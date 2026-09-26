Fuerza fronteriza de Panamá incautó casi 3,000 paquetes de droga entre enero y agosto

El Senafront decomisó 2,977 paquetes de droga entre enero y agosto de 2026, una reducción de 52.3% frente al mismo período del año anterior. Tomada de Instagram

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El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) incautó 2,977 paquetes de droga entre enero y agosto de 2026, mientras que decomisó 8,829 dosis, correspondientes a pequeñas porciones de sustancias ilícitas ya fraccionadas y empacadas para su venta o distribución mediante el microtráfico.

Durante sus operaciones también fueron retiradas de circulación 56 armas y 2,650 municiones, según las estadísticas de la institución.

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El comportamiento de las incautaciones muestra dos tendencias distintas frente al mismo período de 2025: los paquetes disminuyeron de 6,237 a 2,977, una reducción del 52.3%, mientras las dosis aumentaron de 5,023 a 8,829, equivalente a un crecimiento del 75.8%.

Abril concentró el mayor decomiso de paquetes, con 1,164, seguido de agosto, con 827. Entre ambos meses reunieron el 66.9% del total. En cambio, marzo encabezó las incautaciones de dosis, con 1,853, seguido de julio, con 1,670, según los registros operacionales.

Las autoridades fronterizas incautaron 8,829 dosis de droga, pequeñas porciones ya fraccionadas y empacadas para su distribución mediante el microtráfico. Crédito: MSP

El Senafront es el Servicio Nacional de Fronteras, un organismo de la Fuerza Pública adscrito al Ministerio de Seguridad Pública. Sus funciones incluyen la vigilancia de las zonas fronterizas, la prevención del delito y el apoyo a investigaciones y comunidades bajo su jurisdicción.

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En ese trabajo, los agentes realizaron 530 allanamientos y 652 acciones operativas, además de prestar 972 apoyos a otras instituciones. Los documentos también consignan 97 medios aprehendidos, renglón que identifica vehículos y embarcaciones, junto con 126 víctimas auxiliadas durante el período.

El dinero incautado suma $73,549.96 en los reportes que incluyen este dato. Junio concentró $54,914.90, cerca de tres cuartas partes de esa cantidad. El documento de agosto no presenta el renglón monetario, por lo que su resultado queda fuera de esa suma.

Los cuadros de capturas registran 1,448 aprehensiones por oficio, correspondientes a requerimientos de las autoridades, y 794 por flagrancia, cuando la intervención ocurre ante un hecho delictivo. También aparecen 1,442 por faltas administrativas, una categoría separada de los registros por delitos relacionados con drogas.

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Entre enero y agosto de 2026, el Senafront registró 1,448 aprehensiones por oficio, 794 por flagrancia y 1,442 por faltas administrativas, además de capturas vinculadas a delitos como microtráfico, narcotráfico, tráfico de personas y minería ilegal. Tomada de Instagram

En estos últimos figuran 163 aprehensiones por microtráfico y 53 por narcotráfico. Los desgloses también reportan 24 por tráfico de personas y 48 por minería ilegal, actividades que forman parte de las intervenciones desarrolladas por los agentes en territorio fronterizo.

La suma de esas categorías arroja 3,972 registros de aprehensiones, aunque los documentos presentan diferencias entre sus desgloses y totales. Por ello, esa cantidad constituye una suma de los renglones publicados, pendiente de aclaración institucional para establecer un balance definitivo de capturas.

Por ejemplo, marzo presenta 497 aprehensiones en el desglose, pero 312 en otro cuadro; mayo suma 567 por categoría y publica 570 como total. En julio, el desglose arroja 445, mientras una casilla indica 455. Estas diferencias persisten en los documentos.

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Los gráficos de delitos registran 232 casos de violencia doméstica, 159 hurtos, 49 lesiones personales, 40 robos, siete homicidios y 21 delitos sexuales. Algunas cifras difieren de las tablas por brigada, por lo que deben mantenerse como resultados preliminares de esos gráfico

El Senafront mantiene operaciones de vigilancia y seguridad en las zonas fronterizas del país, principalmente en Darién y Chiriquí. EFE/ Bienvenido Velasco

También figuran 130 registros por posesión de drogas, 72 por contrabando e infracciones aduaneras y 31 por tráfico de drogas. Los gráficos consignan ocho por tráfico ilícito de migrantes, siete por posesión de armas y dos por extracción de recursos naturales.

Por brigadas, los totales publicados reúnen 192 casos en la Occidental, 166 en la Oriental, 142 en Panamá Este y tres en la Caribe. El balance operacional agrega 111 registros de antecedentes penales y 15 alertas biométricas, según las categorías del organismo fronterizo.

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Entre las intervenciones del año, el Senafront informó sobre 324 paquetes de presunta droga encontrados el 31 de agosto en una embarcación artesanal en Darién. En esa acción fueron aprehendidos tres ciudadanos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Drogas.

En marzo, la operación Alborada permitió, según la institución, 21 aprehensiones vinculadas a una presunta red de tráfico de personas. La investigación abarcó Darién, Panamá Este y Paso Canoas, donde operaban conductores, guías y facilitadores de hospedaje mediante rutas clandestinas y vehículos alquilados.