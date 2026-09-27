Honduras inicia vuelos de estimulación de nubes para enfrentar déficit de lluvias

La primera operación aérea despegó desde el aeropuerto Toncontín y dispersó 100 litros de yoduro de plata sobre zonas prioritarias.

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Honduras inició el programa de estimulación de nubes con el primer vuelo sobre el Corredor Seco, una zona donde la reducción de precipitaciones afecta la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de agua en las comunidades.

Para la intervención se usaron 100 litros de yoduro de plata, sustancia empleada en este tipo de procedimientos para favorecer la precipitación cuando las nubes presentan condiciones atmosféricas adecuadas.

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El vuelo tuvo una duración de entre 30 y 45 minutos e intervino sectores identificados dentro de las áreas priorizadas del Corredor Seco.

La operación comprendió distintos puntos relacionados con las cuencas que abastecen la represa José Cecilio del Valle y el río Nacaome, en el departamento de Choluteca. También se incluyeron sectores de los municipios de Maraita, Liure, Texiguat, Reitoca y Alubarén.

La selección de esos sectores responde a la necesidad de concentrar las operaciones en áreas donde la disponibilidad de agua incide directamente en la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de las comunidades.

La técnica de estimulación de nubes busca favorecer la formación de precipitación a partir de nubes que ya cuentan con condiciones atmosféricas para producir lluvia, por lo que las operaciones no se realizan de manera indiscriminada, sino que dependen de la presencia de sistemas nubosos con las características necesarias.

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Intervención programada

El programa contempla aproximadamente 20 vuelos durante dos o tres meses. Sin embargo, el calendario no es fijo: cada vuelo dependerá de los pronósticos meteorológicos y de las condiciones de temperatura, humedad y características de las nubes. Los equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente para determinar los lugares y momentos en que puede realizarse cada intervención.

La estrategia contempla intervenir una superficie de entre 1,8 y 2,3 millones de hectáreas, principalmente en zonas que han registrado una disminución de las precipitaciones y donde el agua es fundamental para las actividades productivas.

Tras la primera operación, especialistas comenzaron el análisis de los registros obtenidos durante el vuelo. La evaluación busca determinar la cantidad de precipitación registrada después de la intervención y establecer en qué medida los resultados pueden asociarse con la operación de estimulación de nubes.

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Especialistas de Cenaos evalúan los datos del primer vuelo para determinar el nivel de precipitación alcanzado.

Los registros permitirán comparar las condiciones existentes antes, durante y después de cada vuelo conforme avance el programa.

La iniciativa se desarrolla en un contexto de preocupación por la reducción de las precipitaciones en el Corredor Seco hondureño, donde las condiciones de lluvia tienen incidencia directa en la producción agrícola y ganadera y en la disponibilidad de agua.

El programa hondureño de estimulación de nubes inicia con un vuelo sobre el Corredor Seco.

Con el primer vuelo concluido, los equipos continuarán con el monitoreo meteorológico para identificar las próximas oportunidades de intervención.

La realización de los vuelos dependerá de que existan nubes con las características requeridas y condiciones adecuadas de temperatura y humedad. En consecuencia, no todas las jornadas con nubosidad serán necesariamente aprovechadas para una operación.

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Los resultados serán evaluados de manera progresiva a medida que se realicen las operaciones y se obtengan nuevos registros sobre las condiciones de precipitación y disponibilidad de agua en las zonas priorizadas.