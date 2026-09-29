La OTAN rechazó la amenaza nuclear de Rusia de usar todo su arsenal para defender Kaliningrado

Una imagen fija distribuida por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra el último misil balístico intercontinental pesado ruso de combustible líquido 'Sarmat' despegando durante un lanzamiento de prueba en un campo de tiro militar en Rusia, el 12 de mayo de 2026 . (Rusia) EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

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La OTAN condenó este martes 29 de septiembre la amenaza de Rusia de emplear “todo su arsenal” para defender Kaliningrado, su enclave en el mar Báltico. También calificó de irresponsable la retórica nuclear de Moscú. La portavoz de la Alianza, Allison Hart, confirmó que Rusia envió un documento informal y que la organización respondió que es una alianza defensiva y que ninguna de sus actividades o ejercicios supone un riesgo para Rusia.

La embajada de Rusia en Bélgica, que canaliza los contactos diplomáticos con la OTAN, difundió el lunes un comunicado sobre la queja. Denuncia “declaraciones y acciones provocadoras” de los dirigentes de la Alianza y de sus Estados miembros respecto a la región de Kaliningrado. Según el texto, ese rumbo aumenta de forma acusada el riesgo de un conflicto armado directo con Rusia.

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Moscú afirma que dispone de medios para repeler cualquier agresión. Añade que estaría dispuesto a desplegar todo su arsenal si los países de la OTAN intentaran aislar el enclave del resto del territorio ruso. El Kremlin no menciona armas nucleares de forma expresa, aunque la OTAN interpretó el mensaje como una amenaza de ese tipo.

Dentro de la Alianza, la nota rusa se interpreta como una reacción a un ejercicio aéreo celebrado a mediados de agosto sobre el noreste de Polonia, cerca de Kaliningrado. Según medios que siguieron el caso, participaron cazas estadounidenses y noruegos, un avión de vigilancia AWACS E-3A, aviones cisterna y un aparato de guerra electrónica EA-37B. Moscú sostiene que esas maniobras simulan el aislamiento del enclave.

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FOTO DE ARCHIVO. Buques de guerra rusos salen de un puerto durante unos ejercicios navales realizados por las fuerzas de la Flota del Báltico de la Armada rusa, parte de los ejercicios militares Zapad-2021 ejecutados por Rusia y Bielorrusia, en la ciudad del mar Báltico de Baltiysk, en la región de Kaliningrado, Rusia. 9 de septiembre 2021. REUTERS/Vitaly Nevar

Kaliningrado es la antigua Königsberg, que pasó a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial y fue rebautizada en 1946. Queda encajado entre Polonia y Lituania y no tiene frontera terrestre con Rusia. Alberga la base de la Flota rusa del Báltico y, desde octubre de 2016, misiles Iskander, cuyo traslado confirmó el Ministerio de Defensa ruso como parte de unos ejercicios.

Su vulnerabilidad estratégica explica la sensibilidad de Moscú. Solo lo conecta con el resto de Rusia el corredor de Suwałki, a través de Bielorrusia, su aliado, una franja de unos 65 kilómetros en la frontera entre Polonia y Lituania que los analistas consideran el punto más frágil del flanco oriental de la OTAN. Un bloqueo del enclave supondría cortar ese paso, y eso es lo que Rusia dice temer.

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No es la primera crisis en torno al enclave. En junio de 2022, Lituania restringió el tránsito ferroviario de mercancías sancionadas por la Unión Europea hacia Kaliningrado, y Moscú amenazó con represalias. Bruselas aclaró después las pautas de aplicación de las sanciones. Desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, la OTAN y Rusia han reducido al mínimo sus vínculos, y los contactos se limitan a comunicaciones puntuales como esta.

La advertencia coincide con una acusación de la Alianza al Kremlin. La OTAN sostiene que Moscú intensifica una campaña de sabotaje e injerencia contra los países que respaldan a Kiev, con el fin de disuadirlos. Hart calificó esas tácticas híbridas de señal de desesperación y aseguró que la Alianza no renunciará a su apoyo a Ucrania. Añadió que la OTAN tiene capacidad para defender “cada centímetro” del territorio aliado, según AFP.

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No hay datos públicos disponibles sobre ninguna medida concreta de la OTAN para aislar Kaliningrado. La disputa gira en torno a una hipótesis que Moscú da por probable y la Alianza rechaza. Con los canales diplomáticos reducidos a notas escritas, el flanco báltico es hoy el punto donde las líneas rojas de ambos bandos se rozan con más frecuencia.