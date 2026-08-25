Mundo

Reino Unido respaldó las sanciones de EEUU contra Irán y advirtió que tomará medidas para recuperar el tránsito por Ormuz

El ministro de Finanzas, John Healey, dijo que Londres coordinará acciones con Washington y otros aliados para frenar el acceso de Teherán a la banca global, sin abandonar los intentos de una salida negociada

Reino Unido respaldó las sanciones de EEUU contra Irán y advirtió que tomará medidas para recuperar el tránsito por Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Reino Unido respaldó las sanciones de EEUU contra Irán y advirtió que tomará medidas para recuperar el tránsito por Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Guardar

El Reino Unido respaldó este martes las nuevas medidas de presión contra Irán y pidió al régimen persa que abandone sus acciones “desestabilizadoras” en Medio Oriente, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz. El ministro de Finanzas británico, John Healey, afirmó que Londres continuará coordinando sus acciones con Estados Unidos y otros aliados, al tiempo que apoyará los esfuerzos destinados a alcanzar una solución diplomática.

La declaración se produjo después de que el Gobierno británico anunciara una ampliación de las sanciones contra Irán. Healey sostuvo que el Reino Unido ya impuso más de 240 medidas restrictivas desde la llegada al poder del actual Gobierno y aseguró que la estrategia continuará orientada a limitar la capacidad de Teherán para utilizar el sistema financiero internacional.

PUBLICIDAD

Seguiremos trabajando junto a Estados Unidos y otros socios para aplicar presión económica sobre Irán”, afirmó el funcionario. Según explicó, el objetivo es impedir que el régimen iraní utilice la economía global y el sistema financiero británico para impulsar su programa nuclear y otras actividades consideradas desestabilizadoras.

Londres también manifestó su respaldo a la iniciativa estadounidense denominada Operation Economic Outcast, incluida entre las acciones destinadas a incrementar la presión sobre Teherán. Al mismo tiempo, el Gobierno británico remarcó que mantiene su apoyo a una salida negociada del conflicto y al establecimiento de conversaciones diplomáticas.

El ministro de Finanzas británico, John Healey, afirmó que Londres continuará coordinando sus acciones con Estados Unidos y otros aliados, al tiempo que apoyará los esfuerzos destinados a alcanzar una solución diplomática (REUTERS/Temilade Adelaja)
El ministro de Finanzas británico, John Healey, afirmó que Londres continuará coordinando sus acciones con Estados Unidos y otros aliados, al tiempo que apoyará los esfuerzos destinados a alcanzar una solución diplomática (REUTERS/Temilade Adelaja)

Healey pidió específicamente a Irán que modifique su comportamiento en la región. “Llamamos a Irán a cesar su actividad desestabilizadora en toda la región, incluido el estrecho de Ormuz, y a participar de buena fe en las conversaciones diplomáticas”, señaló.

PUBLICIDAD

El paso marítimo se encuentra en el centro de las preocupaciones británicas. La vía conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas internacionales para el transporte de hidrocarburos. Cualquier interrupción prolongada tiene consecuencias potenciales para las cadenas mundiales de suministro energético y para el tránsito de buques comerciales.

La tensión aumentó este lunes después de que un petrolero fuera alcanzado por un proyectil en aguas de Omán, a unos 17 kilómetros al noreste de Ash Shishah. El impacto dañó la sala de máquinas y dejó al barco sin capacidad de maniobra, aunque los integrantes de la tripulación no sufrieron heridas.

La Organización Marítima del Reino Unido (UKMTO) recibió la alerta a partir del reporte realizado por el capitán. El organismo no atribuyó públicamente el ataque a ningún responsable, por lo que la autoría permaneció sin confirmación oficial.

El Gobierno británico también enfrenta amenazas en otro frente: la seguridad de sus infraestructuras. Un incidente informático afectó durante cuatro días a una pequeña instalación de generación eléctrica en el país. Las autoridades confirmaron la interrupción de un generador, aunque no identificaron la instalación ni revelaron cómo fue ejecutado el ataque.

Mapa satelital del estrecho de Ormuz con un marcador blanco en Ash Shishah, Omán, un círculo rojo punteado y un mapa regional inserto
Un mapa ubica la zona del ataque iraní contra un petrolero cerca de Ash Shishah, en aguas del estrecho de Ormuz frente a las costas de Omán.

El Departamento de Seguridad Energética aseguró que el episodio no puso en peligro el suministro nacional. “En ningún momento hubo riesgo para el sistema energético en general”, indicó un portavoz, que destacó la coordinación entre las autoridades y las empresas para reforzar la protección de las instalaciones críticas.

El Reino Unido mantiene una posición militar diferenciada frente al conflicto. Londres permitió que Estados Unidos utilizara bases británicas donde están desplegadas aeronaves estadounidenses para operaciones calificadas como defensivas contra objetivos iraníes, pero sostiene que sus propias fuerzas no participan en ataques ofensivos contra Irán.

En este contexto, Healey afirmó que el Gobierno británico continuará adoptando medidas para proteger sus intereses y contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Tomaremos las medidas necesarias para reabrir el estrecho y contrarrestar la peligrosa actividad de Irán”, declaró.

Temas Relacionados

IránReino UnidoEstrecho de OrmuzSanciones económicasÚltimas Noticias AméricaJohn HealeyEstados UnidosMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel reiteró que mantendrá tropas en el sur de Siria pese a las protestas de Damasco

La visita del ministro de Defensa Israel Katz al monte Hermón se produce en plena negociación de un acuerdo de seguridad con Damasco y una semana después de que la aviación israelí atacara una base aérea siria para frenar un posible despliegue turco

Israel reiteró que mantendrá tropas en el sur de Siria pese a las protestas de Damasco

La jefa del FMI advirtió que la economía global resiste el shock por la guerra en Medio Oriente pero crecen los riesgos fiscales

La directora gerente Kristalina Georgieva dijo antes de la cita del G20 que la presión sobre las cuentas públicas y la inflación persistente mantienen el sesgo bajista, pese al mejor desempeño reciente

La jefa del FMI advirtió que la economía global resiste el shock por la guerra en Medio Oriente pero crecen los riesgos fiscales

Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán desatan largas filas en las gasolineras

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió aislar económicamente al país y advirtió a terceros sobre las consecuencias de comerciar con la república islámica

Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán desatan largas filas en las gasolineras

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

El inmueble, ubicado en Aquisgrán y comercializado por Sotheby’s International Realty, tiene 35 habitaciones, 1.500 metros cuadrados habitables y un parque privado de casi 2.500 metros cuadrados en pleno casco histórico

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

Martillos, fuego y fuelles manuales: así recrearon en Dinamarca un ancla vikinga de hace 1.000 años

Un equipo de la National School of Blacksmithing del Reino Unido viajó a la fortaleza de Aggersborg para forjar una réplica de ancla altomedieval basada en análisis por rayos X de piezas originales

Martillos, fuego y fuelles manuales: así recrearon en Dinamarca un ancla vikinga de hace 1.000 años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lima desafía el invierno: calor de hasta 28°C persistirá esta semana, advierte Senamhi

Lima desafía el invierno: calor de hasta 28°C persistirá esta semana, advierte Senamhi

¿Cómo preparar picaditas? el antojito más popular para el desayuno o la cena en Veracruz

¿Enrique Inzunza pedirá licencia? Ricardo Monreal aseguró que cada quien debe “valorar si le está haciendo bien al movimiento”

Abelardo de la Espriella confirmó cómo empezará el plan de reconstrucción en Buenaventura tras el terremoto y designó a personaje clave

Tour de Cine Francés celebra 30 años en México: fechas, películas y sedes

DEPORTES

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Un ex piloto de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto fue mal sancionado en el GP de Países Bajos

El ataque de furia de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr: lo sacaron y su equipo remontó el partido

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

Malice at the Palace: la noche en que un vaso de cerveza desató la pelea más violenta en la historia de la NBA

ENTRETENIMIENTO

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más