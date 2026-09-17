Panamá

Refuerzan medidas de seguridad e higiene en salas de hemodiálisis, ante el aumento de pacientes

En el país las autoridades sanitarias registran alrededor de 150,000 personas con algún grado de enfermedad renal crónica

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Mensualmente se suman decenas de nuevos casos de insuficiencia renal crónica que ingresan a salas de hemodiálisis.
Mensualmente se suman decenas de nuevos casos de insuficiencia renal crónica que ingresan a salas de hemodiálisis.

Las acciones para optimizar la operación y las condiciones de las salas de hemodiálisis, con énfasis en la limpieza, la bioseguridad y el soporte operativo continúan en Panamá.

Los equipos administrativos y operativos sostienen comunicación permanente con los responsables de las instituciones de salud, tanto para cumplir los compromisos contractuales como para atender necesidades incluidas en sus planes de acción y mejora, informó el Consorcio Damos Vida DaVita Sintec.

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En la unidad de hemodiálisis de la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, provincia de Veraguas, el consorcio indicó que reforzó las tareas de aseo y desinfección como parte de sus actividades regulares y de las condiciones asumidas en Panamá.

La medida, aseguró, busca elevar la seguridad de los pacientes renales atendidos en el centro.

En Panamá las estimaciones oficiales más recientes del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS) señalan alrededor de 150,000 personas con algún grado de enfermedad renal crónica.

La desinfección completa de cada puesto individual integra los protocolos médicos aplicados en los nuevos centros de hemodiálisis que ya operan en el país. (Cortesía)
La desinfección completa de cada puesto individual integra los protocolos médicos aplicados en los nuevos centros de hemodiálisis que ya operan en el país. (Cortesía)

La prevalencia es cercana al 14% de la población adulta, y de más de 3,000 pacientes que reciben diálisis en instalaciones públicas. Estas cifras han crecido entre 4% y 4,5% solo entre 2024 y 2025, según el dato oficial.

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Paralelamente, cada mes se suman decenas de nuevos casos de insuficiencia renal crónica que ingresan a salas de hemodiálisis, mientras el sistema busca contener el impacto con la ampliación de la red de atención, programas de prevención comunitaria y un esfuerzo sostenido en trasplantes renales que, si bien supera el millar de procedimientos acumulados, continúa siendo insuficiente frente a la demanda.

El MINSA y la CSS coinciden en señalar que la enfermedad renal crónica se ha convertido en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre adultos en Panamá, situándola junto con otras enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, en el núcleo de las prioridades estratégicas del sector salud.

La desinfección completa de cada puesto individual integra los protocolos médicos aplicados en los nuevos centros de hemodiálisis que ya operan en el país.

Ana Milena Herrera, directora de Operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita Sintec, sostuvo que la seguridad de quienes reciben diálisis es indispensable y que ningún puesto queda disponible para otro paciente sin una limpieza profunda previa entre cada atención.

Sala de hemodiálisis moderna. Varios pacientes en sillas reclinables conectados a máquinas, atendidos por enfermeras. Grandes ventanales con vista a la ciudad.
Pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis con la atención de enfermeras en las modernas instalaciones del CSS Panamá, ofreciendo servicios vitales con vista a la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herrera añadió que el consorcio monitorea de manera permanente las necesidades operativas de las unidades para fortalecer el servicio y preservar condiciones apropiadas para los pacientes y el personal de salud.

El consorcio indicó que continuará apoyando las acciones orientadas a optimizar la operación y las condiciones dentro de las salas de hemodiálisis, especialmente en aspectos relacionados con limpieza, bioseguridad y soporte operativo.

A marzo de este año la CSS reportaba alrededor de 250 pacientes activos en lista de espera para un trasplante de riñón, lo que reforzó el llamado a la solidaridad ciudadana para aumentar la donación de órganos en Panamá. La institución reiteró la importancia de fortalecer la cultura de donación, especialmente para reducir la lista de pacientes renales.

En su momento, el Dr. Régulo Valdés, coordinador nacional de Trasplantes de la CSS, explicó que la necesidad de órganos continúa en aumento, principalmente debido a la enfermedad renal crónica, que afecta a más del 10 % de la población. A marzo, más de 3,000 pacientes recibían tratamiento de diálisis, muchos de los cuales podrían mejorar su calidad de vida mediante un trasplante.

De acuerdo con el especialista, en la CSS se mantienen activos todos los programas de trasplante, excepto el cardíaco. Hasta la fecha de referencia se habían realizado aproximadamente 1,022 trasplantes renales, que representan más del 90% de este tipo de procedimientos dentro de la institución.

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