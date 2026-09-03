Panamá mantiene gestiones diplomáticas por los siete ciudadanos detenidos en Cuba

El canciller, Javier Martínez-Acha Vásquez, reunido con los familiares de los detenidos en Cuba. (MIRE)

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Panamá mantiene gestiones diplomáticas por los siete ciudadanos panameños que continúan detenidos en Cuba desde febrero pasado, bajo sospecha de propaganda contra el orden constitucional cubano.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con los familiares de los detenidos para informarles sobre las acciones consulares y diplomáticas que impulsa el Gobierno.

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Panamá sostiene el acompañamiento a los detenidos mediante su Cancillería y su embajada en Cuba. Las autoridades buscan garantizar asistencia consular, comunicación con las familias y respeto de los derechos de los ciudadanos, aunque cualquier medida depende de los procedimientos y de la legislación vigente en territorio cubano.

Durante el encuentro, el canciller explicó que una de las alternativas examinadas contempla que los panameños puedan cumplir una eventual condena en su país de origen.

Esa posibilidad solo se activaría si los procesos judiciales en Cuba terminan con sentencias condenatorias y si ambos Estados completan los trámites previstos en sus acuerdos e instrumentos legales.

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El jefe de la diplomacia panameña sostuvo que la posición del país combina el respeto por la jurisdicción cubana con el deber de brindar respaldo a sus nacionales. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

“Panamá está haciendo todo lo que corresponde para acompañar a nuestros ciudadanos. Tenemos que respetar las leyes cubanas, porque ellos se encuentran en territorio cubano, pero eso no significa que Panamá deje de asistirlos y de velar por sus derechos”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

El jefe de la diplomacia panameña sostuvo que la posición del país combina el respeto por la jurisdicción cubana con el deber de brindar respaldo a sus nacionales.

“Estamos trabajando para encontrar todas las alternativas legales que permitan que, si existe una condena, esos ciudadanos puedan cumplirla en Panamá y estar cerca de sus familias. Es un proceso que requiere tiempo, coordinación y, sobre todo, respeto a las leyes”, indicó.

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La reunión también abordó las necesidades que podrían surgir durante la detención de los panameños en Cuba.

La Cancillería estudia mecanismos para facilitar el envío de medicamentos y otros insumos que los ciudadanos puedan requerir ante una eventualidad.

El ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, agradeció en marzo al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el trato que la isla caribeña ha brindado a sus connacionales detenidos en La Habana. (Archivo)

El acompañamiento incluye el seguimiento de la Embajada de Panamá en Cuba, que permanece en contacto con el caso junto con la sede diplomática panameña.

El canciller señaló que las gestiones no se limitan a la atención de los detenidos. El Gobierno también mantiene reuniones con los familiares para recibir inquietudes y transmitirles los avances que permitan las circunstancias.

Entre las posibilidades analizadas figura un viaje del propio canciller a Cuba para reunirse con los ciudadanos detenidos.

La visita dependerá de que se concreten las condiciones necesarias para realizarla y permitiría al ministro conocer de manera directa la situación de los panameños.

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El eventual desplazamiento se sumaría a las acciones que Panamá sostiene a través de su representación diplomática y de los mecanismos consulares disponibles. La posición oficial insiste en que el país continuará pendiente del proceso, sin apartarse de las normas y los procedimientos que rigen en Cuba.

La gente camina bajo una bandera cubana colgada en el centro de La Habana, Cuba. REUTERS/Alexandre Meneghini

Los ciudadanos panameños detenidos son José Luis Aguirre Baruco, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena, Omar Gilberto Urriola Vergara, Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Pérez Almendra.

Ellos permanecen privados de libertad desde febrero pasado por una acusación vinculada con presunta propaganda contra el orden constitucional cubano.

A finales de abril pasado, las autoridades cubanas liberaron a las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño. La medida fue presentada como un gesto de humanidad y amistad. La situación de los siete hombres mantiene abierta la intervención de la diplomacia panameña, que busca sostener el acceso consular y la asistencia a las familias mientras avanzan las causas judiciales.

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La relación entre Panamá y Cuba no se caracteriza por una confrontación abierta, aunque ambos países mantienen modelos políticos y económicos distintos.

Panamá cuenta con un sistema democrático plural y una economía abierta, conectada con el comercio y las finanzas internacionales. Cuba conserva un modelo de partido único, con control estatal sobre sectores productivos y sobre el ámbito político. Estas diferencias influyen en la manera en que ambas naciones abordan los casos de ciudadanos detenidos en el extranjero por asuntos de carácter político o ideológico.