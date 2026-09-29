Costa Rica

Rescatan con vida a tres pescadores costarricenses que estuvieron seis días a la deriva en el Caribe

Los hombres habían salido de Limón el 21 de septiembre a bordo de una panga de pesca artesanal. Una falla en el motor los dejó sin posibilidad de regresar y una llamada al 9-1-1 desde aguas cercanas a Panamá permitió finalmente ubicarlos

Los tres pescadores habían salido desde Los Cocos, en Limón, el pasado 21 de septiembre para realizar una jornada de pesca artesanal.
Los tres pescadores habían salido desde Los Cocos, en Limón, el pasado 21 de septiembre para realizar una jornada de pesca artesanal.
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Tres pescadores costarricenses que permanecían desaparecidos desde el pasado 21 de septiembre fueron localizados con vida y en condición estable en aguas del Caribe panameño, luego de permanecer aproximadamente seis días a la deriva tras sufrir una avería en el motor de la embarcación en la que realizaban una jornada de pesca.

Los hombres fueron identificados por las autoridades como Omar Dunkley Salazar, capitán de la embarcación; Erick Hernández Madriz y Dexter González Presida, vecinos de los sectores de El Bosque y Los Cocos, en la provincia de Limón, Costa Rica.

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Los tres habían salido alrededor de las 4:00 a. m. desde Los Cocos, por la bocana de Cieneguita, a bordo de la embarcación pesquera El Cosmo, una panga artesanal matrícula L-4651, de aproximadamente 27 pies de longitud, color azul con negro y sin techo.

Su destino eran aguas próximas a Manzanillo, cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá. Sin embargo, durante la faena el motor de la embarcación sufrió una falla, dejándolos sin posibilidad de regresar por sus propios medios.

A partir de ese momento, la corriente comenzó a desplazarlos hacia el sur, en dirección a territorio panameño.

La embarcación no regresó al punto en el que habitualmente concluía sus jornadas, lo que generó la alerta y provocó la activación de operaciones de búsqueda por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica.

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Una llamada al 9-1-1 permitió ubicarlos

Durante los días que permanecieron en el mar, los pescadores intentaron periódicamente encender un teléfono celular con la esperanza de obtener señal.

La oportunidad llegó cuando uno de los tripulantes logró conectarse a una red telefónica panameña y realizó una llamada al 9-1-1, comunicación que resultó clave para determinar que los tres hombres continuaban con vida y necesitaban asistencia.

Uno de ellos agarró señal del lado de Panamá y llamó al 9-1-1 y ahí fue donde los rastrearon”, explicó Ronald Hernández Madriz, familiar de uno de los pescadores, a CR Hoy.

La alerta permitió que las autoridades panameñas desplegaran recursos para intentar determinar la ubicación de la panga.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) movilizó la patrullera P-230 y una aeronave, mientras más de 20 agentes de diferentes unidades participaron en las labores de búsqueda y rescate.

Finalmente, la embarcación fue encontrada en aguas de la provincia de Colón, en el Caribe panameño.

Los reportes disponibles ubican el hallazgo aproximadamente a 20 millas náuticas de la costa panameña, tras varios días en los que los pescadores permanecieron expuestos al sol, la lluvia, el frío y las condiciones propias de permanecer a la deriva en una embarcación pequeña.

Estaban flotando en la panga, sobreviviendo al sol, a la lluvia, al frío, al calor, a todo lo que les pesara allá adentro”, relató Hernández sobre las condiciones enfrentadas por los tres hombres.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá desplegó una patrullera, una aeronave y más de 20 agentes para participar en la localización de los costarricenses. Crédito: Telemetro
El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá desplegó una patrullera, una aeronave y más de 20 agentes para participar en la localización de los costarricenses. Crédito: Telemetro

Cooperación entre Costa Rica y Panamá

El rescate fue posible mediante la coordinación del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, la estación de Guardacostas de Limón, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, según informó el Ministerio de Seguridad Pública costarricense.

Desde que se recibió la denuncia por desaparición, los guardacostas costarricenses realizaron patrullajes diarios y mantuvieron comunicación con sus homólogos panameños para ampliar el área de búsqueda.

La cooperación binacional permitió extender el operativo hacia aguas panameñas conforme aumentaban las posibilidades de que las corrientes hubieran trasladado la embarcación hacia el sur.

Las autoridades panameñas informaron que los tres tripulantes, de 39, 44 y 41 años, fueron encontrados con vida y posteriormente trasladados hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón.

Allí recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos del Servicio Aeronaval y del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 antes de ser llevados a un centro médico para una valoración más completa.

Seis días esperando regresar a Limón

Los tres pescadores son amigos desde niños y residentes de Limón, de acuerdo con información suministrada por sus familiares.

Tras confirmarse que estaban estables, comenzaron las coordinaciones para su regreso a Costa Rica.

Según explicó la familia, las autoridades panameñas tenían previsto trasladarlos por vía terrestre hasta la zona fronteriza, donde serían recibidos por sus allegados para continuar posteriormente hasta Limón.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la ubicación de la embarcación y sus tres tripulantes fue resultado de la colaboración entre ambos países, después de varios días de patrullajes y coordinación marítima.

El caso concluyó así con el rescate de los tres pescadores, luego de una búsqueda que se extendió durante casi una semana y que adquirió carácter binacional conforme la embarcación se alejaba de la costa costarricense.

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