinaGanadoSENASA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

Las sospechosas promocionaban paquetes que costaban hasta ¢220,000 (USD 485) y solicitaban pagos anticipados. El OIJ investiga 47 causas con pérdidas superiores a ¢9 millones (USD 19 mil) y analiza otras 154 denuncias presentadas por consumidores

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

El regreso de Keylor Navas a Costa Rica, entre la reconstrucción de una selección y un récord histórico

A sus 39 años, el guardameta vuelve a la Tricolor convocado por el interino Bryan Ruiz tras la destitución de Fernando Batista, en un momento crítico para el fútbol costarricense después de la eliminación mundialista

El regreso de Keylor Navas a Costa Rica, entre la reconstrucción de una selección y un récord histórico

Costa Rica envió 45 toneladas de droga a Estados Unidos para destruirlas ante limitaciones presupuestarias

Un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense trasladó los estupefacientes decomisados en diferentes operaciones. Un juez costarricense acompañó el procedimiento para supervisar la destrucción del cargamento

Costa Rica envió 45 toneladas de droga a Estados Unidos para destruirlas ante limitaciones presupuestarias

Las acciones contra el contrabando y la evasión elevan los ingresos estatales de Costa Rica en agosto

El Ministerio de Hacienda atribuyó el incremento interanual del 2.7% a operativos en comercios y carreteras, decomisos, denuncias ante el Ministerio Público y decretos contra la evasión fiscal desde mayo

Las acciones contra el contrabando y la evasión elevan los ingresos estatales de Costa Rica en agosto

Costa Rica: Poder Judicial advierte por el impacto de sustituir las audiencias preliminares por una etapa única

La concentración de varias decisiones procesales en una sola audiencia obligaría a trasladar funciones del juez penal a los tribunales encargados de dictar sentencia, según magistrada

Costa Rica: Poder Judicial advierte por el impacto de sustituir las audiencias preliminares por una etapa única

TECNO

WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

Así es el documento que firmaron Donald Trump y líderes tecnológicos para regular el avance de la IA

Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y premios este 30 de septiembre de 2026

Sam Altman confirma que OpenAI no saldrá a bolsa hasta garantizar la seguridad de su IA

Así es la nueva función de Xbox Series X y Xbox One que permite pasar juegos físicos a formato digital

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

MUNDO

EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

El ejército de Estados Unidos afirmó que completó la retirada de sus tropas de Irak

Renunció el director de la Torre Eiffel tras la polémica por apartar a empleadas durante una visita religiosa

Los dramáticos videos grabados dentro del avión de Flydubai: “Hubo un secuestro, hemos reducido a los terroristas”

Terror en el aire: el video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Flydubai