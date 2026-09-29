Mundo

La OTAN rechazó la amenaza nuclear de Rusia de usar todo su arsenal para defender Kaliningrado

Moscú envió a la Alianza una nota informal en la que advierte de un riesgo de conflicto directo por sus maniobras cerca del enclave báltico. La OTAN responde que es una organización defensiva y denuncia una campaña rusa de sabotajes contra los aliados de Ucrania

Una imagen fija distribuida por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra el último misil balístico intercontinental pesado ruso de combustible líquido 'Sarmat' despegando durante un lanzamiento de prueba en un campo de tiro militar en Rusia, el 12 de mayo de 2026 . (Rusia) EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT
Una imagen fija distribuida por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra el último misil balístico intercontinental pesado ruso de combustible líquido 'Sarmat' despegando durante un lanzamiento de prueba en un campo de tiro militar en Rusia, el 12 de mayo de 2026 . (Rusia) EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT
Guardar

La OTAN condenó este martes 29 de septiembre la amenaza de Rusia de emplear “todo su arsenal” para defender Kaliningrado, su enclave en el mar Báltico. También calificó de irresponsable la retórica nuclear de Moscú. La portavoz de la Alianza, Allison Hart, confirmó que Rusia envió un documento informal y que la organización respondió que es una alianza defensiva y que ninguna de sus actividades o ejercicios supone un riesgo para Rusia.

La embajada de Rusia en Bélgica, que canaliza los contactos diplomáticos con la OTAN, difundió el lunes un comunicado sobre la queja. Denuncia “declaraciones y acciones provocadoras” de los dirigentes de la Alianza y de sus Estados miembros respecto a la región de Kaliningrado. Según el texto, ese rumbo aumenta de forma acusada el riesgo de un conflicto armado directo con Rusia.

PUBLICIDAD

Moscú afirma que dispone de medios para repeler cualquier agresión. Añade que estaría dispuesto a desplegar todo su arsenal si los países de la OTAN intentaran aislar el enclave del resto del territorio ruso. El Kremlin no menciona armas nucleares de forma expresa, aunque la OTAN interpretó el mensaje como una amenaza de ese tipo.

Dentro de la Alianza, la nota rusa se interpreta como una reacción a un ejercicio aéreo celebrado a mediados de agosto sobre el noreste de Polonia, cerca de Kaliningrado. Según medios que siguieron el caso, participaron cazas estadounidenses y noruegos, un avión de vigilancia AWACS E-3A, aviones cisterna y un aparato de guerra electrónica EA-37B. Moscú sostiene que esas maniobras simulan el aislamiento del enclave.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. Buques de guerra rusos salen de un puerto durante unos ejercicios navales realizados por las fuerzas de la Flota del Báltico de la Armada rusa, parte de los ejercicios militares Zapad-2021 ejecutados por Rusia y Bielorrusia, en la ciudad del mar Báltico de Baltiysk, en la región de Kaliningrado, Rusia. 9 de septiembre 2021. REUTERS/Vitaly Nevar
FOTO DE ARCHIVO. Buques de guerra rusos salen de un puerto durante unos ejercicios navales realizados por las fuerzas de la Flota del Báltico de la Armada rusa, parte de los ejercicios militares Zapad-2021 ejecutados por Rusia y Bielorrusia, en la ciudad del mar Báltico de Baltiysk, en la región de Kaliningrado, Rusia. 9 de septiembre 2021. REUTERS/Vitaly Nevar

Kaliningrado es la antigua Königsberg, que pasó a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial y fue rebautizada en 1946. Queda encajado entre Polonia y Lituania y no tiene frontera terrestre con Rusia. Alberga la base de la Flota rusa del Báltico y, desde octubre de 2016, misiles Iskander, cuyo traslado confirmó el Ministerio de Defensa ruso como parte de unos ejercicios.

Su vulnerabilidad estratégica explica la sensibilidad de Moscú. Solo lo conecta con el resto de Rusia el corredor de Suwałki, a través de Bielorrusia, su aliado, una franja de unos 65 kilómetros en la frontera entre Polonia y Lituania que los analistas consideran el punto más frágil del flanco oriental de la OTAN. Un bloqueo del enclave supondría cortar ese paso, y eso es lo que Rusia dice temer.

No es la primera crisis en torno al enclave. En junio de 2022, Lituania restringió el tránsito ferroviario de mercancías sancionadas por la Unión Europea hacia Kaliningrado, y Moscú amenazó con represalias. Bruselas aclaró después las pautas de aplicación de las sanciones. Desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, la OTAN y Rusia han reducido al mínimo sus vínculos, y los contactos se limitan a comunicaciones puntuales como esta.

La advertencia coincide con una acusación de la Alianza al Kremlin. La OTAN sostiene que Moscú intensifica una campaña de sabotaje e injerencia contra los países que respaldan a Kiev, con el fin de disuadirlos. Hart calificó esas tácticas híbridas de señal de desesperación y aseguró que la Alianza no renunciará a su apoyo a Ucrania. Añadió que la OTAN tiene capacidad para defender “cada centímetro” del territorio aliado, según AFP.

No hay datos públicos disponibles sobre ninguna medida concreta de la OTAN para aislar Kaliningrado. La disputa gira en torno a una hipótesis que Moscú da por probable y la Alianza rechaza. Con los canales diplomáticos reducidos a notas escritas, el flanco báltico es hoy el punto donde las líneas rojas de ambos bandos se rozan con más frecuencia.

Temas Relacionados

OTANRusiaLituaniaArmas nucleares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

La creadora de contenidos brasileña, conocida por su pasión por el club paulista, falleció el sábado en São Paulo tras casi tres años de tratamiento contra un cáncer de cuello uterino

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

Inundaciones en Tailandia: el increíble mercado flotante de verduras y pescado en una plaza de Bangkok

Los comerciantes ofrecen alimentos desde cajas de poliestireno y plataformas sobre el agua, mientras los compradores llegan caminando, en botes pequeños o improvisando todo tipo de recursos

Inundaciones en Tailandia: el increíble mercado flotante de verduras y pescado en una plaza de Bangkok

Un tiburón de 3,5 metros quedó atrapado en un canal de Corea del Sur, atrajo a 600.000 personas y ahora es “influencer” de la ciudad

El animal, apodado Bukang-i, quedó atrapado el 18 de septiembre en el Puerto Norte de la ciudad surcoreana y se convirtió en un fenómeno turístico. El primer intento de rescate fracasó y las autoridades preparan un nuevo operativo para el viernes

Un tiburón de 3,5 metros quedó atrapado en un canal de Corea del Sur, atrajo a 600.000 personas y ahora es “influencer” de la ciudad

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

La OTAN y líderes europeos respaldaron a Tallin después de que sus autoridades atribuyeran el ataque contra Milrem Robotics a los servicios especiales rusos. El Kremlin rechazó la acusación

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

La OTAN instó a mantener la calma ante la campaña de sabotaje rusa en Europa: “Rusia sabe que somos más fuertes”

Mark Rutte advirtió que las acciones de Moscú “a veces tienen impacto”, pero insistió en que no logran debilitar el apoyo occidental a Ucrania, en momentos en que Estonia y Alemania denunciaron nuevos incidentes

La OTAN instó a mantener la calma ante la campaña de sabotaje rusa en Europa: “Rusia sabe que somos más fuertes”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

América prepara una camiseta de lujo para su aniversario 110 y así sería el jersey conmemorativo | FOTOS

Tres edificios abandonados de España que esconden un pasado mucho más sorprendente de lo que parece: desde una cárcel en la que hubo una fuga masiva hasta un castillo encantado

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

DEPORTES

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Un histórico campeón mundial defendió a Franco Colapinto tras la maniobra contra Pierre Gasly en Bakú que dio de qué hablar en la F1

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

ENTRETENIMIENTO

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Hija de Bruce Willis comparte enternecedora foto con el actor en medio de su enfermedad

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV