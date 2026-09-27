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Una avalancha en el Himalaya dejó al menos dos muertos y 12 desaparecidos en Nepal

El alud de nieve alcanzó la cumbre de 7.126 metros en Manang durante una tormenta, y las autoridades interrumpieron las labores de localización hasta el amanecer del lunes por el mal tiempo

Una avalancha en el monte Himlung dejó al menos dos muertos y 12 desaparecidos en el centro-norte de Nepal. (REUTERS/ARCHIVO)
Una avalancha en el monte Himlung dejó al menos dos muertos y 12 desaparecidos en el centro-norte de Nepal. (REUTERS/ARCHIVO)
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Una avalancha en el monte Himlung, en el Himalaya, dejó al menos dos muertos y 12 desaparecidos este domingo 27 de septiembre en el centro-norte de Nepal, durante una tormenta que afectó las regiones montañosas del país.

El deslizamiento de nieve alcanzó la cima de la montaña de 7.126 metros (23.380 pies), situada en el distrito de Manang. Todas las personas fallecidas o aún buscadas son ciudadanas nepalíes, según informó Mukti Prasad Khanal, administrador jefe del gobierno distrital.

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La avalancha ocurrió mientras Nepal registraba lluvias desde el jueves y nevadas en las zonas del norte. Los equipos de rescate evacuaron a 10 sobrevivientes y recuperaron dos cuerpos, pero la búsqueda de los 12 desaparecidos quedó suspendida hasta el amanecer del lunes por las condiciones meteorológicas.

Rescate suspendido por las condiciones en la montaña

Khanal indicó que los rescatistas trasladaron los dos cadáveres y a los 10 supervivientes en helicóptero desde la montaña hasta un pueblo cercano.

Los equipos de rescate evacuaron en helicóptero a 10 sobrevivientes y trasladaron dos cuerpos a un pueblo cercano. (REUTERS/ARCHIVO)
Los equipos de rescate evacuaron en helicóptero a 10 sobrevivientes y trasladaron dos cuerpos a un pueblo cercano. (REUTERS/ARCHIVO)

El administrador del distrito afirmó que las operaciones se reanudarían con la primera luz del lunes. Las autoridades habían advertido durante el fin de semana sobre condiciones adversas en distintas zonas del país del Himalaya.

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Desde el jueves se registran precipitaciones en Nepal, mientras que las áreas montañosas del norte recibieron nevadas. La tormenta coincidió con alertas oficiales ante el riesgo de nuevas crecidas repentinas.

Las autoridades nepalíes advirtieron que 49 de los 77 distritos del país podrían sufrir inundaciones súbitas. Más de la mitad de esas zonas enfrenta un riesgo alto debido al aumento del caudal de los principales ríos y sus afluentes.

Nepal aún se recupera de las inundaciones de agosto, que arrasaron varias aldeas y dejaron más de 1.400 muertos y cerca de 6.000 desaparecidos.

Lluvias e inundaciones también afectan al norte de India

Las lluvias intensas y las tormentas causaron inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 56 muertos en India, mientras que en Nepal se reportaron 14 fallecidos y 11 desaparecidos.

Las inundaciones registradas en agosto en Nepal dejaron un saldo de más de 1.400 muertos y 6.000 desaparecidos. (Ejército de Nepal vía AP, archivo)
Las inundaciones registradas en agosto en Nepal dejaron un saldo de más de 1.400 muertos y 6.000 desaparecidos. (Ejército de Nepal vía AP, archivo)

En el estado indio de Uttar Pradesh, las precipitaciones alcanzaron 66,5 milímetros entre el 25 de septiembre y la mañana del 27 de septiembre, frente a los 7,6 milímetros habituales para ese período, según declaró Hrishikesh Bhaskar Yashod, comisario de ayuda humanitaria estatal.

Las autoridades realizan rescates en las áreas anegadas y distribuyen ayuda humanitaria. También ordenaron a los funcionarios evaluar los daños en los cultivos y tramitar indemnizaciones.

Además de las 56 víctimas mortales, 46 personas resultaron heridas y más de 1.000 viviendas sufrieron daños.

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