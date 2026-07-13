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Los países vecinos de Ucrania serán escenario de maniobras militares de la coalición occidental en los próximos meses

El anuncio lo hizo Emmanuel Macron en París tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios, con 37 naciones, y prevé maniobras terrestres, aéreas y marítimas en los próximos meses

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Zelenski y Macron, tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, donde se anunciaron ejercicios militares en los países vecinos de Ucrania. (REUTERS/Tom Nicholson/Pool)
Zelenski y Macron, tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, donde se anunciaron ejercicios militares en los países vecinos de Ucrania. (REUTERS/Tom Nicholson/Pool)

Los países vecinos de Ucrania serán anfitriones en los próximos meses ejercicios militares como parte de la planificación de una fuerza multinacional prevista para desplegarse tras un alto el fuego con Rusia, anunció este lunes Emmanuel Macron en París.

El presidente francés realizó la declaración en conferencia de prensa al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios, que congregó a representantes de 37 naciones, con la presencia de Volodímir Zelensky, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Las maniobras se desarrollarán por tierra, aire y mar para demostrar que los aliados están “preparados, decididos y son creíbles” en su respaldo a Kiev.

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Macron precisó que la misión tendrá carácter “puramente defensivo” y no operará como mecanismo de supervisión del cese de hostilidades, sino que apuntará a garantizar su sostenibilidad, respaldar la regeneración de las fuerzas armadas ucranianas, facilitar la reanudación del tráfico marítimo y las conexiones aéreas. La planificación militar ya está completa, coordinada por los jefes de Estado Mayor de los países participantes, y el cuartel general trabaja en traducir esos lineamientos en capacidades operativas.

Friedrich Merz, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron y Keir Starmer, en la conferencia de prensa conjunta tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París. (Teresa Suarez/Pool via REUTERS)
Friedrich Merz, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron y Keir Starmer, en la conferencia de prensa conjunta tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París. (Teresa Suarez/Pool via REUTERS)

En esa línea, los miembros de la coalición —Alemania, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega y España, entre otros— sostuvieron que la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U) “está lista para operar y actuar para regenerar las fuerzas ucranianas y dar seguridad a Ucrania dentro de su territorio”.

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En el plano bilateral, el mandatario confirmó una hoja de ruta con Kiev que contempla la incorporación de aviones Rafale y los sistemas de armamento asociados para modernizar la aviación de combate ucraniana. Las primeras entregas están previstas entre 2028 y 2029, mientras que la formación de pilotos arrancará en los próximos meses, junto con el suministro de nuevas baterías de misiles, radares y municiones para fortalecer la defensa antiaérea del país en guerra.

António Costa adelantó que la UE abrirá un nuevo clúster de negociación para la adhesión de Ucrania, mientras París recibirá a la Coalición de Voluntarios en la Fiesta Nacional.(REUTERS/Tom Nicholson/Pool)
António Costa adelantó que la UE abrirá un nuevo clúster de negociación para la adhesión de Ucrania, mientras París recibirá a la Coalición de Voluntarios en la Fiesta Nacional.(REUTERS/Tom Nicholson/Pool)

En paralelo, la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones orientado a los sectores bancario y financiero del Kremlin, su complejo militar-industrial y las redes que permiten eludir las restricciones vigentes. El jefe de Estado detalló además el refuerzo de las operaciones contra la denominada “flota fantasma”, utilizada para exportar hidrocarburos al margen de esas medidas. España, Reino Unido y Suecia continuarán ampliando esas acciones junto con Francia; en septiembre, París acogerá una reunión ministerial para coordinar los pasos siguientes.

“La historia de nuestro continente nos ha enseñado las consecuencias de ceder ante la agresión, y no volveremos a cometer ese error”, advirtió Macron, quien calificó el respaldo a Kiev como “una inversión en la propia seguridad europea”.

El desfile del martes por la Fiesta Nacional del 14 de julio contará con representantes de la Coalición de Voluntarios y militares ucranianos como expresión de esa cooperación. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, adelantó además que ese mismo día se abrirá un nuevo clúster de negociación en el proceso de adhesión del país a la UE.

(Con información de EFE y Europa Press)

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