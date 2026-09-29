Mundo

Adolescentes se enfrentaron con la policía en distintas ciudades de Francia en medio de protestas escolares

El Ministerio de Educación registró movilizaciones o incidentes en 400 de los 3.700 liceos del país, con 40 bloqueados, decenas de detenidos y heridos

Estudiantes franceses bloquean el acceso al instituto Arago, en París. 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lucien Libert)
Estudiantes franceses bloquean el acceso al instituto Arago, en París. 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lucien Libert)
Guardar

Adolescentes franceses se enfrentaron el martes a la policía en distintas ciudades del país, en el marco de bloqueos escolares que se intensificaron tras más de una semana de reclamos.

Los choques dejaron decenas de detenidos y heridos, y coincidieron con una huelga sindical nacional contra el presupuesto del gobierno.

PUBLICIDAD

Los alumnos de los lycées —centros donde jóvenes de entre 15 y 18 años cursan los últimos tres años de secundaria— reclaman por los horarios extensos, el tamaño de las clases, la escasez de profesores y el calor sofocante en las aulas tras las recientes olas de calor. El movimiento comenzó la semana pasada en la región de Île-de-France, en torno a París, y desde entonces se propagó a ciudades como Lille, Nantes, Marsella, Burdeos, Lyon y Rennes.

Las movilizaciones escolares reclaman por los horarios extensos, las clases superpobladas, la falta de profesores y las malas condiciones de infraestructura. (REUTERS/Lucien Libert)
Las movilizaciones escolares reclaman por los horarios extensos, las clases superpobladas, la falta de profesores y las malas condiciones de infraestructura. (REUTERS/Lucien Libert)

En Lille, un grupo de manifestantes con el rostro cubierto se congregó frente al instituto César Baggio, donde incendió contenedores de basura y causó destrozos en paradas de autobús y carteles publicitarios. Además, arrojó botellas, adoquines y otros elementos contra los efectivos, que repelieron la acción con gases lacrimógenos.

PUBLICIDAD

Nantes fue otro de los puntos con incidentes, donde los manifestantes amontonaron contenedores para impedir el ingreso al instituto Gabriel Guist’hau. En París, la policía mantuvo un tenso cruce con 30 alumnos frente al instituto Arago, mientras que en un centro de las afueras los docentes formaron un cordón para resguardar a los jóvenes del despliegue policial.

En el liceo Lamartine, también en la capital, cerca de 80 estudiantes se concentraron con pancartas que denunciaban tener “más horas de clase que de sueño” y cuestionaban: “de 8.00 a 18.00: ¿somos alumnos o estamos detenidos?”. Una alumna de 17 años del establecimiento, que pidió mantener el anonimato, expresó: “También estamos aquí para apoyar a nuestros profesores, que tienen una carga de trabajo desmesurada en comparación con lo que ganan”.

Estudiantes franceses colocan contenedores de basura y barreras para bloquear el acceso al instituto François-Truffaut, en París. 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tom Nicholson)
Estudiantes franceses colocan contenedores de basura y barreras para bloquear el acceso al instituto François-Truffaut, en París. 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tom Nicholson)

En Rennes, un centenar de estudiantes del liceo Bréquigny —el más grande de Bretaña— lanzó objetos contra la fachada de su establecimiento. Se registraron episodios similares en Marsella y Burdeos.

Seine-Saint-Denis, un suburbio parisino de bajos recursos, fue escenario de una de las concentraciones más numerosas: cientos de alumnos se reunieron frente al instituto Paul-Éluard y, cuando la multitud creció, agentes con escudos antidisturbios golpearon con sus porras a varios manifestantes y a un periodista. Victoire, una estudiante de 16 años de ese centro, denunció que las condiciones del establecimiento eran “insalubres” y afirmó: “Nosotras, las hijas de los suburbios, estamos abandonadas y descuidadas”.

El balance oficial de la jornada, difundido por el Ministerio de Educación, contabilizó 400 establecimientos con protestas o alteraciones sobre un total de 3.700 en todo el país. De ese total, 40 permanecieron bajo bloqueo efectivo y otros 44 registraron intentos de bloqueo. Se reportaron 40 arrestos y 10 personas heridas entre alumnado y personal educativo, cifras que se sumaron a las informadas un día antes por el Ministerio del Interior: 164 detenciones y 180 centros con incidentes durante el lunes.

El líder político Jean-Luc Mélenchon denunció que el gobierno ordenó una represión brutal contra los alumnos que protestan. (Reuters)
El líder político Jean-Luc Mélenchon denunció que el gobierno ordenó una represión brutal contra los alumnos que protestan. (Reuters)

La protesta estudiantil se desarrolló en paralelo a una jornada de movilizaciones convocada por los sindicatos en rechazo al proyecto de presupuesto impulsado por el primer ministro Sébastien Lecornu, aliado cercano del presidente Emmanuel Macron. El plan contempla recortes del gasto público por 54 millones de euros. Según los gremios, unas 300.000 personas marcharon en distintas localidades de Francia, incluidas 30.000 en la capital. A la medida adhirió cerca de uno de cada diez maestros, mientras miles de bomberos protestaron en París y el transporte público no registró mayores alteraciones.

Lecornu había advertido el lunes que cualquier escalada de las movilizaciones sería “irresponsable” y responsabilizó al partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) de alentar los disturbios. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, respondió en la red social X: “Los estudiantes de secundaria que protestan son inofensivos. El gobierno de Lecornu ha ordenado una represión. Esta brutalidad es irresponsable y tiene un claro trasfondo racista”. El primer ministro calificó esa intervención de imprudente y definió como “un insulto” la acusación de racismo.

(Con información de AFP y EuroNews)

Temas Relacionados

FranciaProtestasEstudiantes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

El encargado de las negociaciones para buscar una salida a la guerra, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmó ante el Parlamento que Teherán responderá con dureza y rapidez a cualquier agresión

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

Sin electricidad ni subsidios, en 2013, Sonam Wangchuk desarrolló en Ladakh un cuerpo de agua congelado que hoy se replica en comunidades de la región y también en los Alpes suizos

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

Willian Hiroyuki Masuda, cinturón negro de la disciplina y conocido como “Kabuto”, publicó un video donde confirma que continúa con internación domiciliaria tras el accidente ocurrido el 22 de agosto en un gimnasio de Londrina

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

La ciudad tailandesa intenta volver a la normalidad mientras el agua tarda en retirarse y los habitantes buscan adaptaciones al incómodo trance

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

La creadora de contenidos brasileña, conocida por su pasión por el club paulista, falleció el sábado en São Paulo tras casi tres años de tratamiento contra un cáncer de cuello uterino

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

INE anuncia campaña intensa para tramitar credencial para votar rumbo a elecciones del 2027

Carlos Torres negó nexos con el crimen y Marina del Pilar lo respaldó: la cronología previa a las sanciones de EEUU

Geoglifos de Nasca en riesgo: detectan excavaciones, maquinaria y vías dentro de un paisaje arqueológico protegido de la región Ica

España - Croacia, en directo en la Nations League: Pubill adelanta a La Roja con un gran remate de cabeza

DEPORTES

La decisión que tomó Scaloni con la camiseta N° 10 de la Selección y qué dijo sobre los rumores que lo vincularon a River

La decisión que tomó Scaloni con la camiseta N° 10 de la Selección y qué dijo sobre los rumores que lo vincularon a River

La polémica actitud de Cristiano Ronaldo que encendió las alarmas en la selección de Portugal

La Premier le declaró la guerra al Manchester City tras declararlo culpable por distintas infracciones y anticipó “una decisión histórica”

La sentida carta del Papu Gómez tras darle un giro inesperado a su carrera: “Llegó el momento”

Un penal que no existió y un VAR que no intervino: la polémica decisión que disparó un intenso debate en la Premier League

ENTRETENIMIENTO

Sarah Paulson se enfrentó a la sombra de Charlize Theron al interpretar a Aileen Wuornos: “Es la actuación más gloriosa del mundo”

Sarah Paulson se enfrentó a la sombra de Charlize Theron al interpretar a Aileen Wuornos: “Es la actuación más gloriosa del mundo”

El exprometido de Hayden Panettiere inicia un proceso legal para proteger la herencia de su hija tras la muerte de la actriz

‘La chispa del amor’: todo sobre el nuevo Kdrama romántico que llega a Netflix con Chae Soo-bin

La primera película de ‘Game of Thrones’ ya tiene fecha de estreno: todo sobre ‘La conquista de Aegon’

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”