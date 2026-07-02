Gobierno de Costa Rica presentó los uniformes que usarán los reclusos de máxima seguridad del CACCO

Según el Gobierno, la producción de los uniformes no representará ningún costo para el Estado gracias al aporte de empresas privadas y al trabajo realizado dentro del sistema penitenciario. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

El Gobierno de Costa Rica presentó los uniformes que utilizarán las personas privadas de libertad que sean trasladadas al futuro Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), la cárcel de máxima seguridad que construye la administración de Laura Fernández como parte de su estrategia para fortalecer el sistema penitenciario y combatir el crimen organizado.

Durante la conferencia de presa semanal, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien encabezó la explicación técnica del proyecto, mostró los prototipos de las prendas y aseguró que la implementación de esta indumentaria marcará un cambio histórico dentro del sistema penitenciario costarricense, ya que, según indicó, hace más de cinco décadas no se uniforma a la población penal.

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“Estos uniformes cumplen con estándares de seguridad y normativa internacional”, explicó el jerarca al presentar los maniquíes vestidos con prendas color naranja de alta visibilidad y con grilletes, utilizados para ilustrar las condiciones en las que serán trasladados los privados de libertad catalogados como de máxima contención.

El ministro aclaró que el uso de los grilletes responde a los protocolos internacionales para el traslado de personas consideradas de alta peligrosidad y aseguró que la medida busca reforzar el control y minimizar riesgos de fuga.

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, indicó que las prendas serán confeccionadas por mujeres privadas de libertad del centro penitenciario El Buen Pastor con apoyo técnico del INA. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

De acuerdo con la explicación brindada por el Ministerio de Justicia, los uniformes permitirán fortalecer la seguridad dentro del nuevo centro penitenciario al facilitar la identificación inmediata de los reclusos, reducir el comercio informal de ropa dentro de la cárcel y simplificar los procesos de requisa que realiza la Policía Penitenciaria.

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Además, quienes permanezcan en el CACO únicamente podrán utilizar la ropa suministrada por el sistema penitenciario y no tendrán autorización para recibir prendas provenientes del exterior.

Uno de los aspectos que más destacó el Gobierno fue que la confección de los uniformes no representará un gasto adicional para el Estado.

Según explicó el ministro, las prendas serán elaboradas por mujeres privadas de libertad del centro penitenciario El Buen Pastor, quienes trabajarán con 26 máquinas de coser y recibirán acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La producción estimada alcanzará hasta 12,000 prendas mensuales.

Por su parte, la materia prima será aportada mediante donaciones de empresas privadas como parte de programas de responsabilidad social empresarial.

“Ni la mano de obra ni la materia prima significarán un costo para los costarricenses”, enfatizó el jerarca, quien agradeció el apoyo del vicepresidente Francisco Gamboa, del presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo, de las compañías participantes y del personal del Ministerio de Justicia.

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El funcionario calificó el proyecto como un hecho histórico para el sistema penitenciario nacional.

“Hace más de cincuenta años no uniformamos a la población penal. La última vez ocurrió en la década de los setenta, en la antigua Penitenciaría Central”, afirmó.

Durante la actividad también intervino la presidenta Laura Fernández, quien respaldó la iniciativa y aseguró que la nueva vestimenta representa el modelo de máxima seguridad que tendrá el CACCO.

La mandataria manifestó su satisfacción por el avance de la construcción del centro penitenciario, el cual, según recordó, fue impulsado como una prioridad desde la administración anterior y continúa desarrollándose conforme al cronograma previsto.

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Fernández aprovechó el acto para enviar un mensaje dirigido a los jóvenes que podrían verse tentados a involucrarse en actividades delictivas.

“Ojalá podamos organizar visitas con estudiantes de comunidades vulnerables para que conozcan esta realidad. Quienes creen que delinquir puede convertirse en un estilo de vida deben saber lo que les espera”, afirmó.

La presidenta Laura Fernández aseguró que el CACCO será una herramienta para fortalecer el combate contra el crimen organizado y reiteró que "el que la hace, la paga". Crédito: Transmisión Presidencia de la República

La presidenta incluso señaló que los futuros internos vestirán esos uniformes confeccionados por mujeres privadas de libertad y aseguró que esa experiencia “no se le desea a nadie”.

“El que la hace, la paga y la va a pagar con mano dura”, enfatizó la mandataria al defender la política de seguridad de su administración.

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El Ministerio de Justicia sostiene que el CACCO se construye conforme al cronograma establecido y que la incorporación de los nuevos uniformes será uno de los principales elementos para reforzar el régimen de máxima seguridad que operará en el centro penitenciario una vez entre en funcionamiento.