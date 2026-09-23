Zelensky llamó a asfixiar los ingresos de Rusia y apuntó contra China y Corea del Norte

Zelensky llamó a asfixiar los ingresos de Rusia para impedir que Putin siga financiando la guerra en Ucrania (REUTERS/CAITLIN OCHS)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que los países mantengan la presión económica sobre Rusia y reduzcan sus ingresos para limitar la capacidad del Kremlin de financiar la guerra.

“Los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo”, afirmó durante su intervención en Nueva York, donde vinculó el flujo de dinero hacia Moscú con la duración del conflicto.

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“Cuando alguien le da más dinero a Rusia a través del comercio, le da a esta guerra más tiempo”, sostuvo Zelensky. El mandatario defendió así la continuidad de las medidas destinadas a restringir las fuentes de financiamiento rusas y reclamó a los gobiernos que no permitan que las relaciones comerciales terminen sosteniendo el esfuerzo bélico de Moscú.

La intervención se produjo durante el segundo día del debate general de la 81ª Asamblea General, que comenzó el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de septiembre.

Zelensky presentó la cuestión financiera como uno de los mecanismos para reducir el margen de acción del presidente ruso, Vladimir Putin. Según su planteo, mientras Rusia conserve acceso a recursos provenientes de sus actividades comerciales y energéticas, podrá destinarlos a mantener sus operaciones militares y desarrollar nuevas capacidades.

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El presidente ucraniano advirtió que Moscú mantiene sus objetivos de expansión territorial, pidió a Xi Jinping utilizar su influencia sobre el Kremlin y denunció el apoyo militar de Corea del Norte a las fuerzas rusas (REUTERS/MIKE SEGAR)

El mandatario ucraniano aseguró que Kiev también está actuando para reducir esos ingresos y pidió que otros gobiernos profundicen las restricciones. En ese marco, cuestionó la decisión de levantar sanciones europeas contra dos empresarios rusos cuyos activos habían sido congelados y reclamó que las medidas contra las personas y estructuras vinculadas al Kremlin no pierdan fuerza.

Zelensky sostuvo que Putin continúa planteando objetivos territoriales en Ucrania y mencionó específicamente a Donetsk. También señaló que Moscú mantiene presiones sobre otros países de la región, entre ellos Moldavia, Polonia y los Estados bálticos.

“Cuanto más libertad tiene Putin para actuar, más peligroso se vuelve el mundo para todos los demás”, afirmó.

El presidente ucraniano sostuvo además que Rusia volvió a fracasar en sus intentos de ampliar el territorio bajo su control y que el Kremlin necesitará nuevos esfuerzos militares para intentar avanzar sobre sus objetivos. En paralelo, acusó a Moscú de utilizar su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad para bloquear iniciativas diplomáticas.

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Zelensky apuntó a China y Corea del Norte

Otro de los ejes del discurso fue el respaldo internacional que, según Kiev, permite a Rusia sostener su campaña militar. Zelensky se dirigió al presidente chino, Xi Jinping, y le pidió utilizar su influencia sobre Putin para contribuir al final de la guerra.

“Los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo”, afirmó Zelensky durante su intervención en Nueva York (REUTERS/MIKE SEGAR)

“Nos gustaría que quisiera la paz tanto como la queremos nosotros en Ucrania”, dijo el mandatario ucraniano al referirse al líder chino.

Zelensky también cuestionó la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. Afirmó que Corea del Norte envió soldados para reforzar posiciones rusas y sostuvo que esa participación también tuvo consecuencias para esas tropas. Además, informó que Ucrania entregó a Corea del Sur a dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados durante los combates.

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Según el presidente ucraniano, la relación entre Moscú y Pyongyang no se limita al envío de efectivos. También señaló que Corea del Norte obtuvo experiencia y capacidades militares a partir de su cooperación con Rusia, particularmente en materia de misiles y drones.

Zelensky amplió el alcance de su denuncia al señalar que ciudadanos de 47 países fueron incorporados a las fuerzas rusas para combatir en Ucrania. Por eso, instó a los gobiernos de esos Estados a impedir que sus ciudadanos sean reclutados y enviados al frente.

El mandatario también destacó un proyecto desarrollado junto a varios países europeos para crear un sistema de defensa aérea capaz de interceptar misiles balísticos y convocó a otros gobiernos a sumarse con tecnología y recursos.

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