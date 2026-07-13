Exportaciones industriales salvadoreñas alcanzan nuevo máximo: $2,635.8 millones durante el primer semestre de 2026

Las exportaciones industriales de El Salvador sumaron $2,635.8 millones hasta mayo de 2026, con un aumento interanual de $340.8 millones, según la ASI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector industrial de El Salvador cerró el primer semestre de 2026 con un incremento acumulado de $2,635.8 millones en exportaciones industriales hasta mayo, lo que representa $340.8 millones adicionales respecto al año anterior, según el Informe Económico del Primer Semestre presentado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

Este resultado, destacado por la gremial durante una conferencia de prensa, consolida el papel de la industria como motor principal del crecimiento económico nacional y evidencia la expansión de la actividad productiva.

La ASI subrayó que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial creció 4.4 % durante el primer trimestre de 2026, reflejando la resiliencia del sector ante los desafíos globales. Este avance se acompaña de una Formación Bruta de Capital de $3,078.2 millones, dato que muestra la continuidad de las inversiones destinadas a aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad productiva en el país.

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Según Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la ASI, “el PIB de El Salvador creció un 4.8 % al primer trimestre de 2026. Ahora, ¿Cuánto creció el PIB de la industria? 4.4 %”. Domínguez detalló que la industria representa el 13 % del PIB de El Salvador y que “más del 90 % de las exportaciones totales de bienes de El Salvador son generadas por el sector industrial”.

El PIB industrial de El Salvador creció 4.4 % en el primer trimestre de 2026 y consolidó a la industria como motor del crecimiento económico. (Foto Infobae/A. Parada)

El informe de la ASI documenta que el financiamiento bancario destinado al sector industrial ascendió a $1,882.9 millones a mayo, con un crecimiento interanual del 11.4 %. Este dato resalta la confianza que mantienen los agentes financieros en la capacidad de expansión del aparato productivo nacional. La gremial industrial atribuye estos resultados a la apuesta por la expansión y a la ejecución del Plan de Desarrollo Industrial 2025-2029.

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Entre los sectores industriales que lideran el crecimiento económico se encuentran textil y confección en primer lugar seguido por alimentos y bebidas, durante el primer semestre se ha observado un incremento en el sector construcción de la mano de metalmecánica, también empaque en papel, cartón y plástico, calzado, farmacéutico, automotriz, aeronáutico y energía. Jorge Arriaza, presidente de la ASI, indicó: “Los sectores líderes son textil (...). Todos los sectores de la industria están teniendo crecimiento positivo”.

A nivel de exportaciones, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos industriales salvadoreños. Durante 2025, el 32.4 % de las exportaciones totales de bienes tuvo como destino ese país, seguido de Guatemala (19.6 %), Honduras (16.7 %), Nicaragua (9.1 %) y Costa Rica (4.5 %). En conjunto, Centroamérica representa el 50% de las exportaciones industriales salvadoreñas.

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La industria representa el 13 % del PIB de El Salvador y genera más del 90 % de las exportaciones totales de bienes, de acuerdo con la ASI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector alimentos y bebidas sobresale por su aporte en ventas al exterior. Según la gremial, “en cuanto a exportaciones, se han exportado más de $300 millones a mayo de 2026 entre el sector alimentos y bebidas, datos que incluyen snacks, lácteos, cárnicos, confites, panadería y molinería”.

El informe también hace referencia al crecimiento del sector metalmecánico, vinculado con la construcción, que ha mantenido un ritmo de inversión destacado.

“La inversión que se está dando en la construcción en el país es impresionante y esperamos que siga creciendo”, enfatizó un representante del sector metalurgia de la ASI, Manfredo Behrens.

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A pesar del dinamismo, los industriales salvadoreños enfrentan retos derivados de la competencia internacional y las fluctuaciones en las cadenas globales de suministro.

El sector plástico, por su parte, reportó afectaciones derivadas de la crisis logística, principalmente por problemas en el estrecho de Ormuz y el suministro de materias primas desde Asia, lo que ha impactado los costos y el abastecimiento para la industria centroamericana.

El sector de alimentos y bebidas exportó más de $300 millones hasta mayo de 2026, con ventas de snacks, lácteos, cárnicos, confites, panadería y molinería. (Foto archivo)

En este contexto, la ASI planteó acciones enfocadas en fortalecer las condiciones para consolidar el crecimiento industrial. Entre las prioridades figura el impulso de la integración económica regional mediante la armonización normativa y el fortalecimiento de la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras.

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Además, la asociación subrayó la importancia de ampliar el acceso al mercado estadounidense, gestionando que los productos salvadoreños que enfrentan actualmente un arancel recíproco del 10 % puedan recibir un tratamiento arancelario de 0 %. La gremial considera prioritario este objetivo para elevar la competitividad de las exportaciones nacionales y reducir los costos de acceso a ese mercado.

En la conferencia, Domínguez recalcó: “Para sostener ese dinamismo es indispensable avanzar en la agenda de competitividad: integración regional, acceso a mercados y trabajo conjunto entre el sector público y privado”.

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, concluyó: “Crecer como industria es crecer como país. Nuestro compromiso es seguir siendo motor de desarrollo y de oportunidades para miles de familias salvadoreñas”.

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La Asociación Salvadoreña de Industriales reiteró el llamado a promover políticas públicas que permitan consolidar la industria como uno de los principales pilares del desarrollo económico de El Salvador, con la expectativa de que la expansión industrial continúe aportando inversión y empleo de calidad en los próximos meses.