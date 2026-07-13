Redes sociales en República Dominicana: 7.89 millones de identidades activas, un acceso 100% móvil y TikTok que marca la nueva jerarquía

El ecosistema digital de República Dominicana alcanzó 7,89 millones de identidades activas en redes sociales, el 68.3% de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema digital de la República Dominicana ha experimentado una transformación profunda, marcada por la consolidación y diversificación del uso de las redes sociales.

Según datos del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco), actualmente el 68.3% de los dominicanos tiene presencia en plataformas sociales. Esto equivale a 7.89 millones de identidades activas, una cifra que refleja el nivel de penetración que han alcanzado estas herramientas en la vida cotidiana del país.

El acceso es principalmente móvil: el 100% de los usuarios dominicanos ingresa a las redes desde sus teléfonos.

El acceso a las redes sociales en República Dominicana fue completamente móvil, ya que el 100% de los usuarios ingresó desde teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TikTok se posiciona como la red social con mayor alcance publicitario en Dominicana, con 7.89 millones de usuarios.

La plataforma destaca como favorita para el entretenimiento rápido, atrayendo a un público predominantemente masculino (58.1%), especialmente hombres de entre 25 y 34 años.

Su capacidad para captar la atención de los usuarios jóvenes y su formato dinámico han sido clave para su liderazgo en el segmento digital local.

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Por su parte, YouTube ocupa el segundo lugar en alcance, con 7.50 millones de usuarios. Se utiliza como una extensión de la televisión tradicional, adaptada a los intereses particulares de cada usuario. Las búsquedas más frecuentes se centran en “Película” y “Música”.

Esta red presenta el perfil demográfico más balanceado, con una distribución casi equitativa entre mujeres (50.5%) y hombres (49.5%).

TikTok lideró el alcance publicitario en República Dominicana y consolidó su peso en el entretenimiento breve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfiles demográficos de las principales redes sociales en República Dominicana

Facebook sigue siendo un actor central en el ecosistema digital dominicano, situándose en el tercer lugar por alcance con 6.10 millones de usuarios.

Si bien no lidera en la captación de nuevos usuarios, domina en lo que respecta al tráfico hacia otros sitios web: genera el 83.64% del flujo que redirige a medios de noticias y plataformas de compras. Su audiencia más numerosa se encuentra en el rango de 25 a 34 años, lo que evidencia su vigencia y relevancia para la vida informativa y comercial del país.

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Instagram, por otro lado, se posiciona en el cuarto lugar de alcance (5.10 millones de usuarios), consolidándose como la red visual por excelencia. Destaca por su perfil femenino, ya que el 54.5% de sus usuarios son mujeres.

Además, es la red tradicional que más ha crecido en el último año, registrando un aumento del 12.1% en su base de usuarios. El dinamismo de su formato y la preferencia por el contenido visual la convierten en un espacio clave, especialmente para las mujeres dominicanas.

Nichos específicos y tendencias

LinkedIn se ubica en el quinto puesto, con 2.40 millones de usuarios. Es el espacio predilecto para los profesionales, con una ligera mayoría de usuarios masculinos (51.3%).

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Snapchat, en sexto lugar, es preferida por las mujeres (65.7%) para el intercambio de mensajes efímeros, confirmando su atractivo entre los usuarios jóvenes que buscan privacidad y espontaneidad.

LinkedIn tiene 2.40 millones de usuarios, la mayoría hombres, mientras que Snapchat es preferida por mujeres jóvenes que valoran la privacidad. (REUTERS/Dado Ruvico)

Por otro lado, X (anteriormente Twitter) se encuentra en declive, con una caída del 22.8% en su alcance. A pesar de esto, continúa siendo relevante para la inmediatez informativa y mantiene un perfil marcadamente masculino (70.8%).

Reddit representa la sorpresa dentro del panorama digital dominicano. Aunque cuenta con una base pequeña de usuarios (437 mil), ha registrado un crecimiento del 220% en el último año. Esta plataforma se consolida como una comunidad de nicho en expansión, con potencial para modificar aún más el ecosistema social en el país.

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