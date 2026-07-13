Guerra en Medio Oriente: el petróleo registró su mayor alza diaria desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán

Foto de archivo de vagones cisterna de petróleo en Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER

El precio del petróleo registró este lunes su mayor alza en una sola jornada desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos iraníes y la intención de Washington de cobrar un peaje del 20% sobre el valor de las cargas que transiten por el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cerró en USD 83,80, con una subida del 9,59% frente al cierre del viernes en USD 76,01. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto avanzó un 9,42%, hasta USD 78,14.

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El Ejército de Estados Unidos precisó que la reimposición del bloqueo entraría en vigor a las 20:00 GMT. Las fuerzas del Mando Central (Centcom) se comprometieron a “hacer cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán”, aunque prometieron mantener el flujo del tráfico para los buques que no lo infrinjan.

Trump declaró además que Washington “tomaría control” del estrecho y exigiría “un peaje correspondiente al 20% del valor de la carga” que lo atraviese. La medida sitúa a los operadores marítimos ante una disyuntiva inédita: abonar la tasa reclamada por Teherán o la impuesta por Washington por una misma ruta.

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“El mercado se pregunta: ¿pagamos a Irán por su protección o pagaremos a Estados Unidos por la suya? ¿Y qué tanto será?”, dijo a la AFP Andy Lipow, analista en Lipow Oil Associates.

Se observa humo en un lugar desconocido tras lo que el Comando Central de Estados Unidos describió como una nueva oleada de ataques contra Irán el martes. Comando Central de Estados Unidos/vía REUTERS

Los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de poner en peligro el suministro mundial de petróleo. El canciller iraní, Abás Araqchi, rechazó cualquier cesión de soberanía sobre el paso marítimo: “Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo por siempre”.

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Fuentes de la Organización Marítima Internacional (OMI), consultadas por la agencia EFE, evitaron reaccionar directamente al anuncio, pero reiteraron que el organismo mantiene su oposición al cobro de tasas en pasos de navegación internacional y que “no existe ningún fundamento jurídico que permita introducir peajes obligatorios por transitar por un estrecho”.

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

La escalada se intensificó tras la ruptura, la semana pasada, del acuerdo marco de alto el fuego que Trump había firmado el 17 de junio, después de que Teherán persistiera en sus ataques a buques en Ormuz. El fin de semana, las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

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Analistas de Eurasia Group señalaron que, si bien los mercados habían ignorado en gran medida los ataques recientes al tráfico marítimo, “el colapso de esta frágil paz” entre Washington y Teherán transforma por completo el panorama para los precios del crudo.

Las bolsas europeas cerraron planas

Los ordenadores en la Bolsa de Madrid, España. REUTERS/Juan Medina

Las bolsas europeas cerraron sin variaciones el lunes, con el índice paneuropeo STOXX 600 estable en 641,01 puntos, mientras los inversores optaron por mantenerse al margen ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el curso de la guerra en Oriente Medio.

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La jornada llegó tras la mayor caída semanal del STOXX 600 desde abril, registrada el viernes previo. Los analistas advirtieron que no conviene anticipar una resolución del conflicto en los precios, dado que los últimos intercambios de ataques entre Washington y Teherán han alejado las expectativas de un cese próximo de las hostilidades.

Los precios del crudo subieron cerca de un 5% en la sesión. Aunque a finales de junio habían retrocedido a los niveles anteriores al inicio de la guerra, desde entonces han cotizado al alza sostenidos por la incertidumbre bélica. Las acciones del sector energético (.SXEP) lideraron las ganancias dentro del STOXX 600 con un avance del 2,2%.

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En el extremo opuesto, los valores de defensa (.SXPARO) cedieron un 1,4%. El sector de viajes y ocio (.SXTP) perdió un 1,2% y se situó entre los de peor desempeño de la sesión, con Lufthansa, Ryanair y TUI registrando retrocesos de entre el 1,1% y el 4,1%.

El sector tecnológico (.SX8P) también operó bajo presión, con una caída del 0,6%, en línea con la tendencia bajista de sus pares a escala mundial. Las acciones de SK Hynix que cotizan en Corea del Sur restaron un 15,4%, tras el fuerte repunte registrado en su debut en el Nasdaq el viernes anterior.

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“Los inversores tienen la mirada puesta en el inicio de la temporada de resultados y el gran interés de esta semana recaerá en ASML (...) será una importante prueba inicial para el sector tecnológico”, afirmó David Morrison, de Trade Nation. Los resultados de ASML se perfilan como el examen más seguido de la semana por los operadores europeos, en un contexto en que el mercado busca catalizadores que sustituyan a la geopolítica como motor de las cotizaciones.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)