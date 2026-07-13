Nicaragua

“He visto la muerte de cerca”, el testimonio de un periodista nicaragüense que enfrentó amenazas, exilio y censura como voz crítica al régimen

Pese a la adversidad, nunca renunció a contar la verdad. Álvaro Navarro, fundador de un medio digital que funciona en el exilio, cuenta cómo sobrevivió a la persecución y cómo la prensa resiste desde fuera de Nicaragua

Guardar
Google icon
Gran zapato de cuero negro con la palabra 'RÉGIMEN' en el pie aplastando una cámara de fotos, un micrófono y una libreta de apuntes rotos con fragmentos rojos.
La represión en Nicaragua vació redacciones y empujó a periodistas al trabajo clandestino, remoto y luego al exilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro Navarro, fundador del medio digital Artículo 66, representa el rostro de una generación de periodistas nicaragüenses que han enfrentado el costo personal y profesional de hacer periodismo bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Su historia está marcada por la represión, el exilio y la resistencia, factores que definen no solo su trayectoria individual sino el presente del periodismo independiente en el país.

El 21 de abril de 2018, Navarro vivió uno de los momentos más críticos de su carrera. Durante una transmisión en vivo desde los alrededores de la Universidad Nacional de Ingeniería, fue testigo de la violencia perpetuada por la dictadura. Observó cómo un grupo de estudiantes de Medicina trasladaba a un herido en una camilla improvisada, con los brazos en alto. Navarro recuerda haber pensado que la Policía no abriría fuego ante una escena así, pero vio cómo un agente levantó un rifle AK y disparó, obligando a todos a lanzarse al suelo.

PUBLICIDAD

Ilustración de Daniel Ortega con un dedo en los labios haciendo silencio, con siluetas de periodistas que llevan cámara, libreta y micrófono de fondo.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia señaló que Nicaragua quedó última en libertad de prensa en América Latina y que 310 periodistas fueron forzados al exilio desde 2018. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pensé que no iba a disparar porque era evidente que se trataba de estudiantes de Medicina trasladando a un herido. Pero de repente levantó el AK y comenzó a disparar”, contó a la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Navarro fue despojado de su teléfono mientras intentaba documentar los hechos y, tras ser subido a una patrulla, logró recuperar su equipo solo porque otro agente reconoció que era periodista.

El propio Navarro reconoce que esa experiencia de riesgo extremo resultaba impensable años atrás, pero resume el ambiente de hostigamiento que se vive en Nicaragua.

El nacimiento de Artículo 66 está directamente vinculado con la clausura progresiva de espacios para la prensa independiente. Navarro fundó el medio en el año 2017, tras quedarse sin plataforma en la radio y ver crecer la comunidad que interactuaba con sus publicaciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

El nombre del medio se tomó de la Constitución de Nicaragua, como una declaración de principios en defensa del derecho a informar y a ser informado.

La persecución se intensificó

A medida que la vigilancia y las amenazas aumentaban, Artículo 66 debió abandonar sus oficinas físicas. El punto de quiebre fue la publicación de una fotografía que evidenció la presencia del medio en una zona vigilada por simpatizantes del partido sandinista. La presión obligó al equipo a mudarse varias veces, hasta instalarse por un tiempo en un edificio corporativo.

Nos habíamos mudado allí precisamente porque pensábamos que sería más seguro. Creíamos que la Policía no se atrevería a irrumpir en un edificio corporativo lleno de cámaras de seguridad y testigos, pero nos equivocamos”, reconoció Navarro.

La persecución las citatorias judiciales y los allanamientos forzaron la transición definitiva al trabajo remoto y, finalmente, el exilio. Navarro relata que, tras recibir información de que su dirección había sido identificada, decidió salir de Managua y poco después viajó a Costa Rica.

Hombre sentado en escritorio con laptop y papeles, silueta de Daniel Ortega, siluetas de policías, cámaras de seguridad.
El exilio y la represión contra la prensa marcan el periodismo en Nicaragua bajo el régimen de Ortega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí, la situación tampoco resultó sencilla. Como otros periodistas exiliados, enfrentó dificultades económicas, barreras administrativas y la necesidad de realizar otros trabajos para sostenerse, sin abandonar el periodismo. “Hemos hecho periodismo principalmente por las ganas que tenemos de hacerlo”, afirmó.

Artículo 66 subsiste gracias al compromiso de su equipo, alianzas con otros medios y el respaldo de organizaciones que apoyan la libertad de expresión. El medio ha funcionado también como escuela para jóvenes periodistas y como plataforma para la ciudadanía que busca denunciar abusos y documentar injusticias.

Navarro destaca que ha tenido que reforzar medidas de seguridad, cambiar de domicilio y vivir bajo alerta permanente debido a la vigilancia y las amenazas, tanto en Nicaragua como en Costa Rica.

El saldo del acoso a la prensa en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega ha sido señalado por organizaciones internacionales como un caso extremo de represión contra la prensa. Según FLED, Nicaragua ocupa el último lugar en América Latina en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Hasta el segundo trimestre de 2026, la Fundación reportó que un total de 310 periodistas y trabajadores de medios han sido forzados al exilio desde 2018 debido al régimen en Nicaragua.

Solamente entre abril y junio de este año, la organización civil documentó 24 nuevas agresiones contra la prensa independiente, de las cuales 21 fueron ataques verbales, escritos o digitales, dos correspondieron a desplazamientos forzados y una al uso abusivo del poder.

Ilustración de hombre con gorra beige, gafas y barba, camiseta verde con micrófono de solapa. Sostiene un teléfono. Al fondo, cortinas moradas y estante con objetos y planta.
Álvaro Navarro salió de Managua y viajó a Costa Rica, donde enfrentó dificultades económicas y administrativas para sostener su trabajo periodístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro admite que el futuro del periodismo en Nicaragua es incierto y que el exilio se ha extendido mucho más de lo que imaginó. A pesar de ello, mantiene su compromiso de seguir informando y expresa el deseo de regresar algún día para reconstruir una sala de redacción presencial.

No me considero víctima de nada. Estoy en esta situación porque tomé determinadas decisiones. Si me toca seguir haciéndolo desde el exilio, lo seguiré haciendo desde el exilio. Si tengo que moverme nuevamente, también lo haré”, expresó el periodista.

Temas Relacionados

NicaraguaLibertad de prensaExilioDaniel OrtegaRosario Murillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana consolida alianzas de seguridad en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

El ministro Carlos Antonio Fernández Onofre expuso ante las delegaciones el despliegue humanitario autorizado por Luis Abinader, con equipos especializados y apoyo aéreo, como uno de los primeros operativos internacionales del nuevo cuerpo de emergencias

República Dominicana consolida alianzas de seguridad en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

La misión de la ONU advierte que el retiro de credenciales reduce el acceso a la defensa en Nicaragua

Las denuncias indican que la exclusión de profesionales impide completar trámites, litigar y acceder a juicios justos, en un contexto de purga judicial que desde 2023 apartó a más de mil empleados

La misión de la ONU advierte que el retiro de credenciales reduce el acceso a la defensa en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé lluvias y tormentas en casi toda Nicaragua por la onda tropical 19

El pronóstico oficial señala que la mayor inestabilidad se concentrará este lunes en la Costa Caribe, con precipitaciones más intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en el noreste del país

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé lluvias y tormentas en casi toda Nicaragua por la onda tropical 19

Panel de Expertos denunció irregularidades, abusos y cooptación en elecciones de segundo grado en Guatemala

El PEI-GT reportó sesiones con debates superficiales y acuerdos previos, y advirtió que las instancias de postulación son vulnerables a capturas por redes político-económicas y criminales, como ya había señalado la Cicig

Panel de Expertos denunció irregularidades, abusos y cooptación en elecciones de segundo grado en Guatemala

Centroamérica ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano y el quinto en azúcar, según informe regional

La región mantuvo una expansión sostenida desde 2020 y consolidó liderazgo global en productos agrícolas, aunque el peso del mercado estadounidense y un desbalance en bienes de USD 57,000 millones exponen su vulnerabilidad comercial

Centroamérica ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano y el quinto en azúcar, según informe regional

TECNO

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

Las Guerreras K-Pop en varios idiomas: cómo ver en español latino y coreano

Semifinales de la Copa Mundial - Dónde ver: URL prohibidas en celular y PC que protege datos bancarios

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Nueva York prohíbe los lentes inteligentes: el drástico motivo que arranca en los tribunales

ENTRETENIMIENTO

El exmánager de Britney Spears pidió compasión para la cantante tras incidente en una autopista de Los Ángeles: “Es un ser humano antes que una celebridad”

El exmánager de Britney Spears pidió compasión para la cantante tras incidente en una autopista de Los Ángeles: “Es un ser humano antes que una celebridad”

Obsession rompe récord y se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

De enfrentar dinosaurios en Jurassic Park a perseguir a los Shelby en Peaky Blinders: 10 actuaciones más destacadas de Sam Neill

De locutor escolar y carpintero a leyenda de Hollywood: cómo Harrison Ford construyó una de las carreras más duraderas de la industria

La larga lucha de Sam Neill contra el cáncer: un diagnóstico confuso, un tratamiento milagroso y un nuevo propósito

MUNDO

Diez países europeos lanzaron una coalición para reforzar la defensa anti balística del continente

Diez países europeos lanzaron una coalición para reforzar la defensa anti balística del continente

Qué es un hovercraft, cómo funciona y por qué Estados Unidos lo utiliza para llevar ayuda a Venezuela

Nueva ofensiva contra Irán: Estados Unidos bombardeó una instalación naval del régimen con drones marítimos no tripulados

Oporto eliminará el cobro en el transporte público y revoluciona la movilidad urbana

Europa y Ucrania anunciaron una coalición para desarrollar defensas antimisiles ante la amenaza de Rusia