Vicepresidenta de Guatemala viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participará del 15 al 17 de julio de 2026 en la Conferencia Global 2026 de la UNESCO en París. (Vicepresidencia de Guatemala) (Vicepresidencia de Guatemala)

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participará del 15 al 17 de julio en la Conferencia Global 2026 de la Década Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en la sede de la UNESCO en París, una cita en la que el gobierno guatemalteco buscará mostrar su apuesta por la ciencia abierta y por políticas públicas basadas en prueba para el desarrollo social y económico del país.

El encuentro reunirá a líderes de todo el mundo en la capital francesa y tendrá como lema “La ciencia en acción: Trazando un futuro sostenible y equitativo para todos”. En ese marco, la agenda de la vicemandataria incluye intervenciones en las ceremonias oficiales de apertura y clausura.

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Herrera presentará la posición de Guatemala ante autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, directivos de industrias y voceros de pueblos indígenas.

La delegación guatemalteca llevará como uno de sus mensajes centrales que “la ciencia debe convertirse en un motor de soluciones inclusivas para reducir las brechas de desigualdad”.

La delegación de Guatemala sostendrá una reunión con Khaled El-Enany para impulsar proyectos conjuntos en ciencia, tecnología, innovación, educación superior y desarrollo sostenible. (Captura de pantalla) (Captura de pantalla)

Guatemala buscará en París apoyo para su agenda científica y educativa

Durante su estancia en Francia, la vicepresidenta sostendrá encuentros bilaterales de alto nivel orientados a posicionar la agenda científica del país y a consolidar alianzas estratégicas.

Entre ellos figura una reunión con el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos en ciencia, tecnología, innovación, educación superior y desarrollo sostenible.

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El propósito de ese acercamiento es “fortalecer la cooperación internacional y abrir nuevas oportunidades para Guatemala”. La agenda también contempla un encuentro con la subdirectora de la organización, Lidia Brito.

En esa reunión, Herrera compartirá experiencias exitosas en ciencia y tecnología y buscará respaldo institucional para potenciar programas que incentiven a la niñez y a la juventud guatemalteca a elegir carreras STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

La oficina de la vicepresidencia sostuvo que “la apuesta por el talento joven es esencial para el desarrollo científico del país”.

La conferencia de París reunirá a líderes mundiales bajo el lema “La ciencia en acción: Trazando un futuro sostenible y equitativo para todos”. (Unesco)

La delegación también promoverá cooperación con Francia y la Francofonía

El viaje incluirá además una reunión con la ministra francesa Eleonore Caroit, enfocada en reafirmar la cooperación bilateral entre ambos países. En ese diálogo, la delegación guatemalteca promoverá el apoyo de Francia al proceso de adhesión de Guatemala como Estado Observador ante la Organización Internacional de la Francofonía.

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Ese intercambio abordará también posibles vías de colaboración en educación, investigación y cultura. La participación de Herrera en la conferencia de París, se inscribe en una estrategia del gobierno guatemalteco para reforzar los vínculos entre ciencia, política y sociedad a través de la investigación transdisciplinaria.

Gastos

De acuerdo con páginas oficiales de transparencia, la Vicepresidenta viajó con rumbo a París desde este lunes 13 de julio y retornará el próximo sábado 18. Va acompañada por una delegación compuesta por dos personas, pero sus nombres no fueron revelados.

Los boletos se compraron en un evento de licitación, donde participaron dos empresas, ganando la que presentó el precio más bajo. (Guatecompras) (Captura de pantalla)

No obstante, el portal de Guatecompras reveló que los boletos aéreos tuvieron un costo de 83,730 quetzales (10,963.01) y los tres viajaron en clase económica.

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Entre los primeros gastos que se reportan en el viaje de la Vicepresidenta de Guatemala, está la compra de cuatro porta pasaportes, para ella y su delegación. (Guatecompras) (Captura de pantalla)

Además de los boletos, hasta ahora se ha reportado la compra de cuatro porta pasaportes, que tuvieron un costo de 150 quetzales cada uno, es decir, un total de 600 quetzales, unos 76 dólares.