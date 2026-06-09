Panamá entra a la lista de los 10 peores países que a nivel mundial restringen los derechos laborales

Informe dice que el gobierno de Mulino “amenazó" con disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). (Cortesía)

Panamá fue incorporado a la lista de los 10 peores países del mundo para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con el Índice Global de los Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El informe sostiene que en la nación canalera los trabajadores y sindicatos “carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.

El Índice Global de los Derechos de la CSI es el único estudio anual exhaustivo a escala mundial, centrado en la vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

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En el listado, Panamá se unió a Argentina, Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía.

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Desarrollo Laboral (Mitradel) indicó que en Panamá se respeta la libertad sindical, y prueba de ello es que en esta entidad existen más de 546 organizaciones sociales y se han otorgado más 500 permisos para capacitaciones reales.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, aseguró que en el país hay respeto hacia los trabajadores.

Esto demuestra el compromiso y respeto hacia los trabajadores panameños, reclamó la ministra del ramo, Jackeline Muñoz.

La funcionaria manifestó que Panamá mantiene una sólida tradición de organización sindical y participación social.

Muñoz aseguró que hoy día el país cuenta con más de 546 organizaciones registradas, entre sindicatos, federaciones y confederaciones, que “participan activamente en los procesos de conciliación y mediación desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para la defensa de los derechos de los trabajadores”.

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Reafirmó el compromiso de la administración de José Raúl Mulino con el respeto a la libertad sindical, el diálogo social y el cumplimiento de los estándares laborales internacionales.

En contraste, el informe de la CSI califica al gobierno de Mulino como “antisindical”, afirmando que “amenazó con disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), el mayor sindicato de trabajadores de la construcción de Panamá, lo que se suma a la lista de medidas destinadas a intimidar a esta organización”.

Los sindicatos participan activamente en los procesos de conciliación y mediación, afirma el Ministerio de Trabajo. EFE/ Marcelino Rosario

El Índice Global de los Derechos de la CSI, es el único estudio anual exhaustivo a escala mundial, centrado en la vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

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De acuerdo con el Mitradel el compromiso con la libertad sindical, el diálogo social y el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo fue sustentado durante su reciente participación en la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esto, en el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, con relación a la aplicación del Convenio N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación.

La OIT había incluído al país en la lista de 23 gobiernos que deberían comparecer ante el Comité de Aplicación de Normas durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra.

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La citación buscaba examinar el cumplimiento del Convenio 87 de la OIT, referente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Juan Alberto Castillero Correa, representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, forma parte de la delegación que asistió a la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante la ponencia del país, el Mitradel sostuvo que se presentaron resultados concretos en materia de diálogo social, organización sindical y protección de los derechos de los trabajadores.

Destacó el fortalecimiento de los mecanismos de mediación, conciliación, negociación colectiva y resolución de conflictos laborales, así como la realización de más de 24 mil inspecciones laborales orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y la protección de los derechos de los trabajadores.

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Igualmente, reafirmó la existencia de 546 organizaciones sindicales activas en el país y la firma de 177 convenios y acuerdos colectivos entre julio de 2024 y marzo de 2026, los cuales afirmó que beneficiaron a más de 69 mil trabajadores.