Panamá decomisa 69.5 toneladas de droga en ocho meses y la cocaína concentra dos tercios del total

La cocaína representa 46.20 de las 69.50 toneladas incautadas en los primeros ocho meses del año, mientras la marihuana suma 23.18 toneladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Panamá decomisó 69.50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, un volumen marcado por el predominio de la cocaína y por la concentración de las incautaciones en cuatro provincias.

La cifra representa 52.54 toneladas menos que las 122.04 toneladas retiradas de circulación durante todo 2025, aunque todavía quedan cuatro meses por contabilizar en el año.

PUBLICIDAD

Los registros del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que 46.20 toneladas correspondieron a cocaína, equivalentes al 66.5% del total acumulado hasta agosto.

La marihuana sumó 23.18 toneladas, alrededor de un tercio de las incautaciones, mientras las cantidades restantes correspondieron a metanfetaminas, THC y otras sustancias.

Panamá decomisó 69.5 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, frente a las 75.42 toneladas registradas durante el mismo período del año anterior. Tomada de la PN

El comportamiento mensual fue irregular. Enero comenzó con 9.95 toneladas y febrero alcanzó 10.50 toneladas, antes de descender a 7.04 toneladas en marzo y 7.05 toneladas en abril. Mayo marcó el mayor volumen mensual de 2026, con 12.49 toneladas, seguido por junio con 7.61, julio con 5.39 y agosto con 9.46 toneladas.

PUBLICIDAD

La comparación interanual revela diferencias importantes. Entre enero y agosto de 2025 habían sido incautadas 75.42 toneladas, frente a las 69.50 toneladas actuales, una disminución de 5.92 toneladas, equivalente a cerca de 7.8%. Agosto, sin embargo, registró 9.46 toneladas, 1.10 toneladas más que las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025.

Colón encabeza el mapa nacional con 18.44 toneladas decomisadas hasta agosto, de las cuales 14.95 toneladas correspondieron a cocaína y 3.50 toneladas a marihuana. Frente a las 15 toneladas registradas allí durante igual período de 2025, la provincia aumentó sus incautaciones en 3.44 toneladas.

Panamá Oeste ocupa la segunda posición con 15.92 toneladas, frente a 5.58 toneladas un año antes, lo que supone un incremento de 10.34 toneladas. El decomiso estuvo compuesto por 8.60 toneladas de cocaína y 7.30 de marihuana, además de cantidades menores de otras sustancias.

PUBLICIDAD

La provincia de Panamá aparece tercera, aunque con una fuerte reducción frente al año anterior. Sus incautaciones pasaron de 29.58 toneladas entre enero y agosto de 2025 a 13.24 toneladas este año, una caída de 16.34 toneladas. Del total actual, 10.39 toneladas corresponden a cocaína y 2.74 a marihuana.

Panamá decomisó 69.5 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, frente a las 75.42 toneladas registradas durante el mismo período del año anterior. Tomada de la ATP

Chiriquí muestra el movimiento contrario. La provincia pasó de 1.34 toneladas en 2025 a 12.91 toneladas en 2026, un incremento de 11.57 toneladas. Allí fueron decomisadas 9.08 toneladas de cocaína y 3.83 toneladas de marihuana, con agosto como su mes de mayor actividad al alcanzar 3.29 toneladas.

PUBLICIDAD

Los Santos acumuló 5.08 toneladas, frente a 13.92 toneladas el año pasado, mientras Darién alcanzó 2.28 toneladas, Coclé 1.21 y Guna Yala 0.28. Los menores registros correspondieron a Bocas del Toro con 0.08 toneladas, Veraguas con 0.06 y Herrera sin incautaciones contabilizadas en el informe.

Las cifras de 2026 también incluyen operaciones de gran escala. En mayo, la Operación Horizonte permitió incautar 1,320 paquetes de presunta sustancia ilícita en Chiriquí, el mayor decomiso dentro de una serie de intervenciones que dejó 2,460 paquetes en apenas 48 horas y cuatro personas aprehendidas en esa operación.

Otro de los golpes relevantes quedó asociado a la Operación Poseidón, resultado de una investigación de 48 meses contra una organización integrada por ciudadanos panameños y colombianos.

PUBLICIDAD

Durante el período investigado, las autoridades lograron incautar 13,615.51 kilogramos de sustancias ilícitas, además de 17 fusiles de asalto, 12 armas de fuego y 11 embarcaciones.

Además de la cocaína y la marihuana, las autoridades también han incautado metanfetaminas, THC, crack y otras sustancias durante los operativos realizados en Panamá en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutas marítimas y los puertos continúan teniendo un peso determinante. Durante el primer semestre, las autoridades reportaron 15.92 toneladas de cocaína incautadas en puertos del Pacífico y Atlántico, mientras operaciones aeronavales interceptaron embarcaciones utilizadas para movilizar cargamentos. En agosto, una intervención permitió encontrar 1,567 paquetes ocultos en un doble fondo de una embarcación.

El acumulado actual mantiene a 2026 por debajo de los elevados registros de los últimos años. Panamá decomisó 145.2 toneladas en 2021, el máximo de la serie reciente, seguido de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 en 2023 y 124.4 en 2024. En 2025, la cifra descendió nuevamente hasta 122.04 toneladas.

PUBLICIDAD

De ese total del año pasado, aproximadamente 97 toneladas fueron cocaína y 24.90 toneladas marihuana, mientras otras sustancias representaron 0.14 toneladas. Colón, Panamá Oeste y Panamá concentraron entonces los mayores volúmenes, con 36.52, 34.52 y 31.48 toneladas, respectivamente.

La trayectoria histórica evidencia que, aunque los decomisos han disminuido desde el récord de 2021, Panamá continúa registrando volúmenes superiores a las 100 toneladas anuales desde ese período. Con 69.50 toneladas hasta agosto, el resultado definitivo de 2026 dependerá de las incautaciones que se produzcan durante los últimos cuatro meses del año.

Las autoridades panameñas mantienen operativos contra las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos hacia mercados internacionales. (United States Coast Guard)

Estados Unidos volvió a incluir a Panamá entre los principales países de tránsito de drogas o de producción de sustancias ilícitas para el año fiscal 2027, según la determinación presidencial enviada al Congreso el 15 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Panamá figura junto con otros 22 países y su inclusión responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de narcóticos, no necesariamente a una evaluación negativa de los esfuerzos del Gobierno panameño contra el narcotráfico.

Washington ha señalado históricamente que la ubicación entre Sudamérica y Centroamérica, sus extensas costas y el intenso movimiento marítimo y comercial convierten al país en un punto estratégico para organizaciones que trasladan drogas hacia Estados Unidos y otros mercados.