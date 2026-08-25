Reino Unido respaldó las sanciones de EEUU contra Irán y advirtió que tomará medidas para recuperar el tránsito por Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)

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El Reino Unido respaldó este martes las nuevas medidas de presión contra Irán y pidió al régimen persa que abandone sus acciones “desestabilizadoras” en Medio Oriente, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz. El ministro de Finanzas británico, John Healey, afirmó que Londres continuará coordinando sus acciones con Estados Unidos y otros aliados, al tiempo que apoyará los esfuerzos destinados a alcanzar una solución diplomática.

La declaración se produjo después de que el Gobierno británico anunciara una ampliación de las sanciones contra Irán. Healey sostuvo que el Reino Unido ya impuso más de 240 medidas restrictivas desde la llegada al poder del actual Gobierno y aseguró que la estrategia continuará orientada a limitar la capacidad de Teherán para utilizar el sistema financiero internacional.

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“Seguiremos trabajando junto a Estados Unidos y otros socios para aplicar presión económica sobre Irán”, afirmó el funcionario. Según explicó, el objetivo es impedir que el régimen iraní utilice la economía global y el sistema financiero británico para impulsar su programa nuclear y otras actividades consideradas desestabilizadoras.

Londres también manifestó su respaldo a la iniciativa estadounidense denominada Operation Economic Outcast, incluida entre las acciones destinadas a incrementar la presión sobre Teherán. Al mismo tiempo, el Gobierno británico remarcó que mantiene su apoyo a una salida negociada del conflicto y al establecimiento de conversaciones diplomáticas.

El ministro de Finanzas británico, John Healey, afirmó que Londres continuará coordinando sus acciones con Estados Unidos y otros aliados, al tiempo que apoyará los esfuerzos destinados a alcanzar una solución diplomática (REUTERS/Temilade Adelaja)

Healey pidió específicamente a Irán que modifique su comportamiento en la región. “Llamamos a Irán a cesar su actividad desestabilizadora en toda la región, incluido el estrecho de Ormuz, y a participar de buena fe en las conversaciones diplomáticas”, señaló.

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El paso marítimo se encuentra en el centro de las preocupaciones británicas. La vía conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas internacionales para el transporte de hidrocarburos. Cualquier interrupción prolongada tiene consecuencias potenciales para las cadenas mundiales de suministro energético y para el tránsito de buques comerciales.

La tensión aumentó este lunes después de que un petrolero fuera alcanzado por un proyectil en aguas de Omán, a unos 17 kilómetros al noreste de Ash Shishah. El impacto dañó la sala de máquinas y dejó al barco sin capacidad de maniobra, aunque los integrantes de la tripulación no sufrieron heridas.

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La Organización Marítima del Reino Unido (UKMTO) recibió la alerta a partir del reporte realizado por el capitán. El organismo no atribuyó públicamente el ataque a ningún responsable, por lo que la autoría permaneció sin confirmación oficial.

El Gobierno británico también enfrenta amenazas en otro frente: la seguridad de sus infraestructuras. Un incidente informático afectó durante cuatro días a una pequeña instalación de generación eléctrica en el país. Las autoridades confirmaron la interrupción de un generador, aunque no identificaron la instalación ni revelaron cómo fue ejecutado el ataque.

Un mapa ubica la zona del ataque iraní contra un petrolero cerca de Ash Shishah, en aguas del estrecho de Ormuz frente a las costas de Omán.

El Departamento de Seguridad Energética aseguró que el episodio no puso en peligro el suministro nacional. “En ningún momento hubo riesgo para el sistema energético en general”, indicó un portavoz, que destacó la coordinación entre las autoridades y las empresas para reforzar la protección de las instalaciones críticas.

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El Reino Unido mantiene una posición militar diferenciada frente al conflicto. Londres permitió que Estados Unidos utilizara bases británicas donde están desplegadas aeronaves estadounidenses para operaciones calificadas como defensivas contra objetivos iraníes, pero sostiene que sus propias fuerzas no participan en ataques ofensivos contra Irán.

En este contexto, Healey afirmó que el Gobierno británico continuará adoptando medidas para proteger sus intereses y contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Tomaremos las medidas necesarias para reabrir el estrecho y contrarrestar la peligrosa actividad de Irán”, declaró.