Mundo

La ayuda humanitaria avanza con dificultades en las zonas devastadas de Nepal y China

A una semana del alud en la cuenca alta del río Bhote Koshi, los equipos de socorro siguen buscando sobrevivientes y cuerpos mientras los suministros llegan con obstáculos a distritos próximos a la frontera

El deslave en la cuenca alta del río Bhote Koshi se desató el 26 de agosto, cuando un desprendimiento de hielo y roca en el Himalaya provocó una riada destructiva (AP Foto/Niranjan Shrestha)
El deslave en la cuenca alta del río Bhote Koshi se desató el 26 de agosto, cuando un desprendimiento de hielo y roca en el Himalaya provocó una riada destructiva (AP Foto/Niranjan Shrestha)
Guardar

La ayuda humanitaria empezó a entrar con dificultades en las zonas devastadas por el deslave que arrasó áreas de Nepal y China, dejó hasta el momento más de 1.280 muertos y 5.624 desaparecidos, y mantiene abiertas las tareas de búsqueda y rescate a una semana de la catástrofe.

La tragedia se desató el 26 de agosto en la cuenca alta del río Bhote Koshi, cerca del límite entre Nepal y China, cuando un desprendimiento de hielo y roca en el Himalaya provocó una riada que destruyó viviendas, caminos, asentamientos e infraestructuras y alcanzó el condado tibetano de Gyirong.

PUBLICIDAD

Las autoridades nepalíes revisaron al alza la cifra de desaparecidos hasta 5.083, mientras que la prensa estatal china la situó en 541 en el Tíbet. En conjunto, sumaron 5.624 personas desaparecidas, entre ellas al menos 600 ciudadanos extranjeros de más de 30 países.

La llegada de ayuda se desarrolla con obstáculos para alcanzar los distritos más afectados, sobre todo en áreas próximas a la frontera. La coordinadora de la ONU, Lila Pieters Yahia, afirmó en Katmandú que la dimensión de la destrucción fue enorme y explicó que el acceso sigue siendo muy difícil. Según indicó, las agencias del sistema de Naciones Unidas entregaron kits de agua y saneamiento, además de alimentos y medicamentos.

PUBLICIDAD

En Nepal, las agencias de ayuda evaluaron incluso desplegar porteadores para trasladar suministros a comunidades aisladas, ante la destrucción de caminos y las dificultades para mover carga en zonas de montaña cubiertas por lodo y escombros.

En paralelo, China envió una nueva tanda de ayuda de emergencia a Nepal y despachó un segundo grupo de expertos en identificación por ADN para colaborar en la respuesta. Ese tercer envío incluyó tiendas de campaña, mantas, equipos para la conservación de cadáveres, ropa médica de protección y dispositivos de comunicación por satélite.

El régimen chino añadió que organizaciones como la Cruz Roja de China y la Fundación China para el Desarrollo Rural, junto con asociaciones de ciudadanos chinos y empresas instaladas en Nepal, aportaron materiales de rescate y apoyo a las autoridades locales. También continuó la cooperación técnica entre ambos países para compartir datos meteorológicos e hidrológicos, con alertas tempranas y previsiones ante posibles nuevos riesgos.

Mientras la ayuda intenta abrirse paso, la incertidumbre domina a miles de familias. En Katmandú, Sanjeev Rai, un estadounidense de 53 años, viajó al país después de saber que su esposa, Jiwan Jyoti, desapareció cuando regresaba de una peregrinación al monte Kailash. Su caso se suma al de cientos de extranjeros incluidos en las listas de no localizados.

La catástrofe alteró los rituales funerarios en Katmandú, donde algunas familias realizaron despedidas con representaciones de hierba kusha ante la falta de cuerpos (REUTERS/Adnan Abidi)
La catástrofe alteró los rituales funerarios en Katmandú, donde algunas familias realizaron despedidas con representaciones de hierba kusha ante la falta de cuerpos (REUTERS/Adnan Abidi)

En el lado chino, familiares de desaparecidos difundieron fotos en redes sociales para intentar encontrarlos. Ese movimiento convivió con un fuerte control oficial de la información en el Tíbet, donde el régimen chino restringió la cobertura e impidió el trabajo de periodistas extranjeros en la zona.

La magnitud de la catástrofe alteró también los rituales de despedida. En los ghats de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati en Katmandú, algunas familias empezaron a celebrar funerales sin haber recuperado los cuerpos de sus parientes. En su lugar utilizaron representaciones rituales hechas con hierba kusha, una práctica admitida en ciertas tradiciones hindúes cuando el cadáver no puede ser hallado.

Uno de esos homenajes correspondió a Shyam Bahadur Pun y Chausara Pun, una pareja desaparecida durante las riadas. Sus hijos, otros familiares, vecinos, antiguos compañeros y miembros de una asociación de policías retirados participaron en la ceremonia, aunque la búsqueda no quedó cerrada.

Según la Policía de Nepal, se recuperaron 1.127 cadáveres o restos humanos hasta este jueves. De ese total, 427 correspondieron a partes de cuerpos, 911 seguían sin identificar y apenas 95 víctimas pudieron ser entregadas a sus familiares. Durante los últimos días, los parientes recorrieron hospitales, morgues, centros forenses y localidades destruidas para revisar fotografías, prendas, marcas corporales y muestras de ADN.

La Policía de Nepal indicó que se recuperaron 1.127 cadáveres o restos humanos, mientras las tareas de rescate continuaron entre barro, derrumbes y terreno inestable (REUTERS/Adnan Abidi)
La Policía de Nepal indicó que se recuperaron 1.127 cadáveres o restos humanos, mientras las tareas de rescate continuaron entre barro, derrumbes y terreno inestable (REUTERS/Adnan Abidi)

Las tareas de rescate continúan en varios puntos, incluidas zonas donde podría haber personas atrapadas en túneles hidroeléctricos. Los equipos trabajan entre derrumbes, barro acumulado e inestabilidad del terreno, factores que demoran tanto la localización de sobrevivientes como la recuperación de cuerpos.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

ChinaNepalAyuda humanitariaTragedia en NepalÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Indonesia: un puente recién construido cedió con 50 personas encima durante la ceremonia de inauguración

El Puente Colgante de Pongpet, en Java Occidental, colapsó parcialmente cuando un cable de sustentación se desprendió del anclaje principal. Si bien no se registraron muertos, algunas personas sufrieron heridas leves, entre ellas una funcionaria de Obras Públicas

Indonesia: un puente recién construido cedió con 50 personas encima durante la ceremonia de inauguración

Los precios del crudo subieron a máximos de seis semanas tras los ataques de Estados Unidos a Irán

La escalada militar en Oriente Medio y nuevas advertencias desde Tel Aviv reactivaron el riesgo de cortes en el abastecimiento. El barril de Brent subió por encima de los USD 97 y el WTI superó los USD 92

Los precios del crudo subieron a máximos de seis semanas tras los ataques de Estados Unidos a Irán

Los movimientos de la Armada de China entre las islas japonesas encienden las alertas en Tokio: “Es una provocación”

El paso de destructores chinos cerca de la isla de Amami-Oshima se multiplicó este año, en momentos en que Japón atraviesa, según sus propias autoridades, el peor escenario de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial

Los movimientos de la Armada de China entre las islas japonesas encienden las alertas en Tokio: “Es una provocación”

Putin admitió daños en la infraestructura petrolera de Rusia por los bombardeos de Ucrania: “Nos equivocamos”

Durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok, el presidente ruso culpó a las amenazas ucranianas de las demoras en una eventual negociación de paz, aunque insistió en que todavía hay margen para un acuerdo

Putin admitió daños en la infraestructura petrolera de Rusia por los bombardeos de Ucrania: “Nos equivocamos”

Irán anunció un bombardeo a Emiratos Árabes Unidos y acumula ataques a bases de Estados Unidos en cinco países

El régimen iraní dijo que apuntó este jueves contra la base de las tropas norteamericanas en Al Minhad, en una escalada que abarca también a Kuwait, Jordania, Bahréin e Irak

Irán anunció un bombardeo a Emiratos Árabes Unidos y acumula ataques a bases de Estados Unidos en cinco países
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Mundial 2026 visibilizó problemáticas sociales en México: Se registraron 21 episodios de represión contra movilizaciones sociales

El Mundial 2026 visibilizó problemáticas sociales en México: Se registraron 21 episodios de represión contra movilizaciones sociales

CMLL Aniversario 93: anuncian nuevas luchas y una cartelera con estrellas internacionales

Modelo española publicó emotivo video para despedirse de Colombia: “He tenido muchos malos ratos”

Caso Camilo Séptimo: Fiscalía entrega cuerpos y alistan funeral de Jonathan Meléndez y su familia en Tlalnepantla

Sulaimán revela detalles sobre el que podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez

DEPORTES

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

La Fórmula 1 declaró que en el GP de Italia habrá “calor extremo” y crece la preocupación en Alpine: “No es bueno”

El posteo de Hernán Feler tras relatar a su hijo Luca en Boca-Vélez: el premonitorio diálogo que tuvieron hace cuatro años

Los detalles del contrato que firmaría Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador

Inter Miami confirmó la llegada de Matías Galarza Fonda y sorprendió con la salida de una figura

ENTRETENIMIENTO

La fortuna de Salma Hayek a los 60 años: la cifra millonaria detrás de su carrera en Hollywood

La fortuna de Salma Hayek a los 60 años: la cifra millonaria detrás de su carrera en Hollywood

Se reveló la causa de muerte de Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Estrella de OnlyFans considera demandar a un colegio privado que expulsó a su hija por su contenido para adultos

David Byrne vuelve a la carrera del Oscar con una canción escrita solo con frases de Elon Musk: todo sobre “Let Me Sell You a Dream”

Dolly Parton tendrá un día de homenaje en Nueva York tras su muerte: esta es la fecha y la razón de la celebración