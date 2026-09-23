En Panamá tres mujeres fueron aprehendidas cargando 104 paquetes de presunta droga

Las mujeres son investigadas por la presunta comisión de los delitos de posesión agravada de drogas. (PN)

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Tres mujeres quedaron detenidas provisionalmente luego de que las autoridades hallaran 104 paquetes de presunta droga ocultos en un compartimiento modificado de un automóvil en Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí.

El caso corresponde a una diligencia de allanamiento y registro realizada esta semana.

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Las sospechosas, de 33, 30 y 32 años, viajaban en el vehículo cuando las autoridades ubicaron las sustancias dentro de un doble fondo en la parte interna del auto.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí presentó los elementos reunidos junto con la Policía Nacional ante el Tribunal de Garantías. La instancia judicial legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la detención provisional de las tres investigadas.

Las mujeres son investigadas por la presunta comisiónde los delitos de posesión agravada de drogas y alteración de la estructura vehicular para el transporte de sustancias ilícitas.

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Las sospechosas, de 33, 30 y 32 años, viajaban en el vehículo cuando las autoridades ubicaron las sustancias dentro de un doble fondo en la parte interna del auto. (PN)

Los paquetes decomisados y los demás indicios quedaron a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones relacionadas con el hallazgo dentro del vehículo.

Se informó que la medida cautelar se aplicará durante el plazo establecido para la investigación. La Fiscalía sostuvo que acreditó tanto la existencia del hecho como la supuesta vinculación de las tres mujeres con el transporte de la sustancia.

En otro proceso registrado en el distrito de David, una mujer recibió una condena de 90 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre ese caso y la acusada aceptó su culpa antes de que se emitiera la sentencia, según la información difundida por la Procuraduría General de la Nación.

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De acuerdo a las autoridades, los hechos que derivaron en esa condena ocurrieron el 19 de septiembre de 2026 en un área comercial del distrito. Una diligencia judicial, realizada junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, permitió detectar la actividad de comercialización atribuida a la condenada.

En la ciudad de Panamá las autoridades aprehendieron a cinco ciudadanos, que serán presentados ante las instancias judiciales. (PN)

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de otra persona por su presunta responsabilidad en la comercialización de sustancias ilícitas en David.

El Tribunal de Garantías validó la aprehensión, formalizó el cargo penal y ordenó la medida cautelar. La decisión tuvo en cuenta los riesgos señalados por la Fiscalía, entre ellos el peligro para la comunidad y una posible falta de comparecencia durante el proceso.

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La investigación se vincula con un procedimiento efectuado el 17 de septiembre de 2026. Durante una diligencia judicial, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero mencionado en el reporte oficial en poder de un ciudadano que trabajaba en el transporte selectivo.

Fiscalía atribuyó al investigado una presunta actividad de comercialización. El proceso seguirá bajo control de las autoridades judiciales mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

En la ciudad de Panamá, las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas incautaron 30 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita durante un allanamiento en un inmueble del corregimiento de El Chorrillo.

Una ilustración acuarela muestra a varias personas con las manos esposadas, simbolizando las detenciones relacionadas con drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción se desarrolló en el sector de Calle 25, con intervención de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas y de unidades de la Policía Nacional.

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Durante el registro, los funcionarios encontraron dos bolsas que contenían una presunta hierba seca. Luego, contabilizaron los 30 paquetes y recolectaron otros elementos vinculados con la investigación.

Entre los indicios hallados figuraban pesas digitales y material de embalaje. Las autoridades aprehendieron a cinco ciudadanos, quienes serán presentados ante las instancias judiciales para los trámites establecidos por la ley.

Las sustancias decomisadas pasarán por pruebas científicas y periciales para establecer su composición. Ese análisis permitirá determinar con precisión la naturaleza del material incautado durante el operativo.