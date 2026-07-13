Las acciones tecnológicas hundieron a Wall Street tras la escalada entre Estados Unidos e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo

Las acciones tecnológicas arrastraron a la baja a los principales índices de Wall Street el lunes, mientras el escalamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán disparó los precios del petróleo y deterioró el apetito por el riesgo entre los inversores. El presidente Donald Trump anunció la reimposición de un bloqueo a los puertos iraníes y exigió un pago del 20% sobre toda la carga que transite por el estrecho de Ormuz, alegando que Washington provee protección en la zona.

El S&P 500 perdió 60,06 puntos, equivalente a una caída del 0,79%, para cerrar en 7.515,34 unidades. El Nasdaq Composite, con mayor exposición al sector tecnológico, fue el índice más afectado al retroceder 408,43 puntos, o un 1,56%, hasta las 25.873,18 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones registró la menor contracción, con una baja de 138,37 puntos, o un 0,25%, cerrando en 52.498,64 unidades.

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El barril de crudo Brent, referencia internacional, subió un 9,6% hasta USD 83,30, luego de que tanto Washington como Teherán reclamaran el control del estrecho de Ormuz. Los combates en la región impidieron que los buques petroleros utilizaran esa vía para entregar crudo desde el golfo Pérsico, presionando los precios del combustible a escala global. Pese al salto del lunes, el Brent se mantiene por debajo de su pico de guerra, que rozó los USD 120 por barril en su contrato de mayor actividad.

El alza del crudo avivó la preocupación de que la escasez de suministro y las presiones sobre los precios de la energía puedan derivar en una inflación sistémica de largo plazo. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años escaló hasta el 4,61% desde el 4,56% registrado el viernes anterior, y muy por encima del 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán. Los rendimientos han subido a nivel global ante la preocupación por el encarecimiento del petróleo y la inflación, lo que podría llevar a la Reserva Federal (Fed) y otros bancos centrales a elevar las tasas de interés.

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Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las acciones de semiconductores, que en los últimos meses tendieron a encabezar tanto las subidas como las bajas del mercado en medio del auge de la inteligencia artificial (IA), sufrieron pérdidas pronunciadas. Micron Technology cayó un 4,4%, erosionando parte de una ganancia acumulada en el año de 243,1%. Nvidia retrocedió un 3,5% y, al ser la empresa de mayor capitalización bursátil en Wall Street, fue el lastre individual más pesado sobre el S&P 500.

El índice Philadelphia SE Semiconductor registró un desempeño claramente inferior al del mercado en general, con SanDisk, Marvell Technology y Western Digital entre los valores con mayores pérdidas porcentuales en la jornada. Las preocupaciones se intensifican ante la posibilidad de que los precios de las acciones hayan subido en exceso y de que la demanda vinculada a la IA no sea sostenible si la tecnología no genera los beneficios y la productividad esperados.

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SK Hynix, el gigante tecnológico surcoreano, vio desplomarse sus acciones en Seúl un 15,4% el lunes, la peor caída desde que comenzó a cotizar en 1997. La empresa había lanzado el viernes sus títulos en el Nasdaq de Estados Unidos, recaudando aproximadamente USD 26.500 millones; esos papeles habían subido un 13,1% en su primer día de operaciones, pero retrocedieron un 9,3% el lunes.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ofreció un panorama más matizado: sus acciones en Taiwán avanzaron un 1% tras informar que sus ingresos en junio crecieron casi un 68% respecto al año anterior, con un alza total del 35,6% en el primer semestre. No obstante, los títulos de TSMC que cotizan en Estados Unidos cedieron un 2,9%.

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Las pérdidas del lunes se produjeron en la antesala de una semana de alta densidad informativa para los mercados. El martes presentarán sus resultados trimestrales Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo, entre otras entidades. Los analistas proyectan un crecimiento agregado de las ganancias de las empresas del S&P 500 del 23,6% interanual, según datos de FactSet, lo que representaría el segundo trimestre consecutivo con un avance superior al 20%.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, comparecerá ante el Congreso el martes y el miércoles en su primera audiencia semestral. Los legisladores tienen previsto interrogarlo sobre los efectos inflacionarios del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sobre el probable curso de acción del banco central. En Asia, las caídas fueron más pronunciadas: el índice Kospi de Corea del Sur se hundió un 8,9%, mientras que las bolsas de Shanghái y Tokio retrocedieron un 2,1% y un 1,9%, respectivamente.

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