Petroleros vuelven a cargar petróleo de un oleoducto clave en Arabia Saudita

La petrolera Saudi Aramco notificó a sus clientes sobre el calendario de envíos para octubre. (REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo)

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Arabia Saudita volvió a cargar petroleros en su puerto de Yanbu, en el mar Rojo, después de restablecer el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste, la arteria que atraviesa el país y que había quedado fuera de servicio tras un ataque con drones a comienzos de septiembre. La reactivación mejora las perspectivas de las exportaciones de crudo desde Oriente Medio, una región donde la guerra de Estados Unidos contra Irán había restringido buena parte de los envíos marítimos.

La petrolera estatal Saudi Aramco notificó el lunes por la tarde a sus clientes el calendario de cargamentos de octubre desde Yanbu, según informó una fuente de una refinería asiática que había recibido un envío a fines de la semana pasada. Ni el ministerio de Energía saudita ni Aramco emitieron declaraciones públicas sobre el ataque ni sobre la reanudación de las operaciones, y ambos se negaron a hacer comentarios al respecto.

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El oleoducto había sido cerrado el 11 de septiembre luego de que Arabia Saudita atribuyera un ataque con drones a milicias iraquíes con respaldo iraní. La interrupción cortó las exportaciones de crudo desde Yanbu durante más de dos semanas, hasta que la infraestructura volvió a entrar en funcionamiento el martes pasado.

Un total de nueve petroleros cargaron en la costa del mar Rojo cerca de 12,5 millones de barriles de crudo desde el domingo, según el análisis de imágenes satelitales de la firma de datos marítimos Kpler. Tres de esos buques completaron la carga en las últimas 24 horas, lo que constituye la señal más firme hasta el momento de que el oleoducto, una red de 1.207 kilómetros (750 millas) que transporta crudo a través de Arabia Saudita, volvió a operar al menos parcialmente.

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Amena Bakr, jefa de Perspectivas de Medio Oriente y la OPEP+ en Kpler, confirmó la reactivación: “El oleoducto se reanudó”.

Arabia Saudita reanudó la carga de petróleo en el puerto de Yanbu tras restablecer el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste. (Kyodo/via REUTERS)

Las imágenes de la Agencia Espacial Europea (ESA) respaldan ese diagnóstico. La empresa de seguimiento de buques TankerTrackers.com difundió en la red social X que las tomas satelitales captadas el 27 de septiembre sobre el mar Rojo muestran a Arabia Saudita cargando “casi 10 millones de barriles de crudo en Yanbu y Al Muajjiz”, una terminal ubicada al sur de Yanbu. La compañía agregó que también se observaron cargas de productos refinados y que, en total, identificó visualmente 40 petroleros, independientemente de su actividad o cercanía a esas terminales.

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El cierre prolongado del oleoducto Este-Oeste amenazaba con reducir drásticamente la cantidad de petróleo que Arabia Saudita, el mayor exportador de la región, podía sacar hacia los mercados internacionales. La arteria se convirtió en la principal vía alternativa saudita desde que la guerra en Irán cerró de manera efectiva el estrecho de Ormuz hace siete meses. Para llevar el crudo de los puertos del mar Rojo hasta los mercados globales, los petroleros deben transitar por el estrecho de Bab al-Mandab, en el extremo sur del mar Rojo, en gran parte controlado por la milicia hutí respaldada por Irán y que puede resultar peligroso de navegar, o bien atravesar el Canal de Suez junto con un oleoducto que cruza Egipto en el extremo norte.

Yasir Al-Rumayyan, presidente de Aramco, había señalado en junio que los ingenieros ampliaron la capacidad máxima del oleoducto hasta siete millones de barriles diarios, y lo calificó como un “salvavidas” para el país. En las semanas previas al ataque, la infraestructura transportaba entre cuatro y cinco millones de barriles diarios, según estimaciones de analistas.

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El cierre del oleoducto ocurrió el 11 de septiembre tras un ataque con drones atribuido a milicias iraquíes. (REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo)

Arabia Saudita restableció los flujos hasta unos 3,5 millones de barriles diarios, de acuerdo con dos personas con conocimiento de las reparaciones que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Aunque volver a la capacidad plena podría demandar aún varias semanas, los analistas coincidieron en que las tareas de reparación avanzaron con rapidez. El historial reciente de la infraestructura saudita respalda esa lectura: en 2019, Aramco sufrió un ataque hutí de gran magnitud contra sus instalaciones y logró reiniciar las operaciones de bombeo en pocos días, y en abril pasado, cuando una estación de bombeo fue atacada poco después de que comenzara la guerra en Irán, la capacidad plena se restauró en siete días.

Colby Connelly, jefe de contenido de Medio Oriente en la firma de investigación Energy Intelligence, explicó la importancia de sostener el flujo del crudo para la economía saudita: “The ability to keep the flows going is integral to the Saudi economy” (“La capacidad de mantener los flujos en marcha es parte integral de la economía saudita”). Connelly agregó: “Their ability to show their buyers that they can continue to be a reliable supplier, even in the face of these very extreme circumstances, is extremely important to them” (“Su capacidad de mostrarles a sus compradores que pueden seguir siendo un proveedor confiable, incluso frente a circunstancias tan extremas, es sumamente importante para ellos”).

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La reanudación de las cargas en Yanbu presionó a la baja los precios mundiales del petróleo el lunes, en momentos en que se sumaban indicios de un incremento de los flujos procedentes de Oriente Medio. Más allá de la vía alternativa del oleoducto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos vienen dirigiendo en las últimas semanas embarcaciones a través del estrecho de Ormuz con apoyo de la Marina de Estados Unidos.

Pese a esa mayor salida de crudo, los precios internacionales se mantienen en niveles elevados porque la demanda continúa superando a la oferta. El precio global registró una leve baja el martes, aunque seguía siendo cerca de un 40% más alto que antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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